Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение
Целью настоящей книги, стало ознакомление русского читателя хотя бы с крупицами из Святоотеческого Предания, которое накоплено в глубоких тайниках армянской души и Армянской Апостольской Церкви.
Это богатое Святоотеческое предание армянского народа было написано Святыми Отцами Армянской Церкви на протяжении столетий в многочисленных монастырях. Они хорошо осознавали, что письменное наследие всегда будет оберегать Армянскую Церковь и народ от чужеродных влияний. Эти предания являются плодом титанических усилий наших Святых отцов, которые в условиях порой даже не человеческих, хранили, пополняли и передавали из рук в руки духовную сокровищницу армянского народа. Одним из этих Святых Отцов - Столпов Армянской Церкви является Святой Григорий Татеваци (1346-1409).
Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение
Изд. 2-е, испр. и дополн.
Ереван, Ноян Тапан, 2009 - 306 с.
Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение - Содержание
ОТ АВТОРА
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ АРМЕНИИ
- Христианство в Армении
- Христианство - Государственная религия Армении
- Борьба за христианскую веру
- Золотой век
ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ
- Аполлинаризм
- Несторианство
- Святой Кирилл Александрийский
- 451г. Халкидонский собор
- Вопрос тленности и нетленности Плоти Христовой
- Нашествие арабов и политика греков
- Нашествие сельджуков
- Киликийское царство
- Нашествие татаро-монгол
- Борьба против католической унии
СЮНИКСКАЯ ШКОЛА
- Татевский университет
- Татевский монастырь
- Церкви и Жезл-Колонна
- О строительстве Собора Св. Петра и Павла
- АРМЯНСКАЯ КУЛЬТУРА в V - XIV веках
- Искусство и архитектура
- Просвещение, наука и литература
ЖИТИЕ И ТВОРЕНИЯ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ТАТЕВАЦИ
- Детство, юность и годы учебы
- Учитель и проповедник
- Хранитель веры и церковно-политический деятель
- Кончина Святого Татеваци
- Святой Григорий Татеваци
ТВОРЕНИЯ СВЯТОГО ТАТЕВАЦИ
- Экзегетические творения
- Догматические творения
- Философские творения
- Проповеди
- Другие творения
- Переводы и издания
УЧЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ
- Божественные добродетели. О вере
- О надежде
- О любви
- Человеческие добродетели. О Правдивости
- О благоразумии
- О мужестве
- О целомудрие
- О смирении
- О терпении
УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ
- Смертные грехи
- О гордости
- О зависти
- О гневе
- О лени
- О любостяжании
- О чревоугодии
- О сладострастии
- Простительные грехи
- О помышлениях греховных
- О грехах языка
- Прочие грехи. Об идолопоклонстве
- Об убийстве
- О воровстве
- О неверии
ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
- О раскаянии
- Об исповеди
- Об епитимии
- О молитве
- О посте
- О милостыне
ПРОЧИЕ НАСТАВЛЕНИЯ
- Слово к ищущим Царство Небесное
- О причащении Святых Таин
- О родителях и детях
- О послушании
- Как помочь душам усопших
- Об испытаниях и искушениях
- Искушения Адама и Христа
- Как сатана искушает верующих
- Польза от искушений
- Почему испытывает Бог
- Что есть испытания для человека
- О богатстве и бедности
- Последние увещания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Проповедь о Дароприношении
- Толкование притчей Соломоновых
- Св. Татеваци о нетленности Плоти Христовой
- Св. Татеваци о почитании Креста и Святых Образов
Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение - Творения Святого Татеваци
Экзегетические творения
В основном эти творения посвящены истолкованию Священного Писания: "Толкование на Исаию" - 1384г., "Краткое толкование Псалмов" - год написания неизвестен, "Толкование Притчей Соломоновых" - 1405г., "Толкование Песни Песней" -1405г., "Толкование Псалмов (полное)" - 1405г., "Толкование на Евангелие от Матфея" - 1405г., "Толкование на Евангелие от Иоанна" - 1405г., "Анализ Книги Иова" -1408г. Все эти творения, которые полны нравственного назидания, также можно соотнести и к догматическим. Например, "Краткое толкование Псалмов" написано против заблуждения тех, кто говорит, что есть "чистилище".
"Толкование Книги Ученых Бесед Кирилла Александрийского" - 1391г., где Св. Татеваци разъясняет учение Св. Кирилла о воплощении Сына Божия. "Толкование на Искусство Письма Георга" - 1409г., и "Анализ Искусства Письма Аристакеса" - 1409г., благодаря которым Св. Татеваци развивал искусство каллиграфии.
Догматические творения
К этим творениям можно соотнести "Вопросы Георга вардапета и анализ Григория" - 1387г., а также самый объемистый труд Св. Татеваци - "Книга Вопрошений", 1397г., и "Златочрев", 1401г., который структурой похож на "Книгу Вопрошений", но объемом намного меньше.
"Вопросы Георга вардапета и анализ Григория" состоят из 14 вопросов разного характера.
"Книгу Вопрошений" вполне можно назвать всеобъемлющей энциклопедией знаний средневековья. Можно сказать даже, что в этой книге изложено все учение Армянской Апостольской Церкви. В ней рассматриваются вопросы христологии и сотериологии, космологии и эсхатологии. Приводится учение о Боге и Троице, учение о Церкви, ангелах и человеке. Книга полна нравственных назиданий и толкований на Священное Писание. Специальные главы написаны "Против евреев" и "Против тюрок". Помимо всего этого, мы можем увидеть знания Св. Татеваци в таких областях, как философия, анатомия человека и естествознание. Книга разделена на десять томов и включает в себя более чем 40 глав. Стиль написания книги - вопросы и ответы, что дает читателю возможность быстрого нахождения интересующих вопросов.
"Златочрев" разделен на пять томов и знакомит читателей с догматическим богословием Армянской Апостольской Церкви. Книга написана по просьбе благочестивого князя Масут-шаха. Основную часть этого труда составляет диалог Св. Татеваци с католиками и рассмотрение Домостроительств Божиих.
А это, случаем, не "Армянская Апостольская церковь"? При чём здесь "ПРАВОСЛАВИЕ"?
Уже второй раз на моей памяти за последнее время в тегах косяк с армянскими книгами.