Адвентистские миссионеры и проповедники, прибывавшие в Россию, столкнулись здесь с совершенно иными правовыми условиями жизни и деятельности религиозных организаций, свойственными конфессиональному (клерикальному) государству. Таковым Россия била с момента «крещения Руси». Точнее даже можно сказать, что она била православно-христианским государством, где существо- вала тесная, до нераздельности, связь между светской властью и государственной церковью - Христианской Православной Кафолической восточного исповедания.

М. : Политическая знциклопедия, 2020. - 575 с. : ил.

ISВN 978-5-8243-2399-3

Михаил Иванович Одинцов - Живущие надеждой - Церковь христиан-адвентистов седьмого дня в России (1886-1991 гг.) - История и люди, факты и события, уроки и новые возможности - Содержание

От автора

Предисловие

Российская империя: государство и церкви, общество и религии, вероисповедные политика и реформы. Конец XIX в. - февраль 1917 г.

Церковь христиан-адвентистов седьмого дня в поликонфессиональном пространстве Российской империи. 1886 - февраль 1917 г.

От государства конфессионального к государству светскому: зпоха Временного правительства и советские вероисповедные реформы. Февраль 1917 — 1928 г.

Церковь христиан-адвентистов седьмого дня в «золотое десятилетие» государственно-церковных отношений в Советской России. 1918—1928 гг.

Свобода совести и партийный атеизм в зпоху сталинского казарменного социализма. 1929-1939 гг.

Религиозные свободи в годы Второй мировой войны и в первое послевоенное десятилетие. 1939—1955 гг.

Свобода совести в зпоху «хрущевской оттепели». 1956-1965 гг.

Религии и церкви в Советском Союзе: годы «развитого социализма», зпоха «гласности и перестройки». 1966-1985 гг.

Государство и религиозные обьединения на переломе советской зпохи. 1985-1991 гг.