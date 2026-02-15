Одинцов - Кочетова - Конфессиональная политика в Советском Союзе
В этой фундаментальной монографии Михаил Одинцов и Анна Кочетова анализируют резкий поворот в отношениях между советским государством и религиозными организациями, вызванный войной. Авторы на основе архивных документов доказывают, что «религиозное возрождение» 1940-х годов было не случайностью, а стратегическим шагом власти, направленным на мобилизацию патриотических чувств народа и укрепление международного имиджа СССР. В книге подробно описывается создание специальных органов контроля — Советов по делам РПЦ и религиозных культов, которые стали посредниками в новом, вынужденном диалоге между атеистическим режимом и верующими различных конфессий.
Особое внимание исследователи уделяют тому, как конфессиональная политика реализовывалась на практике: от открытия храмов и мечетей до вовлечения духовенства в сбор средств на нужды фронта. Книга охватывает широкий спектр религиозных групп — от православных и старообрядцев до мусульман, иудеев и протестантов, показывая их разную, но неизменно значимую роль в тылу и на оккупированных территориях. Это глубокое историческое исследование демонстрирует, как в горниле войны прагматизм власти временно возобладал над идеологической нетерпимостью, радикально изменив религиозный ландшафт страны на десятилетия вперед.
Михаил Одинцов, Анна Кочетова - Конфессиональная политика в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
М.: Научно-политическая книга; Политическая энциклопедия, 2014. 317 с.
Серия "История сталинизма"
ISBN 978-5-906594-05-1
Михаил Одинцов, Анна Кочетова - Конфессиональная политика в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - Содержание
Предисловие
Глава I. Религии и церкви в СССР накануне Великой Отечественной войны (1939-1941)
1. Правящая партия и государство о судьбах религии в условиях строительства «безбожного» социализма и бесклассового общества
2. Советское законодательство о религиозных культах
Глава II. Третий рейх: власть и религия, политика и закон
1. Идеологи нацизма в погоне за новой религией
2. Оккупационные власти и религиозные организации на советской территории
Глава III. Советская конфессиональная политика: идеология, право, практика
1. В поисках новых взаимоотношений с религиями, церквями, верующими
2. Религиозный вопрос в системе международных отношений
3. Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР (1943-1945)
4. Совет по делам религиозных культов при СНК СССР (1944-1945)
5. Совет по делам Армяно-григорианской церкви при СНК Армянской ССР (1944-1945)
Глава IV. Русская православная церковь в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны
1. Патриотическая деятельность Русской православной церкви в первые годы войны (1941-1943 гг.)
2. Восстановление патриаршества и начало возрождения русского православия
3. Второй Поместный собор Русской православной церкви (31 января - 2 февраля 1945 г.)
4. Укрепляя церковное единство
Глава V. Ватикан, католики, униаты
1. Советско-ватиканские отношения: в поисках компромисса
2. Период наступления на Ватикан, Римско- католическую и Униатскую (Греко-католическую) церкви
Глава VI. Евангельское движение: трудности возрождения и внутренние противоречия, отношения с государством
1. Евангельские христиане и баптисты: на пути к единству
2. Пятидесятническое движение: несвершившиеся надежды, союз ради спасения
Заключение
Источники и литература
Указатель имен
