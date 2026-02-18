Кельтская мифология — это сложный пазл, состоящий из устных преданий, средневековых манускриптов и немых свидетельств археологии. Профессор Миранда Олдхаус-Грин мастерски собирает эти фрагменты, чтобы реконструировать мир древних кельтов.

Автор рассматривает не только знаменитые сюжеты о короле Артуре или трагической Дейрдре, но и анализирует глубинные структуры кельтского сознания: концепцию «иного мира», роль священных животных и символику природы. Книга объясняет, как друиды превратились из реальных жрецов в персонажей фэнтези и как древние божества Ирландии и Уэльса продолжают жить в современном фольклоре. Это фундаментальный труд для всех,кто хочет отделить историческую правду от поздних мистификаций.

Миранда Олдхаус-Грин - Кельтские мифы. От короля Артура и Дейрдре до фейри и друидов

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 240 с. : ил.

ISBN 978-5-00146-716-8

Миранда Олдхаус-Грин - Кельтские мифы. От короля Артура и Дейрдре до фейри и друидов - Содержание

Прелюдия. Кельтский мир: пространство, время и свидетельства

Глава 1. Устное предание: создание мифов

Глава 2. Рассказчики мифа

Глава 3. Изобилие ирландских духов

Глава 4. Очарованный Уэльс: волшебная страна

Глава 5. Доля победителя: мифические герои

Глава 6. Магические животные и пограничные существа

Глава 7. Опасные связи: «Чудовищное правление женщин»

Глава 8. Земля и вода: котел духов

Глава 9. Небо и ад: рай и подземный мир

Финал. Язычество и христианство: трансформация мифа

Рекомендуемая литература

Источники цитирования

Источники иллюстраций

Указатель