Серж Одье - Теории республики

Одной из интеллектуальных перемен последних десятилетий XX века было возвращение республиканской идеи. И хотя по большому счету она всегда являлась частью политического словаря, с начала XX века она все же редко становилась объектом серьезных философских исследований. В англоязычных работах республиканизм был настолько позабыт, что это понятие перестало входить в словари политической философии. Во Франции, несмотря на сохранение республиканского дискурса, его концептуализацией тоже никто особо не занимался. Причины этого довольно сложны. Одна из них заключается в усилении социалистической и особенно марксистской критики либерализма, которая как раз и потеснила республиканские ориентиры. Подъем политических и социальных наук, а также некоторые течения философии — от Мишеля Фуко до «постмодернизма» — также способствовали тому, что эта политическая традиция оказалась отодвинута на задний план и ее стали рассматривать как устаревшую. Действительно, республиканизм представляется какой-то не очень научной и устаревшей концепцией, поскольку возвращает нас к Античности со всеми ее ценностями общего блага, гражданской добродетели и власти закона.

И все-таки оживление интереса к республиканизму во всех его проявлениях было вполне ожидаемо в XX веке. Ведь из историографии разнородных политических традиций и практик, обращающихся к республиканскому наследию, можно узнать много интересного. В англоязычном академическом поле возвращению республиканизма предшествовали исследования о «гражданском гуманизме» эпохи Возрождения. Ключевую роль здесь сыграл Ганс Барон (1900-1988). Этот немецкий, а впоследствии американский историк эпохи Возрождения и республиканских идей входил в число еврейских интеллектуалов, озадаченных неустойчивостью Веймарской республики и глубоко потрясенных приходом к власти Гитлера. В своих трудах он восстает против точки зрения историка Якоба Буркхардта, построившего свое исследование эпохи Возрождения на индивидуализме. Барон настаивает на существовании гражданской культуры в небольших республиканских городах и на сочетании у флорентийских торговых кругов классического образования с новой буржуазной ментальностью. Начиная с 1920-х годов, определяя свое понимание республиканизма, он пишет о «гражданском гуманизме» (точнее, о Burgerhumanismus) и продолжит о нем писать даже после своего вынужденного отъезда в Соединенные Штаты [Baron 1955; 1988], оказывая тем самым существенное влияние на американские интеллектуальные круги. Это возвращение к республиканизму довольно скоро пополнится работами Зеры Финка [Fink 1945] и Кэролин Роббинс [Robbins 1959] об английской республиканской традиции XVII века. А в 1960-1970-х годах по этой проблематике выйдут работы американцев Фредерика Лейна и Уильяма Боусмы о Венецианской республике.

Но ярче всего это возвращение к республиканизму проявляется в работах, посвященных политической традиции и источникам Американской революции: историки Бернард Байлин [Baylin 1967] и Гордон Вуд [Wood 1969], каждый на свой лад, будут бороться против убеждения, согласно которому американские идеалы зародились исключительно из свойственной либерализму культуры естественных прав Джона Локка. В действительности английский и европейский республиканизм вдохновил американских революционеров своей тематикой добродетели, коррупции нравов и общего блага. Теоретические и политические задачи этого «республиканского ревизионизма» обрели свое наилучшее выражение в вызвавшей много споров работе Джона Покока (р. 1924) «Момент Макиавелли», вышедшей в 1975 году: в своем исследовании республиканского языка, восходящего к Аристотелю и идеалу человека как «политического животного», историк стремится найти альтернативу либеральной парадигме, фокусируя свой интернациональный подход, простирающийся от эпохи Возрождения до республиканизмов Англии и Соединенных Штатов, на идеях о добродетели и сознании гражданского долга. Вместе с Пококом «гражданский гуманизм» окрашивается в антилиберальные тона в тот момент, когда после выхода «Теории справедливости» (1971) Джона Ролза в англоязычном мире происходят нормативные дебаты о преимуществах и недостатках либерализма. Это исследование Покока, в сочетании с вопросами о методологии истории, реконфигурируется в трудах Кембриджской школы и работах о «неореспубликанизме» — Квентин Скиннер, Маурицио Виро-ли, Филип Петтит черпают в прошлом республиканское видение свободы, альтернативное либерализму. Но будут и другие работы: юридической, либеральной, а также коммунитаристской направленности.

Серж Одье - Теории республики

([RES PUBLICA]; вып. 13)

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. —174 с.

ISBN 978-5-94380-319-2

Серж Одье - Теории республики - Содержание

Предисловие

I. К истокам республиканизма: античные идеалы и их переосмысление в эпоху Возрождения. Генезис понятия res publica

Переосмысление республиканских идеалов в эпоху Возрождения

Федералистский республиканизм Альтузия как альтернатива Бодену

II. Республиканизм в эпоху переворотов Нового времени

Британский республиканизм: возвращение к Макиавелли?

Либерализм Монтескье и республиканское наследие

От Руссо к Филанджери: возникновение республиканизма Нового времени

От Американской до Французской революции: Пейн и Кондорсе

III. Нации, социализм, солидарность: переосмысление республиканской идеи в XIX веке

Республиканский социализм и романтический патриотизм

Французский республиканский синтез: по ту сторону раскола на либерализм и социализм?

IV. Обновление республиканизма. Примат «активной жизни»: Арендт — республиканский мыслитель?

Неореспубликанизм: новая альтернатива либерализму?

Республиканизм и либерализм: открытие третьего либерально-республиканского пути?

Можно ли примирить республиканизм и мультикультурализм?

Демократизировать республику

Заключение: в сторону экореспубликанизма

Библиография