Сергий Страгородский был двенадцатым патриархом в истории Российской (Русской) православной церкви и вторым в советскую эпоху — после восстановления патриаршества на Поместном соборе 1917/1918 г. Если принимать во внимание лишь формальные основания, то его патриаршество было одним из самых коротких — с 8 сентября 1943 по 15 мая 1944 г., всего восемь месяцев. Но в реальных обстоятельствах, де-факто, Сергий был главой церкви 18 лет, с декабря 1925 г., после ареста патриаршего местоблюстителя, митрополита Крутицкого Петра (Полянского) и вступления в силу его распоряжения о передаче Сергию прав местоблюстителя. Его церковное предстоятельство пришлось на сложнейший период отечественной истории: политические репрессии 1930-х гг., затронувшие духовенство и верующих, Великая Отечественная война 1941—1945 гг., противостояние врагу и борьба за физическое выживание российского (советского) народа, тяжкие страдания людей, полные противоречий и столкновений государственно-церковные отношения, раскол и хаос в Церкви, сложное и непрямолинейное продвижение по пути строительства светского государства, формирования поликонфессионального общества, утверждения в обществе плюралистического мировоззрения.

Михаил Иванович Одинцов - Крестный путь патриарха - Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - 1867-1944

(Страницы советской и российской истории ; Библиотека АФК «Система»)

М. : АФК «Система» ; Политическая энциклопедия, 2022. - 727 с. : ил.

ISBN 978-5-8243-2506-5

Михаил Иванович Одинцов - Крестный путь патриарха - Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - 1867-1944 - Содержание

От автора

Вехи биографии

Глава 1. В начале жизненного пути: Арзамас - Нижний Новгород - Санкт-Петербург. 1867-1890

Глава 2. На миссионерском и педагогическом поприще. 1890-1905

Глава 3. Финляндская и Выборгская епархия. 1905-1917

Глава 4. Владимирская и Шуйская епархия. 1917-1924

Глава 5. Нижегородская и Арзамасская епархия. 1924-1934

Глава 6. Московская и Коломенская епархия. 1934-1941

Глава 7. В эвакуации в Ульяновске. 1941-1943

Глава 8. На патриаршем престоле. 1943-1944

Послесловие

Основные источники и литература

Указатель имен