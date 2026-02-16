Одемчук - Новая жизнь для зависимых людей

Книга «Новая жизнь для зависимых людей» А. Л. Одемчука представляет собой практическое руководство по реабилитации, основанное на христианском мировоззрении и многолетнем опыте работы с людьми, попавшими в сети химических и нехимических зависимостей. Автор рассматривает процесс освобождения не просто как избавление от вредной привычки, а как коренную перестройку всей жизни человека. В основе методики лежит убеждение, что истинная победа над аддикцией возможна только при условии глубокого внутреннего преображения и обретения новых духовных смыслов, которые замещают деструктивные модели поведения.

Пособие структурировано как пошаговый путь, помогающий зависимому пройти через этапы осознания проблемы, покаяния и постепенного восстановления разрушенных сфер жизни: здоровья, психики, социальных связей и отношений с Богом. Одемчук уделяет большое внимание практическим аспектам повседневной дисциплины, формированию новой системы ценностей и важности поддержки внутри общины. Книга ориентирована на то, чтобы дать человеку конкретные инструменты для предотвращения рецидивов и помочь ему стать полноценным, ответственным членом общества, способным приносить пользу окружающим.

Одемчук А. Л. - Новая жизнь для зависимых людей

Пер. с укр. О. Дробко. — Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2017. — 272 с.

ISBN 978-617-7418-12-1

Одемчук А. Л. - Новая жизнь для зависимых людей – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. НА ПУТИ К СВОБОДЕ

Глава 1. Грех — причина всех проблем

Глава 2. Иллюзия — мир, в котором пребывает каждый зависимый человек

Глава 3. Боль — неотъемлемая часть нашего бытия

Глава 4. Встреча с Богом — необходимое условие получения свободы

Глава 5. Духовное возрождение — единственный способ измениться

ЧАСТЬ II. ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Глава 1. Действия человека — фактор, определяющий его жизнь

Глава 2. Мысли — отражение внутреннего мира человека

Глава 3. Перемена мышления — путь к новой жизни

Глава 4. Духовная сила — необходимый элемент жизни христианина

Глава 5. Ошибки — наши постоянные спутники

Глава 6. Практическая христианская жизнь

Послесловие