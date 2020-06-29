Целью настоящей книги, стало ознакомление русского читателя хотя бы с крупицами из Святоотеческого Предания, которое накоплено в глубоких тайниках армянской души и Армянской Апостольской Церкви.

Это богатое Святоотеческое предание армянского народа было написано Святыми Отцами Армянской Церкви на протяжении столетий в многочисленных монастырях. Они хорошо осознавали, что письменное наследие всегда будет оберегать Армянскую Церковь и народ от чужеродных влияний. Эти предания являются плодом титанических усилий наших Святых отцов, которые в условиях порой даже не человеческих, хранили, пополняли и передавали из рук в руки духовную сокровищницу армянского народа. Одним из этих Святых Отцов - Столпов Армянской Церкви является Святой Григорий Татеваци (1346-1409).

Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение

Изд. 2-е, испр. и дополн.

Ереван, Ноян Тапан, 2009 - 306 с.

Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение - Содержание

ОТ АВТОРА

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ АРМЕНИИ

Христианство в Армении

Христианство - Государственная религия Армении

Борьба за христианскую веру

Золотой век

ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ

Аполлинаризм

Несторианство

Святой Кирилл Александрийский

451г. Халкидонский собор

Вопрос тленности и нетленности Плоти Христовой

Нашествие арабов и политика греков

Нашествие сельджуков

Киликийское царство

Нашествие татаро-монгол

Борьба против католической унии

СЮНИКСКАЯ ШКОЛА

Татевский университет

Татевский монастырь

Церкви и Жезл-Колонна

О строительстве Собора Св. Петра и Павла

АРМЯНСКАЯ КУЛЬТУРА в V - XIV веках

Искусство и архитектура

Просвещение, наука и литература

ЖИТИЕ И ТВОРЕНИЯ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ТАТЕВАЦИ

Детство, юность и годы учебы

Учитель и проповедник

Хранитель веры и церковно-политический деятель

Кончина Святого Татеваци

Святой Григорий Татеваци

ТВОРЕНИЯ СВЯТОГО ТАТЕВАЦИ

Экзегетические творения

Догматические творения

Философские творения

Проповеди

Другие творения

Переводы и издания

УЧЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ

Божественные добродетели. О вере

О надежде

О любви

Человеческие добродетели. О Правдивости

О благоразумии

О мужестве

О целомудрие

О смирении

О терпении

УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ

Смертные грехи

О гордости

О зависти

О гневе

О лени

О любостяжании

О чревоугодии

О сладострастии

Простительные грехи

О помышлениях греховных

О грехах языка

Прочие грехи. Об идолопоклонстве

Об убийстве

О воровстве

О неверии

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

О раскаянии

Об исповеди

Об епитимии

О молитве

О посте

О милостыне

ПРОЧИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Слово к ищущим Царство Небесное

О причащении Святых Таин

О родителях и детях

О послушании

Как помочь душам усопших

Об испытаниях и искушениях

Искушения Адама и Христа

Как сатана искушает верующих

Польза от искушений

Почему испытывает Бог

Что есть испытания для человека

О богатстве и бедности

Последние увещания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проповедь о Дароприношении

Толкование притчей Соломоновых

Св. Татеваци о нетленности Плоти Христовой

Св. Татеваци о почитании Креста и Святых Образов

Иеромонах Гевонд Оганесян - Святой Григорий Татеваци и его нравоучение - Творения Святого Татеваци

Экзегетические творения

В основном эти творения посвящены истолкованию Священного Писания: "Толкование на Исаию" - 1384г., "Краткое толкование Псалмов" - год написания неизвестен, "Толкование Притчей Соломоновых" - 1405г., "Толкование Песни Песней" -1405г., "Толкование Псалмов (полное)" - 1405г., "Толкование на Евангелие от Матфея" - 1405г., "Толкование на Евангелие от Иоанна" - 1405г., "Анализ Книги Иова" -1408г. Все эти творения, которые полны нравственного назидания, также можно соотнести и к догматическим. Например, "Краткое толкование Псалмов" написано против заблуждения тех, кто говорит, что есть "чистилище".

"Толкование Книги Ученых Бесед Кирилла Александрийского" - 1391г., где Св. Татеваци разъясняет учение Св. Кирилла о воплощении Сына Божия. "Толкование на Искусство Письма Георга" - 1409г., и "Анализ Искусства Письма Аристакеса" - 1409г., благодаря которым Св. Татеваци развивал искусство каллиграфии.

Догматические творения

К этим творениям можно соотнести "Вопросы Георга вардапета и анализ Григория" - 1387г., а также самый объемистый труд Св. Татеваци - "Книга Вопрошений", 1397г., и "Златочрев", 1401г., который структурой похож на "Книгу Вопрошений", но объемом намного меньше.

"Вопросы Георга вардапета и анализ Григория" состоят из 14 вопросов разного характера.

"Книгу Вопрошений" вполне можно назвать всеобъемлющей энциклопедией знаний средневековья. Можно сказать даже, что в этой книге изложено все учение Армянской Апостольской Церкви. В ней рассматриваются вопросы христологии и сотериологии, космологии и эсхатологии. Приводится учение о Боге и Троице, учение о Церкви, ангелах и человеке. Книга полна нравственных назиданий и толкований на Священное Писание. Специальные главы написаны "Против евреев" и "Против тюрок". Помимо всего этого, мы можем увидеть знания Св. Татеваци в таких областях, как философия, анатомия человека и естествознание. Книга разделена на десять томов и включает в себя более чем 40 глав. Стиль написания книги - вопросы и ответы, что дает читателю возможность быстрого нахождения интересующих вопросов.

"Златочрев" разделен на пять томов и знакомит читателей с догматическим богословием Армянской Апостольской Церкви. Книга написана по просьбе благочестивого князя Масут-шаха. Основную часть этого труда составляет диалог Св. Татеваци с католиками и рассмотрение Домостроительств Божиих.