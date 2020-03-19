Современное богословие

С самого первого издания этого словаря мы ставили перед собой задачу включить в него статьи, посвященные богословским и духовным сокровищам восточного христианства, в том числе православия. Особенно это касается вклада, который внесли в духовность, богословие, а также церковную и литургическую жизнь такие авторы, как Николай Афанасьев, Василий Болотов, Сергий Булгаков, Федор Достоевский, Павел Евдокимов, Павел Флоренский, Георгий Флоровский, Владимир Лосский, Владимир Соловьев и Лев Толстой.

Нашей целью было объяснить происхождение и смысл ключевых слов и выражений. Через прояснение терминологии и помощь в правильном ее употреблении мы надеялись способствовать развитию богословия как восточного, так и западного христианства. Мы очень рады переводу нашего словаря на русский язык, что открывает доступ к нему студентам, преподавателям и обычным читателям в России и других странах, где говорят по-русски. Пусть этот перевод способствует большему изучению богословия и формированию христианского ученичества, которому богословие призвано быть поддержкой и вдохновением.

Джеральд О’Коллинс и Эдвард Дж. Фарруджа

6 августа 2014 г.

О’Коллинс Джеральд и Фарруджа Эдвард - Краткий богословский словарь - Книга и модуль для Цитаты из Библии BibleQuote

Пер. с англ.

(Серия «Современное богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2018. 400 с.

ISBN 978-5-89647-326-8

О’Коллинс Джеральд и Фарруджа Эдвард - Краткий богословский словарь - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к третьему изданию (2013)

Предисловие ко второму изданию (2000)

Предисловие к первому изданию (1990)

Список сокращений

Краткий богословский словарь

Двадцать один Вселенский собор Католической церкви

Хронология

Указатель имен

О’Коллинс Джеральд и Фарруджа Эдвард - Краткий богословский словарь - Предисловие к третьему изданию (2013)

Исправленное и расширенное издание этого словаря (вышедшее в 2000 г.) получило одобрительные отзывы как преподавателей, так и студентов. Один профессор назвал его «замечательным справочником», отличающимся «свежестью языка», а также «ровностью стиля и постоянством в качестве и точности статей». Один студент сообщил, что использует этот словарь каждый раз, когда выполняет домашние задания или повторяет пройденный на занятиях материал. А одна студентка назвала его «потрясающим и бесценным источником», который она использовала во время своего обучения в магистратуре, и добавила: «Я очень рекомендую его изучающим богословие, а также всем, кто несет служение в церкви».

Еще один студент с похвалой отозвался о словаре как об «исключительно полезном справочнике», которым он пользовался на протяжении тех лет, что изучал богословие, заметив далее: «Насколько мне известно, в продаже сегодня нет другой подобной книги». В редакторской рецензии словарь охарактеризован как «сбалансированный, ясно написанный и имеющий экуменическую направленность». Такие отзывы побудили нас подготовить третье издание нашего Краткого богословского словаря. Были исправлены замеченные ошибки; обновлены - где это было необходимо - некоторые статьи; а также добавлены новые статьи (например, «Знак» и «Этика добродетели») и включены приложения, содержащие список соборов и основные события христианской истории.

Некоторые Читатели, признавая, что краткий словарь в силу своего названия должен быть кратким, тем не менее попросили включить библиографическую информацию, хотя бы для наиболее важных статей. Такого рода сведения по широкому диапазону тем можно почерпнуть в ряде подробных работ. Перечислим лишь некоторые из них, начиная с самых новых: Е. G. Farrugia, SJ (ed.), Encyclopaedic Dictionary of Eastern Christianity (Rome: Pontifical Oriental Institute, 2012); J. A. McGuckin (ed.), The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, 2 vols. (Chichester: Wiley-Blackwell, 2011); Daniel Patte (ed.), Cambridge Dictionary of Christianity (New York: Cambridge University Press, 2010); E. Fahlbusch et al. (eds.), The Encyclopedia of Christianity, 5 vols. (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans 1999—2008); Ken Parry (ed.), The Blackwell Companion to Eastern Christianity (Malden, Mass.: Blackwell, 2007); F. L. Cross and E. A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005); J.-Y. Lacoste (ed.), Encyclopedia of Christian Theology, 3 vols. (New York: Routledge, 2004); New Catholic Encyclopedia, 2nd ed., 15 vols. (Washington, DC: Catholic University of America, 2003); Ken Parry et al. (eds.), The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (Oxford: Black- well, 1999). Два превосходных ресурса предлагает интернет-коллекция издательства Brill: Encyclopedia of Christianity и Religion Past and Present.

Дополнительную библиографию по вопросам библеистики можно найти в следующих изданиях: К. D. Sakenfeld (ed.), The New Interpreter's Dictionary of the Bible, 5 vols. (Nashville: Abingdon Press, 2007-9); D. N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary, 6 vols. (New York: Doubleday, 1992). Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Dec- larationum de Rebus Fidei et Morum, 36th ed. (Freiburg im Breisgau: Herder, 1976) предлагает классическую подборку церковных документов на языке оригинала, расположенных в хронологическом порядке. Петер Хюнерман (Himermann) опубликовал 37-е издание (Freiburg im Breisgau: Herder, 1991) с параллельным немецким переводом (DH в наших ссылках в статьях словаря). Теперь этот труд вышел и с параллельным английским переводом (San Francisco: St Ignatius Press, 2012).

Поскольку те, кто преподает и изучает богословие, продвигаются все дальше в XXI век, мы представляем третье, исправленное издание нашего Краткого богословского словаря и надеемся, что оно поможет правильно понимать ключевые термины, их употребление и происхождение. Мы хотели бы поблагодарить за помощь в подготовке этого третьего издания Джона Бэтта (Batt), Филипа Моллера (Moller) и Пола Пэллэта (Pallath).

Дж. О'К. и Э. Дж. Ф. Пасха 2012 г.