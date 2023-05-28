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Кох - Оккультизм от А до Я

Оккультизм от А до Я - Др. Курт Е. Кох
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics, Psychology Psychotherapy, Reference, Religious Studies Atheism

Материалы, использованные в этой статье, собирались на всех континентах. Все случаи, с которыми мне приходилось сталкиваться в моей душепопечительской практике, перечислить невозможно. Теме акупунктуры посвящено множество публикаций. Ее исторические и технические аспекты хорошо освещены в книге Марка Дюка «Акупунктура» (издательство Suhrkamp-Taschenbuch). Впрочем, читать эту книгу следует осторожно, поскольку в ней не затрагивается медиальная сторона акупунктуры. А именно она заставляет христиан задуматься над тем, стоит ли прибегать к этой методике. Предисловие к книге Дюка написано доктором наук Кёнлехнером, заключение – доктором наук Шеель. Но оба ученых не обращают внимания на оплошность в первой же строке книги. Слово «акупунктура» образовано от двух латинских слов: acus, us, f = игла, punctum, i, n = укол (а не punctua, как автор утверждает в начале книги). С точки зрения латинистов – досадная ошибка. Но начнем с примеров:
Пример 1. В Токио я гостил у доктора Айтеля, который около тридцати лет проработал главврачом в больнице китайского города Чанша (провинция Хунань), пока ему не пришлось покинуть страну после коммунистической революции. Я спросил этого опытного врача: «Доктор Айтель, что вы думаете об акупунктуре? Ведь вам известно, что происхождение этой терапии связано с астрологией. Ян соответствует Солнечной системе, инь – лунной». В ответ я услышал:
«Акупунктуре уже 5 тысяч лет, и за это время ее астрологические корни забылись. Христианам нечего опасаться. Здесь, в странах Восточной Азии, акупунктура пользуется огромным успехом».

Оккультизм от А до Я - Др. Курт Е. Кох

1-е издание 2011
Bärbel Koch

Оккультизм от А до Я - Др. Курт Е. Кох - Содержание

A. ФОРМЫ ОККУЛЬТИЗМА
  • Акупунктура
  • Алкоголизм
  • Антихрист
  • Антропософия
  • Астрология
  • Аутогенные тренировки
  • Бахаизм
  • Богохульные фильмы
  • Бхагаван
  • Вампиры
  • Вегетарианство и аскетизм
  • Вещие сны
  • Видения из Божьего источника
  • Восстановление всего
  • Гипноз
  • Говорение на языках
  • Гомеопатия и фитология
  • Гомосексуализм
  • Групповая терапия
  • Доктор Чо
  • Домовые, гномы и лешие
  • Доска Уиджа
  • Дух времени
  • Заклинания
  • Иллюзии умирающих
  • Иллюминаты
  • Иридодиагностика
  • Ислам
  • Йога
  • Карате
  • Католицизм
  • Катрин Кульман
  • Клуб 700
  • Крещение духом или духами
  • Кровавая клятва
  • Культ сатаны
  • Культ святых и реликвий
  • Левитация
  • Лжехристы и лжепророки
  • Лоза и маятник
  • Магические фокусы
  • Магия
  • Маоизм
  • Масонство
  • Массовая суггестия
  • Медитация
  • Мировой коммунизм
  • Молодежные секты
  • Мормоны
  • Музыка под лупой
  • Наркомания
  • Невидимость
  • Неорационализм
  • НЛО
  • Новоапостольская церковь
  • Одержимость
  • Оккультизм наступает
  • Параграф 218
  • Парапсихология
  • Пацифистский знак
  • Педитерапия
  • Письма-цепочки, письма удачи
  • Покой в духе
  • Порнография
  • Превращение в животных
  • Призраки и полтергейсты
  • Призраки умерших
  • Происхождение человека от обезьяны
  • Прорицание
  • Расслабление методами Тай-Чи
  • Розенкрейцеры
  • Саентология
  • Свидетели Иеговы
  • Сила души
  • Смертельная магия
  • Спиритизм
  • Спиритизм под прикрытием религии
  • Спиритические исцеления
  • Спиритические операции
  • Суеверие
  • Танец в богослужении
  • Телевидение
  • Терроризм и вандализм
  • Транслокация
  • Трансцендентальная медитация
  • Тренинг сенситивности (= тренировка восприимчивости)
  • Фанатизм на почве исцелений
  • Феминизм
  • «Харе Кришна»
  • «Харизматическая» дезинформация
  • Харизматические движения
  • «Христианская наука»
  • Цветовая диагностика и цветотерапия
  • Церковь Объединения
  • Церковь процесса
  • Черная месса
  • Чистилище: очистительный огонь и бедные души (Purgatorium)
  • Шестая и седьмая книги Моисея
  • Экуменизм
  • Экуменизм
  • Ясновидение
Б. ПОСЛЕДСТВИЯ
  • Медиальные свойства
  • Сопротивление тому, что приходит от Бога
  • Разрушение характера
  • Нарушение душевного равновесия
  • Питательная среда для психических заболеваний
  • Обремененность, передающаяся потомству
  • Многочисленные самоубийства
  • Привидения как последствие грехов колдовства
  • Множество болезней
В. ОСВОБОЖДЕНИЕ
  • 1. Приди ко Христу
  • 2. Уничтожь все оккультные предметы
  • 3. Прекрати все медиальные контакты и дружбу с людьми, обладающими медиальными способностями
  • 4. Признай, исповедай свою вину
  • 5. Отрекись от сатаны и от грехов колдовства, совершенных твоими предками
  • 6. Верой прими прощение
  • 7. Не останавливайся на полпути
  • 8. Найди душепопечителя, обладающего духовной силой, который произнесет над тобой разрешительную молитву
  • 9. Присоединись к молитвенной группе
  • 10. Молись и постись
  • 11. Вставай под защиту Крови Иисуса
  • 12. Запрещай врагу во имя Иисуса
  • 13. Усердно используй средства благодати
  • 14. Прими полное духовное вооружение
  • 15. Реализуй победу Иисуса над силами тьмы
  • 16. Остерегайся возвращения бесов
  • 17. Будь готов полностью отдать свою жизнь Иисусу
  • 18. Знай, что освобождение возможно лишь во Христе
  • 19. Будь послушен Господу во всем
  • 20. Исполняйся Духом!
Г. В ТРИУМФАЛЬНОМ ШЕСТВИИ ПОБЕДИТЕЛЯ
  • Сатанист обращается ко Христу
  • Астрология и христианство?
  • Маг
  • Побежденная сила
Приложение

Доктор Курт Е. Кох – Душепопечение и оккультизмДоктор Курт Е. Кох – Душепопечение и оккультизм

Перевод с немецкого Г. Е. Адамовича. - Сокращенный вариант подготовил В. Я. Канатуш. – 1992. – 200 с.

Доктор Курт Е. Кох – Душепопечение и оккультизм - Содержание

Предисловие (В. Я. Канатуш)
  • А. Вступление
  • Б. Душепопечительские случаи из сферы оккультизма и объяснение их в данном исследовании
    • 1. Внечувственные восприятия
    • 2. Внечувственные влияния
    • 3. Внечувственные явления
  • В. Обобщение наблюдаемых в оккультной практике отношений
  • Г, Критическое исследование примеров оккультной практики
  • Д. Описание оккультных явлений в Библии
  • Е. Путь освобождения, от оккультной обремененности
Заключение (Какие перспективы открывает это исследование для душепопечителя об оккультно обремененном?)
Views 2 970
Rating 5.0 / 5
Added 28.05.2023
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (5 comments)

Y
youesxatos 3 years ago

Супер! Спасибо большое.
Владимир79 3 years ago
Слава Господу, спасибо большое
ЮрийБ 8 years ago

Дякую!
G
gios76 9 years ago

спасибо 
K
kino511 9 years ago

Спасибо! Эх бы еще труды Алистера Кроули и Блаватской собрать.... В раздел "Психология"

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