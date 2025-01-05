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Олфорд - Принципы успешного благовестия

Стивен Олфорд - Принципы успешного благовестия
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Личное благовестие — это одна из форм христианского служения, которая доступна всем верующим, однако в определенном смысле она является и самой трудной. Хотя об этом служении говорят больше всего, на практике о нем часто забывают. Личное благовестие представляется самым естественным способом проповеди неспасенным, однако оно предъявляет самые суровые требования к мудрости, мужеству и характеру христианина. По эффективности его не с чем сравнить. Нередко к нему прибегают как к последнему средству. В связи с этим настоящий курс представляется очень своевременным, поскольку подчеркивает важность данного служения и обеспечивает надлежащую подготовку к нему.

Стивен Олфорд - Принципы успешного благовестия

Заочная школа Библейской миссии. — 2013. — 98 с.

Стивен Олфорд - Принципы успешного благовестия - Содержание

  • Урок 1. Введение

  • Урок 2. Успешный благовестник

  • Урок 3. Обучение благовестника

  • Урок 4. Методы благовестника

  • Урок 5. Цель благовестника

  • Урок 6. Тяжелый труд благовестника

  • Урок 7. Испытания благовестника

  • Урок 8. Искушения благовестника

  • Урок 9. Победы благовестника

Views 344
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2025
Author brat lexmak
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