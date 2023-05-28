Материалы, использованные в этой статье, собирались на всех континентах. Все случаи, с которыми мне приходилось сталкиваться в моей душепопечительской практике, перечислить невозможно. Теме акупунктуры посвящено множество публикаций. Ее исторические и технические аспекты хорошо освещены в книге Марка Дюка «Акупунктура» (издательство Suhrkamp-Taschenbuch). Впрочем, читать эту книгу следует осторожно, поскольку в ней не затрагивается медиальная сторона акупунктуры. А именно она заставляет христиан задуматься над тем, стоит ли прибегать к этой методике. Предисловие к книге Дюка написано доктором наук Кёнлехнером, заключение – доктором наук Шеель. Но оба ученых не обращают внимания на оплошность в первой же строке книги. Слово «акупунктура» образовано от двух латинских слов: acus, us, f = игла, punctum, i, n = укол (а не punctua, как автор утверждает в начале книги). С точки зрения латинистов – досадная ошибка. Но начнем с примеров:

Пример 1. В Токио я гостил у доктора Айтеля, который около тридцати лет проработал главврачом в больнице китайского города Чанша (провинция Хунань), пока ему не пришлось покинуть страну после коммунистической революции. Я спросил этого опытного врача: «Доктор Айтель, что вы думаете об акупунктуре? Ведь вам известно, что происхождение этой терапии связано с астрологией. Ян соответствует Солнечной системе, инь – лунной». В ответ я услышал:

«Акупунктуре уже 5 тысяч лет, и за это время ее астрологические корни забылись. Христианам нечего опасаться. Здесь, в странах Восточной Азии, акупунктура пользуется огромным успехом».



Оккультизм от А до Я - Др. Курт Е. Кох

1-е издание 2011

Bärbel Koch

Оккультизм от А до Я - Др. Курт Е. Кох - Содержание

A. ФОРМЫ ОККУЛЬТИЗМА

Акупунктура

Алкоголизм

Антихрист

Антропософия

Астрология

Аутогенные тренировки

Бахаизм

Богохульные фильмы

Бхагаван

Вампиры

Вегетарианство и аскетизм

Вещие сны

Видения из Божьего источника

Восстановление всего

Гипноз

Говорение на языках

Гомеопатия и фитология

Гомосексуализм

Групповая терапия

Доктор Чо

Домовые, гномы и лешие

Доска Уиджа

Дух времени

Заклинания

Иллюзии умирающих

Иллюминаты

Иридодиагностика

Ислам

Йога

Карате

Католицизм

Катрин Кульман

Клуб 700

Крещение духом или духами

Кровавая клятва

Культ сатаны

Культ святых и реликвий

Левитация

Лжехристы и лжепророки

Лоза и маятник

Магические фокусы

Магия

Маоизм

Масонство

Массовая суггестия

Медитация

Мировой коммунизм

Молодежные секты

Мормоны

Музыка под лупой

Наркомания

Невидимость

Неорационализм

НЛО

Новоапостольская церковь

Одержимость

Оккультизм наступает

Параграф 218

Парапсихология

Пацифистский знак

Педитерапия

Письма-цепочки, письма удачи

Покой в духе

Порнография

Превращение в животных

Призраки и полтергейсты

Призраки умерших

Происхождение человека от обезьяны

Прорицание

Расслабление методами Тай-Чи

Розенкрейцеры

Саентология

Свидетели Иеговы

Сила души

Смертельная магия

Спиритизм

Спиритизм под прикрытием религии

Спиритические исцеления

Спиритические операции

Суеверие

Танец в богослужении

Телевидение

Терроризм и вандализм

Транслокация

Трансцендентальная медитация

Тренинг сенситивности (= тренировка восприимчивости)

Фанатизм на почве исцелений

Феминизм

«Харе Кришна»

«Харизматическая» дезинформация

Харизматические движения

«Христианская наука»

Цветовая диагностика и цветотерапия

Церковь Объединения

Церковь процесса

Черная месса

Чистилище: очистительный огонь и бедные души (Purgatorium)

Шестая и седьмая книги Моисея

Экуменизм

Экуменизм

Ясновидение

Б. ПОСЛЕДСТВИЯ

Медиальные свойства

Сопротивление тому, что приходит от Бога

Разрушение характера

Нарушение душевного равновесия

Питательная среда для психических заболеваний

Обремененность, передающаяся потомству

Многочисленные самоубийства

Привидения как последствие грехов колдовства

Множество болезней

В. ОСВОБОЖДЕНИЕ

1. Приди ко Христу

2. Уничтожь все оккультные предметы

3. Прекрати все медиальные контакты и дружбу с людьми, обладающими медиальными способностями

4. Признай, исповедай свою вину

5. Отрекись от сатаны и от грехов колдовства, совершенных твоими предками

6. Верой прими прощение

7. Не останавливайся на полпути

8. Найди душепопечителя, обладающего духовной силой, который произнесет над тобой разрешительную молитву

9. Присоединись к молитвенной группе

10. Молись и постись

11. Вставай под защиту Крови Иисуса

12. Запрещай врагу во имя Иисуса

13. Усердно используй средства благодати

14. Прими полное духовное вооружение

15. Реализуй победу Иисуса над силами тьмы

16. Остерегайся возвращения бесов

17. Будь готов полностью отдать свою жизнь Иисусу

18. Знай, что освобождение возможно лишь во Христе

19. Будь послушен Господу во всем

20. Исполняйся Духом!

Г. В ТРИУМФАЛЬНОМ ШЕСТВИИ ПОБЕДИТЕЛЯ

Сатанист обращается ко Христу

Астрология и христианство?

Маг

Побежденная сила

Приложение