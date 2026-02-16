Одемчук - Новая жизнь для зависимых людей

Книга «Новая жизнь для зависимых людей» А. Л. Одемчука представляет собой практическое руководство по реабилитации, основанное на христианском мировоззрении и многолетнем опыте работы с людьми, попавшими в сети химических и нехимических зависимостей. Автор рассматривает процесс освобождения не просто как избавление от вредной привычки, а как коренную перестройку всей жизни человека. В основе методики лежит убеждение, что истинная победа над аддикцией возможна только при условии глубокого внутреннего преображения и обретения новых духовных смыслов, которые замещают деструктивные модели поведения.
Пособие структурировано как пошаговый путь, помогающий зависимому пройти через этапы осознания проблемы, покаяния и постепенного восстановления разрушенных сфер жизни: здоровья, психики, социальных связей и отношений с Богом. Одемчук уделяет большое внимание практическим аспектам повседневной дисциплины, формированию новой системы ценностей и важности поддержки внутри общины. Книга ориентирована на то, чтобы дать человеку конкретные инструменты для предотвращения рецидивов и помочь ему стать полноценным, ответственным членом общества, способным приносить пользу окружающим.
Одемчук А. Л. - Новая жизнь для зависимых людей
Пер. с укр. О. Дробко. — Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2017. — 272 с.
ISBN 978-617-7418-12-1
Одемчук А. Л. - Новая жизнь для зависимых людей – Содержание
Введение
ЧАСТЬ I. НА ПУТИ К СВОБОДЕ
Глава 1. Грех — причина всех проблем
Глава 2. Иллюзия — мир, в котором пребывает каждый зависимый человек
Глава 3. Боль — неотъемлемая часть нашего бытия
Глава 4. Встреча с Богом — необходимое условие получения свободы
Глава 5. Духовное возрождение — единственный способ измениться
ЧАСТЬ II. ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД
Глава 1. Действия человека — фактор, определяющий его жизнь
Глава 2. Мысли — отражение внутреннего мира человека
Глава 3. Перемена мышления — путь к новой жизни
Глава 4. Духовная сила — необходимый элемент жизни христианина
Глава 5. Ошибки — наши постоянные спутники
Глава 6. Практическая христианская жизнь
Послесловие
