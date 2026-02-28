Огибалов - Дары Святого Духа

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Игорь Огибалов - Дары Святого Духа - практическое руководство

Алматы: ИП Веретельный О.А., г. Алматы, 2017 - 364 с.

ISBN 978-601-06-4050-4

Игорь Огибалов - Дары Святого Духа - практическое руководство - Содержание

  • Часть первая. Подготовка.

  • Глава 1. Что такое церковь?

  • Глава 2. Рождение свыше.

  • Глава 3. Как научиться слышать голос Святого Духа?

  • Глава 4. Плод Святого Духа или формирование характера

  • Глава 5. Что из сверхъестественного доступно без крещения в Святом Духе?

  • Глава 6. Крещение в Святом Духе.

  • Глава 7. Разница между исполнением Святым Духом и крещением в Святом Духе.

  • Глава 8. Почему в церкви так мало силы?

  • Часть вторая. Дары Святого Духа.

  • Глава 9. Предназначение даров.

  • Глава 10. Дары слова.

  • Глава 11. Дары служения.

  • Глава 12. Пятигранное служение.

  • Часть третья. Выявление Даров Святого Духа.

  • Глава 13. Как узнать свое призвание?

  • Глава 14. Пророческое служение.

  • Часть четвертая. Некоторые предостережения и советы.

  • Глава 15. Распространенные ошибки.

  • Глава 16. Как развивать дары?

  • Мое свидетельство.

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

