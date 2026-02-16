Одемчук - Новая жизнь для зависимых людей

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга «Новая жизнь для зависимых людей» А. Л. Одемчука представляет собой практическое руководство по реабилитации, основанное на христианском мировоззрении и многолетнем опыте работы с людьми, попавшими в сети химических и нехимических зависимостей. Автор рассматривает процесс освобождения не просто как избавление от вредной привычки, а как коренную перестройку всей жизни человека. В основе методики лежит убеждение, что истинная победа над аддикцией возможна только при условии глубокого внутреннего преображения и обретения новых духовных смыслов, которые замещают деструктивные модели поведения.

Пособие структурировано как пошаговый путь, помогающий зависимому пройти через этапы осознания проблемы, покаяния и постепенного восстановления разрушенных сфер жизни: здоровья, психики, социальных связей и отношений с Богом. Одемчук уделяет большое внимание практическим аспектам повседневной дисциплины, формированию новой системы ценностей и важности поддержки внутри общины. Книга ориентирована на то, чтобы дать человеку конкретные инструменты для предотвращения рецидивов и помочь ему стать полноценным, ответственным членом общества, способным приносить пользу окружающим.

Одемчук А. Л. - Новая жизнь для зависимых людей

Пер. с укр. О. Дробко. — Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2017. — 272 с.

ISBN 978-617-7418-12-1

Одемчук А. Л. - Новая жизнь для зависимых людей – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. НА ПУТИ К СВОБОДЕ

  • Глава 1. Грех — причина всех проблем

  • Глава 2. Иллюзия — мир, в котором пребывает каждый зависимый человек

  • Глава 3. Боль — неотъемлемая часть нашего бытия

  • Глава 4. Встреча с Богом — необходимое условие получения свободы

  • Глава 5. Духовное возрождение — единственный способ измениться

ЧАСТЬ II. ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

  • Глава 1. Действия человека — фактор, определяющий его жизнь

  • Глава 2. Мысли — отражение внутреннего мира человека

  • Глава 3. Перемена мышления — путь к новой жизни

  • Глава 4. Духовная сила — необходимый элемент жизни христианина

  • Глава 5. Ошибки — наши постоянные спутники

  • Глава 6. Практическая христианская жизнь

Послесловие

Added 16.02.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

