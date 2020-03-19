О’Коллинс - Фарруджа - Краткий богословский словарь - книги и модуль BibleQuote
Современное богословие
С самого первого издания этого словаря мы ставили перед собой задачу включить в него статьи, посвященные богословским и духовным сокровищам восточного христианства, в том числе православия. Особенно это касается вклада, который внесли в духовность, богословие, а также церковную и литургическую жизнь такие авторы, как Николай Афанасьев, Василий Болотов, Сергий Булгаков, Федор Достоевский, Павел Евдокимов, Павел Флоренский, Георгий Флоровский, Владимир Лосский, Владимир Соловьев и Лев Толстой.
Нашей целью было объяснить происхождение и смысл ключевых слов и выражений. Через прояснение терминологии и помощь в правильном ее употреблении мы надеялись способствовать развитию богословия как восточного, так и западного христианства. Мы очень рады переводу нашего словаря на русский язык, что открывает доступ к нему студентам, преподавателям и обычным читателям в России и других странах, где говорят по-русски. Пусть этот перевод способствует большему изучению богословия и формированию христианского ученичества, которому богословие призвано быть поддержкой и вдохновением.
Джеральд О’Коллинс и Эдвард Дж. Фарруджа
6 августа 2014 г.
О’Коллинс Джеральд и Фарруджа Эдвард - Краткий богословский словарь - Книга и модуль для Цитаты из Библии BibleQuote
Пер. с англ.
(Серия «Современное богословие»)
М.: Издательство ББИ, 2018. 400 с.
ISBN 978-5-89647-326-8
О’Коллинс Джеральд и Фарруджа Эдвард - Краткий богословский словарь - Содержание
- Предисловие к русскому изданию
- Предисловие к третьему изданию (2013)
- Предисловие ко второму изданию (2000)
- Предисловие к первому изданию (1990)
- Список сокращений
- Краткий богословский словарь
- Двадцать один Вселенский собор Католической церкви
- Хронология
- Указатель имен
О’Коллинс Джеральд и Фарруджа Эдвард - Краткий богословский словарь - Предисловие к третьему изданию (2013)
Исправленное и расширенное издание этого словаря (вышедшее в 2000 г.) получило одобрительные отзывы как преподавателей, так и студентов. Один профессор назвал его «замечательным справочником», отличающимся «свежестью языка», а также «ровностью стиля и постоянством в качестве и точности статей». Один студент сообщил, что использует этот словарь каждый раз, когда выполняет домашние задания или повторяет пройденный на занятиях материал. А одна студентка назвала его «потрясающим и бесценным источником», который она использовала во время своего обучения в магистратуре, и добавила: «Я очень рекомендую его изучающим богословие, а также всем, кто несет служение в церкви».
Еще один студент с похвалой отозвался о словаре как об «исключительно полезном справочнике», которым он пользовался на протяжении тех лет, что изучал богословие, заметив далее: «Насколько мне известно, в продаже сегодня нет другой подобной книги». В редакторской рецензии словарь охарактеризован как «сбалансированный, ясно написанный и имеющий экуменическую направленность». Такие отзывы побудили нас подготовить третье издание нашего Краткого богословского словаря. Были исправлены замеченные ошибки; обновлены - где это было необходимо - некоторые статьи; а также добавлены новые статьи (например, «Знак» и «Этика добродетели») и включены приложения, содержащие список соборов и основные события христианской истории.
Некоторые Читатели, признавая, что краткий словарь в силу своего названия должен быть кратким, тем не менее попросили включить библиографическую информацию, хотя бы для наиболее важных статей. Такого рода сведения по широкому диапазону тем можно почерпнуть в ряде подробных работ. Перечислим лишь некоторые из них, начиная с самых новых: Е. G. Farrugia, SJ (ed.), Encyclopaedic Dictionary of Eastern Christianity (Rome: Pontifical Oriental Institute, 2012); J. A. McGuckin (ed.), The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, 2 vols. (Chichester: Wiley-Blackwell, 2011); Daniel Patte (ed.), Cambridge Dictionary of Christianity (New York: Cambridge University Press, 2010); E. Fahlbusch et al. (eds.), The Encyclopedia of Christianity, 5 vols. (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans 1999—2008); Ken Parry (ed.), The Blackwell Companion to Eastern Christianity (Malden, Mass.: Blackwell, 2007); F. L. Cross and E. A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005); J.-Y. Lacoste (ed.), Encyclopedia of Christian Theology, 3 vols. (New York: Routledge, 2004); New Catholic Encyclopedia, 2nd ed., 15 vols. (Washington, DC: Catholic University of America, 2003); Ken Parry et al. (eds.), The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (Oxford: Black- well, 1999). Два превосходных ресурса предлагает интернет-коллекция издательства Brill: Encyclopedia of Christianity и Religion Past and Present.
Дополнительную библиографию по вопросам библеистики можно найти в следующих изданиях: К. D. Sakenfeld (ed.), The New Interpreter's Dictionary of the Bible, 5 vols. (Nashville: Abingdon Press, 2007-9); D. N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary, 6 vols. (New York: Doubleday, 1992). Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Dec- larationum de Rebus Fidei et Morum, 36th ed. (Freiburg im Breisgau: Herder, 1976) предлагает классическую подборку церковных документов на языке оригинала, расположенных в хронологическом порядке. Петер Хюнерман (Himermann) опубликовал 37-е издание (Freiburg im Breisgau: Herder, 1991) с параллельным немецким переводом (DH в наших ссылках в статьях словаря). Теперь этот труд вышел и с параллельным английским переводом (San Francisco: St Ignatius Press, 2012).
Поскольку те, кто преподает и изучает богословие, продвигаются все дальше в XXI век, мы представляем третье, исправленное издание нашего Краткого богословского словаря и надеемся, что оно поможет правильно понимать ключевые термины, их употребление и происхождение. Мы хотели бы поблагодарить за помощь в подготовке этого третьего издания Джона Бэтта (Batt), Филипа Моллера (Moller) и Пола Пэллэта (Pallath).
Дж. О'К. и Э. Дж. Ф. Пасха 2012 г.
19/03/2020 - Модуль Цитата из Библии BibleQuote7 от kachura и Sergey05
Балшой рахмед!
Мог и не говорить, но не удержался )))... 1) Конечно спасибо за информацию 2) спасибо что кто-то работал над словарём.... Но на мой субъективный взгляд лучше тратить время на более достойные книги (к примеру хотя бы тот же Библейский богословский словарь Михайловского... куда круче чем этот словарь, то есть много более значимых книг есть).....
Дякую!
Спасибо за хорошую книгу.