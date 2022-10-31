Говорил ли вам кто-то о том, как трудно глубоко изучать Новый Завет без правильного понимания Ветхого? А может быть, вы сами пришли к подобной мысли. Чем больше человек читает Библию, тем правдивее она кажется. С другой стороны, вы когда-нибудь замечали, что в целом послание Ветхого Завета обретает смысл только в свете Нового? Как человек, хорошо знакомый с Новым Заветом, я иногда размышляю о том, что думали иудеи о некоторых отрывках из Ветхого. Когда Давид выкрикнул: «... Пронзили руки мне и ноги» (Пс. 21: 17), — чем должен думать древний читатель, глядя на эту фразу, и, если уж на то пошло, какие мысли приходили в голову самому Давиду, когда он говорил о пронзенных руках и ногах ? Аудитория Нового Завета сразу понимает, о чем идет речь, — о деталях распятия Иисуса Христа.

Так много учений и даже событий в Ветхом Завете обретают смысл, только когда находят свое воплощение на страницах Нового. Словно персонажи Ветхого Завета разыгрывают спектакль, сюжет которого они полностью не осознают. И только публика, которая наблюдает за ними под прожекторами Евангелия, внимает словам и действиям. Вот в чем парадокс. Полностью понять Ветхий Завет можно только в свете Нового. И в то же время события и учения Нового до конца открываются только тому, кто хорошо разбирается в истории, доктрине и пророчествах Ветхого Завета, который и есть предзнаменование Евангелия. Если мне нужен Ветхий Завет, чтобы разобраться в Новом, и Новый — чтобы осмыслить Ветхий, то с чего же начать ? Возможно, эта книга разрешит дилемму.

Джон Окс - Из тени в реальность - Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом

Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2022. 368 с.

ISBN: 978-5-6046733-3-1

Джон Окс - Из тени в реальность - Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом - Содержание

Благодарность

Предисловие

Введение

Глава 1. Исторические прообразы

Глава 2. Прообразы Мессии

Глава 3. Земная скиния и небесная

Глава 4. Священство Ветхого Завета как предзнаменование священства Нового Завета

Глава 5. Завет Моисея и его образы во Христе

Глава 6. Ветхозаветные ритуальные жертвоприношения как символ жертвы Иисуса

Глава 7. Праздники Ветхого Завета как прообраз некоторых аспектов жизни во Христе

Глава 8. Пророчества Ветхого Завета и их воплощение в жизни Иисуса Христа из Назарета

Глава 9. Пророчества Ветхого Завета о пришествии Царства Божьего

Приложение 1. Ограничения Библейского толкования

Приложение 2. Рекомендации

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