Огден - Греческая и римская некромантия

Книга Огдена становится очередным самородком, украшающим уникальную серию книг, которую мы планируем продолжать фундаментальными современными исследованиями герметицизма.

Дэниел Огден — профессор древней истории, почетный научный сотрудник UNISA (University of South Australia) и научный сотрудник Эллинистического центра Ватерлоо. Он вырос в Манчестере (Англия), преподавал в колледжах Хобарта и Уильяма Смита в северной части штата Нью-Йорк, в Оксфордском университете и в течение многих лет в Университете Суонси в Уэльсе. Долгое время преподавал историю Древнего мира в Университете Эксетера, где вел активную деятельность как исследователь магии и эзотеризма. Основные направления его исследований: традиционные нарративы в древности; греческая религия; македонские и эллинистические династии. У него свыше сотни научных публикаций по указанным темам. Он опубликовал среди прочего книги, озаглавленные «Greek bastardy» (Оксфорд, 1996), «Crooked Kings of Ancient Greece» (Лондон, 1997), «Polygamy, prostitutes and death. The Hellenistic dynasties» (Лондон, 1999), «Magic, witchcraft and ghosts in the Greek and Roman Worlds. A sourcebook» (Нью-Йорк, 2002; Оксфорд, 2009), «Aristomenes of Messene» (Суонси, 2004), «In search of the sorcerer’s apprentice. The traditional tales of Lucian’s Lover of Lies» и «Companion to Greek religion». Книга Дэниела Огдена «Греческая и римская некромантия» (Daniel Ogden. Greek and Roman Necromancy) была впервые опубликована в 2001 году издательстве Принстонского университета и переиздавалась в 2004 году, в 2010 году книга вышла на немецком языке, а в 2011 на греческом. Она была воспринята с большим интересом академическим и литературным сообществом. Приведём цитату Элизы П. Гаррисон, Religious Studies Review, рецензента первого издания:

«Редко и приятно читать книгу такого высокого калибра, как та, о которой идет речь. Масштабы поражают воображение, источники цитируются тщательно и широко, а собственные предубеждения автора либо отсутствуют, либо полностью контролируются. Кроме того, тема настолько провокационная, а стиль писателя настолько прямой и быстрый, что трудно отложить книгу, как только она начата ... Независимо от того, станете ли вы читать книгу от корки до корки или подойдете к ней как к исследовательскому инструменту, разочарования не будет».



Дэниел Огден - Греческая и римская некромантия

(Герметицизм с древности до наших дней, вып. 4)

СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2021. — 560 с.: ил.

ISBN 978-5-6045100-8-7

Дэниел Огден - Греческая и римская некромантия - Содержание

Предисловие издателя (Б. К. Двинянинов)

Дэниел Огден - Греческая и римская некромантия

Предисловие автора

Введение

Почему некромантия?

Определения: магия, некромантия и katabasis

Краткая история некромантии и тематических источников

Приложение к «Введению». Термин «некромантия» и его аналоги в греческом и латинском языках

Часть I. Места

Глава 1. Могилы и места сражений

Глава 2. Оракулы мёртвых

Глава 3. Гераклейский и Тенаронский nekuomanteia

Глава 4. Ахеронский nekuomanteion

Глава 5. Авернский nekuomanteion

Глава 6. Инкубация и сновидения

Часть II. Люди

Глава 7. Вызывающие духов, колдуны и чревовещатели

Глава 8. Шаманы, пифагорейцы и орфики

Глава 9. Чужестранцы и ведьмы

Глава 10. Некромантия римлян

Часть III. Методы

Глава 11. Традиционные обряды призыва

Глава 12. От чаши гадания к мальчикам-жертвам

Глава 13. Оживление и говорящие головы

Часть IV. Теория

Глава 14. Призраки в некромантии

Глава 15. Мудрость мёртвых

Глава 16. Между жизнью и смертью

Выводы: отношение к некромантии

Комментарии редактора

Заключение редактора (А. А. Новикова)

Приложения

Приложение 1. А. Л. Рычков. Письмо от древнего мага — в ожидании своего читателя (к публикации нового перевода из «Большого парижского магического папируса»: PGM IV. 2006-2125) Вступительная статья Призывание по Питису (PGM IV. 2006-2125). Перевод с древнегреческого и комментарии А. В. Петрова

Приложение 2. Фрагменты «Большого парижского магического папируса» Гадание по блюду (PGM IV. 154-285). Перевод с древнегреческого А. В. Петрова «Гимн Тифону» (PGM IV. 179-201). Параллельный перевод Е. С. Лазарева «Гимн Сету-Тифону» (PGM IV. 261-273). Параллельный перевод Е. С. Лазарева Удивительное магическое средство для возбуждения любовной страсти (PGM IV. 296-408). Перевод с древнегреческого А. В. Петрова Аутентическое действо [Самовидение] (PGM IV. 930-1114). PGM IV. 930-1070. Перевод с древнегреческого и примечания Е. С. Лазарева. PGM IV. 1071-1114. Перевод с древнегреческого А. В. Петрова



Перечень иллюстраций

Библиография

Дополнительная литература

Индекс