Человек – загадка. И каждая эпоха пытается разгадать ее по-своему. Безусловно, что и XXI век должен дать свой ответ на вопрос «Что такое человек?».

«Открыть человеку человека. Вызовы богословию Центральной и Восточной Европы». Под таким девизом в 27-30 сентября 2005 г. в Одессе и Ялте прошел Третий Форум богословов Центральной и Восточной Европы. В нем приняли участие около семидесяти православных, католических и евангелических богословов, историков и философов из Украины, Польши, России, Белоруссии, Словакии, Чехии, Австрии и Туркменистана.

Форум был приурочен к 60-летию Ялтинской конференции, на долгие десятилетия расколовшей мир на два враждующих лагеря. Попрание человеческого достоинства, формирование нового человека – homo soveticus – стало основой идеологии стран социалистического лагеря.

Поэтому не случайным оказался тот факт, что тема человека стала одной из центральных тем Форума. Ибо от того, как мы определим его, зависит и то, каким мы будем видеть мир вокруг нас. Папа Иоанн Павел II говорил, что сегодня мы нуждаемся в новой антропологии, которая вернула бы человеку понимание собственного достоинства, своего высокого предназначения и открыла бы те реальные духовные возможности, которые человек до сих пор еще не готов реализовать.

Современное общество должно наново открыть для себя фундаментальную истину: человеческая личность в своей основе имеет образ Божий. Уважение и защита этого образа является гарантией уважения достоинства каждого человека.

В один из дней Форума состоялась богословско-философская конференция, посвященная проблемам антропологии. Представители православной, католической и лютеранской традиций обсудили библейские основания антропологии, конфессиональные особенности христианской антропологии, проблемы христианской антропологии XXI века. В четвертом выпуске «Одесских богословских чтений» мы публикуем материалы этой конференции

Одесские богословские чтения - Выпуск 4 - Открыть человека человеку - Христианская антропология на рубеже столетий

Серия: «Одесские богословские чтения»

Ред.. А. Доброер, о. Ц. С. Напюрковский – Одесса 2008. - 116 с.

Под общей редакцией Александра Доброера

Одесские богословские чтения - Выпуск 4 - Открыть человека человеку - Христианская антропология на рубеже столетий - Содержание

Предисловие

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА

о. Владимир Кусьнеж. Человек как образ и подобие Божие

о. Игорь Пецюх. Богословская интерпретация «достоинства человека»

ИДЕНТИЧНОСТЬ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА В НОВОМ ЗАВЕТЕ - ТРЕХГОЛОСЬЕ

Калина Войцеховская. Человек оправданный

о. Антон Адам. Новый человек

о. Петр Коломейцев. Человек преображенный

АНТРОПОЛОГИЯ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА

о. Валериан Бугель. Антропология (для и не только) людей доброй воли

Константин Сигов. Человек перед лицом «последних вещей»

о. Анджей Чая. Человек в объятиях Божиего милосердия

Список авторов

Одесские богословские чтения - Выпуск 4 - Открыть человека человеку - Христианская антропология на рубеже столетий - Человек как образ и подобие Божие

Одним из самих важных элементов христианской антропологии является идея человека, сотворенного по образу и подобию Божию. Библейская укорененность этой темы широко известна из описания сотворения человека в двух первых главах Библии. Нашей задачей будет не столько представить основательный экзегезис соответствующих текстов – объем и цель этого реферата не позволяют этого сделать – сколько понять богословские и практические импликации этого фундаментального убеждения библейских авторов о глубокой сущности человеческого существа.

Ветхий Завет

Следует начать с начала, то есть с анализа двух описаний сотворения человека в Быт 1-2, которые “задают тон” всей библейской рефлексии над человеком. Старшее описание, традиционно называемое ягвистическим, утверждает, что «создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт 2,7). Более позднее описание, которое принадлежит к священнической редакции Моисеева Пятикнижия, размещает создание человека в последней фазе гексаэмерона, в последнем из шести дней творения, и повествует об этом так: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 26-27).

Хотя священническая версия во многом отличается от более ранней - отсутствием антропоморфизмов в описании Бога, своим космологическим интересом и отсутствием деталей самого процесса сотворения - оба эти описания представляют человека не просто как звено процесса творения. Человек является особенным и неповторимым Божиим творением, качественно иным по отношению ко всему другому миру. В гексаэмероне человек создан последним, поэтому и говорится о нем как о венце творения. Но еще более красноречиво, чем внутренняя хронология священнического рассказа, об исключительном значении человека свидетельствует торжественность повествования. До сих пор Бог творил как бы спонтанно, одним Своим словом, по одной схеме, произнося «да будет» - и стало так. Сотворение же человека предваряет преамбула, своего рода внутренний монолог Бога: «Сотворим человека...», особой торжественности которому придает множественная форма глагола bara’ – создавать. В ягвистическом повествовании человек создается из того же вещества, что и животный мир: из земли. Как и животные, человек назван «живым творением», или дословно «душею живою», nephesh chayyah (ср. Быт 1, 7 и 1, 19). Но лишь Адам становится живым существом получая – если уже следовать за антропоморфизмами библейского автора – непосредственно из Божиих уст «дыхание жизни», nishmat chayyîm. Тем самым жизненная сущность человека происходит непосредственно от Божиего дыхания, которое ставит ее выше других живых существ и обеспечивает глубинную связь с Творцом.