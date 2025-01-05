Личное благовестие — это одна из форм христианского служения, которая доступна всем верующим, однако в определенном смысле она является и самой трудной. Хотя об этом служении говорят больше всего, на практике о нем часто забывают. Личное благовестие представляется самым естественным способом проповеди неспасенным, однако оно предъявляет самые суровые требования к мудрости, мужеству и характеру христианина. По эффективности его не с чем сравнить. Нередко к нему прибегают как к последнему средству. В связи с этим настоящий курс представляется очень своевременным, поскольку подчеркивает важность данного служения и обеспечивает надлежащую подготовку к нему.

Стивен Олфорд - Принципы успешного благовестия

Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 98 с.

Стивен Олфорд - Принципы успешного благовестия - Содержание