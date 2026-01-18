Важной предпосылкой написания этой работы является вера в полную вербальную богодухновенность, непогрешимость, достаточность и авторитет Писания. Поэтому при формулировании идей для проповеди мы будем ориентироваться прежде всего на авторский замысел, извлекаемый с помощью историко-грамматического метода толкования. Другой исходной точкой было желание дать каждому начинающему проповеднику простой, понятный и полный по содержанию инструмент для самостоятельного освоения экспозиционной проповеди. Поэтому я старался писать кратко и по делу, но, в то же время, не пропуская важные детали и пояснения.

Олег Синяков - Проповедуй Слово - Пособие по подготовке экспозиционной проповеди

Олег Синяков ; Самара : Церковь «Благая весть», 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-7454-1720 -7

Олег Синяков - Проповедуй Слово - Пособие по подготовке экспозиционной проповеди - Содержание

Введение

Обоснование экспозиционной проповеди

1. Формулирование главной идеи проповеди

2. Формулирование пунктов проповеди

3. Наполнение пунктов содержанием

4. Оформление проповеди (Подробный конспект)

5. Произнесение цроповеди 207

Если все это трудно

Заключение

Список использованной литературы