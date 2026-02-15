В этой фундаментальной монографии известный историк Михаил Одинцов представляет детальное жизнеописание Патриарха Тихона (Беллавина), чей период служения пришелся на самое трагическое время в истории России — годы революций, Гражданской войны и становления советской власти. Книга основана на обширном массиве архивных документов, многие из которых долгое время были засекречены. Автор прослеживает путь Василия Беллавина от скромного преподавателя семинарии до Предстоятеля Церкви, на чьи плечи лег «жребий» хранить единство православия в условиях жесточайших гонений.

Одинцов уделяет особое внимание не только церковной политике Патриарха, но и его личным качествам: кротости, простоте и удивительному мужеству. В книге подробно рассматриваются ключевые моменты его служения: восстановление патриаршества, отношения с Временным правительством и большевиками, кампания по изъятию церковных ценностей и аресты. «Жребий пастыря» — это история о том, как в эпоху тотального разрушения старого мира один человек пытался стать мостом между Богом и народом, сохраняя верность Христу даже под угрозой смерти.

Михаил Иванович Одинцов - Жребий пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея России Тихона (Беллавина). 1865—1925

(Страницы советской и российской истории ; Библиотека АФК «Система»)

М. : АФК «Система» ; Политическая энциклопедия, 2021. - 631 с. : ил.

ISBN 978-5-8243-2463-1

Михаил Иванович Одинцов - Жребий пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея России Тихона (Беллавина). 1865—1925 - Содержание

От автора

Вехи биографии

Глава 1. Родные пенаты. Годы духовного становления. 1865-1897

Священнический род Беллавиных

Духовные alma mater: Псковская духовная семинария, Санкт-Петербургская духовная академия

Псковская духовная семинария: преподаватель богословия

Холмская духовная семинария: инспектор, ректор

Российская православная церковь: взаимоотношения с государством и положение в обществе

Глава 2. Начало епископского служения. 1897—1907

Люблинская епархия

Алеутская и Аляскинская епархия

Вероисповедные реформы в России в начале XX в

Глава 3. Возвращение в Россию. На архиерейских кафедрах: Ярославль, Вильна. 1907—1917

Ярославская епархия

300-летие Дома Романовых

Литовская епархия

Глава 4. Февральский вихрь. 1917

Крах Российской империи и начало вероисповедных реформ Временного правительства

Святейший синод и революция

Религиозное «пробуждение» в российском обществе

Выборы правящих архиереев в Петрограде, Москве и Владимире

На пути к Поместному собору

Глава 5. Поместный собор Российской православной церкви. 1917-1918

Первая сессия: 15 августа — 9 декабря 1917

Москва в огне Гражданской войны

Жребий пастыря

«Церковь отделяется от государства...»

Вторая сессия: 20 января — 20 апреля 1918

Завершение работы Поместного собора (третья сессия: 2 июля - 20 сентября 1918)

Глава 6. Религии, церкви и верующие в годы Гражданской войны. 1918-1922

Первая годовщина Октябрьской революции

Вскрытие «святых мощей»

Белое движение и церковь

Православная церковь в условиях завершения Гражданской войны

Партия и государство о «церковном вопросе»

Глава 7. ВЦИК постановил: «Изъять из церковных имуществ...». 1921—1922

Голод 1921/1922 г. в России

Обновленческий бунт

Глава 8. Узник Донского монастыря. 1922—1923

Глава 9. Осень патриарха. 1923—1925

«Российская православная церковь аполитична...»

Кризис обновленчества

Первые шаги к легализации Русской православной церкви

Болезнь и смерть патриарха

Послесловие

Основные источники и литература

Указатель имен