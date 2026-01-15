Стюарт Олиотт - Личность Христа - Что говорит Библия?

Еще недавно казалось, что неумолимый прогресс вот-вот вытеснит из западного общества все остатки религии. И похоже, как и ожидалось, в первую очередь эта участь постигла Европу. Чем больше урбанизируется общество, чем сильнее капитализм влияет на его интересы, чем больше применяются технологии и средства связи, тем менее религиозным оно становится. Множество великолепных соборов пустуют в воскресный день. Их посещают больше ради экскурсии, нежели ради молитвы. Они как памятники ушедшей эпохи — эпохи веры, которая отступила под напором нового времени. Пустуют не только соборы, но и многие церкви. Во Франции, например, ведьм и предсказателей больше, чем священнослужителей.

Однако в Америке картина кардинально отличается. Несомненно, эта страна прекрасно демонстрирует жизнь современного общества: невиданное изобилие, распространение технологий, мегаполисы с их производством, передовые исследовательские центры, которые день за днем совершают научные открытия как в далеких галактиках, так и в мельчайших частицах материи. В то же время американцев все больше интересует духовное, что само по себе странно и неожиданно. Вместо повсеместной секуляризации, которую так дружно предсказывали в 1970-х гг., общество устремилось в сторону нематериального, таинственного и нерационального. Конечно, эта духовность очень многообразна.

Современная культура направлена на поиск смысла и морали в себе, несмотря на то что когда-то человек находил это вовне, в Боге, в Его Сыне, в Его Слове. Совсем иным было паломничество Христианина в книге Джона Беньяна «Путешествие Пилигрима». Несмотря на бесчисленные трудности и ошибки, Христианин всегда напоминает себе, что он Божье дитя, и знает, кто ждет его в конце пути. Когда Христианин умирает и переправляется через Иордан, совершенно ясно, что на другом берегу его встречает Господь. Современное же духовное путешествие разительно иное. Конечная цель неизвестна, главное — поиск, а не его результаты. Поиск в себе с помощью себя. Духовность, в которой все построено на интуиции и иррациональности. Но что получается? После того как духовный поиск обратился вовнутрь, обнаруженная там пустота указала на то, что мы, сотворенные по образу Божьему, не найдем покоя, пока не успокоимся в Боге.

Стюарт Олиотт - Личность Христа - Что говорит Библия?

пер. с англ.

Минск: А. Н. Вараксин, 2025, 272 с.

ISBN 978-985-7360-12-3

Стюарт Олиотт - Личность Христа - Что говорит Библия? - Оглавление

Предисловие

Пролог

Господь: Его божественность

Введение

1. Вечный Бог

2. С нами Бог

3. Бог сейчас и всегда

Иисус: Его человечность

4. Обещание о человеке

5. Вот человек!

6. Человек сейчас и навсегда

Христос: Его личность

7. Одна личность

8. Две разные природы

9. Древние и современные ереси

Приложение 1

Приложение 2

Библейский указатель