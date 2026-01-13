Огден Грег - Основы ученичества - Руководство по созиданию жизни во Христе

Что произойдет с церковью Иисуса Христа, если большинство людей, называющих себя последователями Христа, достигнут зрелости благодаря близким, подотчетным отношениям, сосредоточенным на основах Божьего Слова? Что произойдет, если этих последователей научить воспитывать учеников? Результатом будут инициативные, воспроизводящие ученики Иисуса.

Основы ученичества задуманы с целью внедрения небольших, воспроизводимых групп ученичества. За этим пособием стоит видение постоянно расширяющейся сети ученичества, охватывающей многие поколения. Это пособие объединяет в себе три элемента, которые создают климат, позволяющий Святому Духу осуществлять ускоренный рост.

Первый элемент – неизменная истина Божьего Слова. Западный мир вступил в эпоху постхристианства. Раньше, когда доминировали христианские ценности, считалось общепринятым существование некой «сверхъестественно явленной» или, по крайней мере, научной, объективной истины, верной для всех. Однако сейчас, во времена постхристианства, доминирует релятивизм, особенно в сфере образа жизни и морали. «Живи и дай жить другим» – крылатая фраза, отражающая высшую ценность современности – толерантность. Поскольку истина индивидуальна, любой жизненный уклад и нравственные убеждения имеют право на существование. Посреди этих зыбких топей релятивизма каждая из двадцати пяти глав строится вокруг «ключевой истины», верной для всех, потому что происходит от Бога, одного для всех.

Для многих христианская жизнь кажется путаницей бессвязных фрагментов. Какие-то части истины взяты из проповедей, какие-то – из личного изучения Библии, мудрости других верующих, полезных книг и т. д. Но мы не потрудились сложить их воедино, чтобы получить целостную историю. Один человек, использовавший этот материал в группе ученичества, сказал, что перед ним как будто заполнялись пробелы в мозаичном панно, и он смог увидеть полную картину христианской жизни и свидетельства. Уроки расположены в определенном порядке, чтобы показать связи и логическое развитие.

При этом важно понимать, что преображающая сила истины Божьего Слова лучше всего раскрывается в контексте доверительных, близких и прочных отношений.

Огден Грег - Основы ученичества - Руководство по созиданию жизни во Христе

Пер. с англ. А. Залищук. – К.: Киевская богословская семинария, 2020. – 240 с.

ISBN 978-617-95036-1-0 (рус. электронное издание)

ISBN 978-617-95036-0-3 (рус. печатное издание)

ISBN 978-0-8308-7394-4 (англ. digital)

ISBN 978-0-8308-2128-0 (англ. print)

Огден Грег - Основы ученичества - Руководство по созиданию жизни во Христе – Содержание

От автора

Как получить максимальную пользу от Основ ученичества

1. ВОЗРАСТАНИЕ ВО ХРИСТЕ

1 Воспитание учеников

2 Быть учеником

3 Тихое время

4 Изучение Библии

5 Молитва

6 Поклонение

2. ПОНИМАНИЕ ВЕСТИ ХРИСТОВОЙ

7 Бог в трех лицах

8 Созданные по образу Божьему

9 Грех

10 Благодать

11 Искупление

12 Оправдание

13 Усыновление

3. УПОДОБЛЕНИЕ ХРИСТУ

14 Исполненные Святым Духом

15 Плод Святого Духа

16 Доверие

17 Любовь

18 Справедливость

19 Свидетельство

4. СЛУЖЕНИЕ ХРИСТУ

20 Церковь

21 Дары служения

22 Духовная война

23 Хождение в послушании

24 Делимся богатством

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

25 Деньги

Приложение: Созидание служения ученичества

Руководство для лидера

Отзывы об Основах ученичества