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Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение

Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History
Целью настоящей книги, стало ознакомление русского читателя хотя бы с крупицами из Святоотеческого Предания, которое накоплено в глубоких тайниках армянской души и Армянской Апостольской Церкви.
Это богатое Святоотеческое предание армянского народа было написано Святыми Отцами Армянской Церкви на протяжении столетий в многочисленных монастырях. Они хорошо осознавали, что письменное наследие всегда будет оберегать Армянскую Церковь и народ от чужеродных влияний. Эти предания являются плодом титанических усилий наших Святых отцов, которые в условиях порой даже не человеческих, хранили, пополняли и передавали из рук в руки духовную сокровищницу армянского народа. Одним из этих Святых Отцов - Столпов Армянской Церкви является Святой Григорий Татеваци (1346-1409).

Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение

Изд. 2-е, испр. и дополн.
Ереван, Ноян Тапан, 2009 - 306 с.

Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение - Содержание

ОТ АВТОРА
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ АРМЕНИИ
  • Христианство в Армении
  • Христианство - Государственная религия Армении
  • Борьба за христианскую веру
  • Золотой век
ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ
  • Аполлинаризм
  • Несторианство
  • Святой Кирилл Александрийский
  • 451г. Халкидонский собор
  • Вопрос тленности и нетленности Плоти Христовой
  • Нашествие арабов и политика греков
  • Нашествие сельджуков
  • Киликийское царство
  • Нашествие татаро-монгол
  • Борьба против католической унии
СЮНИКСКАЯ ШКОЛА
  • Татевский университет
  • Татевский монастырь
  • Церкви и Жезл-Колонна
  • О строительстве Собора Св. Петра и Павла
  • АРМЯНСКАЯ КУЛЬТУРА в V - XIV веках
  • Искусство и архитектура
  • Просвещение, наука и литература
ЖИТИЕ И ТВОРЕНИЯ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ТАТЕВАЦИ
  • Детство, юность и годы учебы
  • Учитель и проповедник
  • Хранитель веры и церковно-политический деятель
  • Кончина Святого Татеваци
  • Святой Григорий Татеваци
ТВОРЕНИЯ СВЯТОГО ТАТЕВАЦИ
  • Экзегетические творения
  • Догматические творения
  • Философские творения
  • Проповеди
  • Другие творения
  • Переводы и издания
УЧЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ
  • Божественные добродетели. О вере
  • О надежде
  • О любви
  • Человеческие добродетели. О Правдивости
  • О благоразумии
  • О мужестве
  • О целомудрие
  • О смирении
  • О терпении
УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ
  • Смертные грехи
  • О гордости
  • О зависти
  • О гневе
  • О лени
  • О любостяжании
  • О чревоугодии
  • О сладострастии
  • Простительные грехи
  • О помышлениях греховных
  • О грехах языка
  • Прочие грехи. Об идолопоклонстве
  • Об убийстве
  • О воровстве
  • О неверии
ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
  • О раскаянии
  • Об исповеди
  • Об епитимии
  • О молитве
  • О посте
  • О милостыне
ПРОЧИЕ НАСТАВЛЕНИЯ
  • Слово к ищущим Царство Небесное
  • О причащении Святых Таин
  • О родителях и детях
  • О послушании
  • Как помочь душам усопших
  • Об испытаниях и искушениях
  • Искушения Адама и Христа
  • Как сатана искушает верующих
  • Польза от искушений
  • Почему испытывает Бог
  • Что есть испытания для человека
  • О богатстве и бедности
  • Последние увещания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Проповедь о Дароприношении
  • Толкование притчей Соломоновых
  • Св. Татеваци о нетленности Плоти Христовой
  • Св. Татеваци о почитании Креста и Святых Образов

Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение - Творения Святого Татеваци

Экзегетические творения
В основном эти творения посвящены истолкованию Священного Писания: "Толкование на Исаию" - 1384г., "Краткое толкование Псалмов" - год написания неизвестен, "Толкование Притчей Соломоновых" - 1405г., "Толкование Песни Песней" -1405г., "Толкование Псалмов (полное)" - 1405г., "Толкование на Евангелие от Матфея" - 1405г., "Толкование на Евангелие от Иоанна" - 1405г., "Анализ Книги Иова" -1408г. Все эти творения, которые полны нравственного назидания, также можно соотнести и к догматическим. Например, "Краткое толкование Псалмов" написано против заблуждения тех, кто говорит, что есть "чистилище".
"Толкование Книги Ученых Бесед Кирилла Александрийского" - 1391г., где Св. Татеваци разъясняет учение Св. Кирилла о воплощении Сына Божия. "Толкование на Искусство Письма Георга" - 1409г., и "Анализ Искусства Письма Аристакеса" - 1409г., благодаря которым Св. Татеваци развивал искусство каллиграфии.
Догматические творения
К этим творениям можно соотнести "Вопросы Георга вардапета и анализ Григория" - 1387г., а также самый объемистый труд Св. Татеваци - "Книга Вопрошений", 1397г., и "Златочрев", 1401г., который структурой похож на "Книгу Вопрошений", но объемом намного меньше.
"Вопросы Георга вардапета и анализ Григория" состоят из 14 вопросов разного характера.
"Книгу Вопрошений" вполне можно назвать всеобъемлющей энциклопедией знаний средневековья. Можно сказать даже, что в этой книге изложено все учение Армянской Апостольской Церкви. В ней рассматриваются вопросы христологии и сотериологии, космологии и эсхатологии. Приводится учение о Боге и Троице, учение о Церкви, ангелах и человеке. Книга полна нравственных назиданий и толкований на Священное Писание. Специальные главы написаны "Против евреев" и "Против тюрок". Помимо всего этого, мы можем увидеть знания Св. Татеваци в таких областях, как философия, анатомия человека и естествознание. Книга разделена на десять томов и включает в себя более чем 40 глав. Стиль написания книги - вопросы и ответы, что дает читателю возможность быстрого нахождения интересующих вопросов.
"Златочрев" разделен на пять томов и знакомит читателей с догматическим богословием Армянской Апостольской Церкви. Книга написана по просьбе благочестивого князя Масут-шаха. Основную часть этого труда составляет диалог Св. Татеваци с католиками и рассмотрение Домостроительств Божиих.
Views 375
Rating 5.0 / 5
Added 29.06.2020
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

E
ecbantonkom 6 years ago

А это, случаем, не "Армянская Апостольская церковь"? При чём здесь "ПРАВОСЛАВИЕ"? 

Уже второй раз на моей памяти за последнее время в тегах косяк с армянскими книгами. 

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