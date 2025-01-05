Олфорд - Принципы успешного благовестия
Личное благовестие — это одна из форм христианского служения, которая доступна всем верующим, однако в определенном смысле она является и самой трудной. Хотя об этом служении говорят больше всего, на практике о нем часто забывают. Личное благовестие представляется самым естественным способом проповеди неспасенным, однако оно предъявляет самые суровые требования к мудрости, мужеству и характеру христианина. По эффективности его не с чем сравнить. Нередко к нему прибегают как к последнему средству. В связи с этим настоящий курс представляется очень своевременным, поскольку подчеркивает важность данного служения и обеспечивает надлежащую подготовку к нему.
Стивен Олфорд - Принципы успешного благовестия
Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 98 с.
Стивен Олфорд - Принципы успешного благовестия - Содержание
Урок 1. Введение
Урок 2. Успешный благовестник
Урок 3. Обучение благовестника
Урок 4. Методы благовестника
Урок 5. Цель благовестника
Урок 6. Тяжелый труд благовестника
Урок 7. Испытания благовестника
Урок 8. Искушения благовестника
Урок 9. Победы благовестника
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