Кох - Оккультизм от А до Я
Материалы, использованные в этой статье, собирались на всех континентах. Все случаи, с которыми мне приходилось сталкиваться в моей душепопечительской практике, перечислить невозможно. Теме акупунктуры посвящено множество публикаций. Ее исторические и технические аспекты хорошо освещены в книге Марка Дюка «Акупунктура» (издательство Suhrkamp-Taschenbuch). Впрочем, читать эту книгу следует осторожно, поскольку в ней не затрагивается медиальная сторона акупунктуры. А именно она заставляет христиан задуматься над тем, стоит ли прибегать к этой методике. Предисловие к книге Дюка написано доктором наук Кёнлехнером, заключение – доктором наук Шеель. Но оба ученых не обращают внимания на оплошность в первой же строке книги. Слово «акупунктура» образовано от двух латинских слов: acus, us, f = игла, punctum, i, n = укол (а не punctua, как автор утверждает в начале книги). С точки зрения латинистов – досадная ошибка. Но начнем с примеров:
Пример 1. В Токио я гостил у доктора Айтеля, который около тридцати лет проработал главврачом в больнице китайского города Чанша (провинция Хунань), пока ему не пришлось покинуть страну после коммунистической революции. Я спросил этого опытного врача: «Доктор Айтель, что вы думаете об акупунктуре? Ведь вам известно, что происхождение этой терапии связано с астрологией. Ян соответствует Солнечной системе, инь – лунной». В ответ я услышал:
«Акупунктуре уже 5 тысяч лет, и за это время ее астрологические корни забылись. Христианам нечего опасаться. Здесь, в странах Восточной Азии, акупунктура пользуется огромным успехом».
Оккультизм от А до Я - Др. Курт Е. Кох
Bärbel Koch
Оккультизм от А до Я - Др. Курт Е. Кох - Содержание
- Акупунктура
- Алкоголизм
- Антихрист
- Антропософия
- Астрология
- Аутогенные тренировки
- Бахаизм
- Богохульные фильмы
- Бхагаван
- Вампиры
- Вегетарианство и аскетизм
- Вещие сны
- Видения из Божьего источника
- Восстановление всего
- Гипноз
- Говорение на языках
- Гомеопатия и фитология
- Гомосексуализм
- Групповая терапия
- Доктор Чо
- Домовые, гномы и лешие
- Доска Уиджа
- Дух времени
- Заклинания
- Иллюзии умирающих
- Иллюминаты
- Иридодиагностика
- Ислам
- Йога
- Карате
- Католицизм
- Катрин Кульман
- Клуб 700
- Крещение духом или духами
- Кровавая клятва
- Культ сатаны
- Культ святых и реликвий
- Левитация
- Лжехристы и лжепророки
- Лоза и маятник
- Магические фокусы
- Магия
- Маоизм
- Масонство
- Массовая суггестия
- Медитация
- Мировой коммунизм
- Молодежные секты
- Мормоны
- Музыка под лупой
- Наркомания
- Невидимость
- Неорационализм
- НЛО
- Новоапостольская церковь
- Одержимость
- Оккультизм наступает
- Параграф 218
- Парапсихология
- Пацифистский знак
- Педитерапия
- Письма-цепочки, письма удачи
- Покой в духе
- Порнография
- Превращение в животных
- Призраки и полтергейсты
- Призраки умерших
- Происхождение человека от обезьяны
- Прорицание
- Расслабление методами Тай-Чи
- Розенкрейцеры
- Саентология
- Свидетели Иеговы
- Сила души
- Смертельная магия
- Спиритизм
- Спиритизм под прикрытием религии
- Спиритические исцеления
- Спиритические операции
- Суеверие
- Танец в богослужении
- Телевидение
- Терроризм и вандализм
- Транслокация
- Трансцендентальная медитация
- Тренинг сенситивности (= тренировка восприимчивости)
- Фанатизм на почве исцелений
- Феминизм
- «Харе Кришна»
- «Харизматическая» дезинформация
- Харизматические движения
- «Христианская наука»
- Цветовая диагностика и цветотерапия
- Церковь Объединения
- Церковь процесса
- Черная месса
- Чистилище: очистительный огонь и бедные души (Purgatorium)
- Шестая и седьмая книги Моисея
- Экуменизм
- Экуменизм
- Ясновидение
- Медиальные свойства
- Сопротивление тому, что приходит от Бога
- Разрушение характера
- Нарушение душевного равновесия
- Питательная среда для психических заболеваний
- Обремененность, передающаяся потомству
- Многочисленные самоубийства
- Привидения как последствие грехов колдовства
- Множество болезней
- 1. Приди ко Христу
- 2. Уничтожь все оккультные предметы
- 3. Прекрати все медиальные контакты и дружбу с людьми, обладающими медиальными способностями
- 4. Признай, исповедай свою вину
- 5. Отрекись от сатаны и от грехов колдовства, совершенных твоими предками
- 6. Верой прими прощение
- 7. Не останавливайся на полпути
- 8. Найди душепопечителя, обладающего духовной силой, который произнесет над тобой разрешительную молитву
- 9. Присоединись к молитвенной группе
- 10. Молись и постись
- 11. Вставай под защиту Крови Иисуса
- 12. Запрещай врагу во имя Иисуса
- 13. Усердно используй средства благодати
- 14. Прими полное духовное вооружение
- 15. Реализуй победу Иисуса над силами тьмы
- 16. Остерегайся возвращения бесов
- 17. Будь готов полностью отдать свою жизнь Иисусу
- 18. Знай, что освобождение возможно лишь во Христе
- 19. Будь послушен Господу во всем
- 20. Исполняйся Духом!
- Сатанист обращается ко Христу
- Астрология и христианство?
- Маг
- Побежденная сила
Доктор Курт Е. Кох – Душепопечение и оккультизм
Доктор Курт Е. Кох – Душепопечение и оккультизм - Содержание
- А. Вступление
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Б. Душепопечительские случаи из сферы оккультизма и объяснение их в данном исследовании
- 1. Внечувственные восприятия
- 2. Внечувственные влияния
- 3. Внечувственные явления
- В. Обобщение наблюдаемых в оккультной практике отношений
- Г, Критическое исследование примеров оккультной практики
- Д. Описание оккультных явлений в Библии
- Е. Путь освобождения, от оккультной обремененности
Супер! Спасибо большое.
Дякую!
спасибо
Спасибо! Эх бы еще труды Алистера Кроули и Блаватской собрать.... В раздел "Психология"