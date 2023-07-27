Соборная молитва церкви как народа Божьего предполагает соучастие всех членов церковного собрания в общем служении, однако из-за сложности восприятия церковнославянского языка, в особенности на слух, богословская глубина и поэтическая красота православных богослужебных текстов зачастую остаются недоступными для молящихся. Гимнографическое творчество в лучших своих образцах, наряду с евхологическим наследием, является плодом Богопознания и выражением подлинного церковного Предания (подробнее об этом см. в предисловии свящ. Георгия Кочеткова к изданию «Православное богослужение в переводе с греческого и церковнославянского языков»). В период упадка огласительной практики именно церковная гимнография становится едва ли не единственным способом передачи живой православной традиции, одним из основных средств церковного научения, своеобразным катехизисом в поэтической форме.

Чтобы богослужебная гимнография не воспринималась лишь как украшение церковной молитвы, необходим её перевод на литургический русский язык — наряду с переводом чинопоследований синаксарных богослужений, литургий и церковных таинств. В соответствии со словами св. ап. Павла: «Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1 Кор 14:15) и «В церкви я предпочитаю сказать пять слов своим умом, чтобы и других чему-то научить, чем десять тысяч слов на непонятном языке» (1Кор 14:19), церковная гимнография, будучи одной из форм обращения к Богу, может звучать на родном для молящихся языке, не утратив своего смысла, поэтической образности и глубины. Настоящее издание продолжает серию переводов православного богослужения на русский язык, осуществлённых в СФИ.

Октоих: Избранные песнопения на русском и церковно-славянском языках

Пер. свящ. Георгия Кочеткова, З. М. Дашевской, П. С. Озерского, Я. Р. Пантуевой

М.: Свято-Филаретовский институт, 2023. 128 с.

ISBN 978-5-89100-248-7

Октоих: Избранные песнопения на русском и церковно-славянском языках - Содержание

Песнопения воскресных служб Октоиха на русском языке

Библиография

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