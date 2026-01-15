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Олиотт - Личность Христа

Стюарт Олиотт - Личность Христа - Что говорит Библия?
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology
Еще недавно казалось, что неумолимый прогресс вот-вот вытеснит из западного общества все остатки религии. И похоже, как и ожидалось, в первую очередь эта участь постигла Европу. Чем больше урбанизируется общество, чем сильнее капитализм влияет на его интересы, чем больше применяются технологии и средства связи, тем менее религиозным оно становится. Множество великолепных соборов пустуют в воскресный день. Их посещают больше ради экскурсии, нежели ради молитвы. Они как памятники ушедшей эпохи — эпохи веры, которая отступила под напором нового времени. Пустуют не только соборы, но и многие церкви. Во Франции, например, ведьм и предсказателей больше, чем священнослужителей.
Однако в Америке картина кардинально отличается. Несомненно, эта страна прекрасно демонстрирует жизнь современного общества: невиданное изобилие, распространение технологий, мегаполисы с их производством, передовые исследовательские центры, которые день за днем совершают научные открытия как в далеких галактиках, так и в мельчайших частицах материи. В то же время американцев все больше интересует духовное, что само по себе странно и неожиданно. Вместо повсеместной секуляризации, которую так дружно предсказывали в 1970-х гг., общество устремилось в сторону нематериального, таинственного и нерационального. Конечно, эта духовность очень многообразна.
Современная культура направлена на поиск смысла и морали в себе, несмотря на то что когда-то человек находил это вовне, в Боге, в Его Сыне, в Его Слове. Совсем иным было паломничество Христианина в книге Джона Беньяна «Путешествие Пилигрима». Несмотря на бесчисленные трудности и ошибки, Христианин всегда напоминает себе, что он Божье дитя, и знает, кто ждет его в конце пути. Когда Христианин умирает и переправляется через Иордан, совершенно ясно, что на другом берегу его встречает Господь. Современное же духовное путешествие разительно иное. Конечная цель неизвестна, главное — поиск, а не его результаты. Поиск в себе с помощью себя. Духовность, в которой все построено на интуиции и иррациональности. Но что получается? После того как духовный поиск обратился вовнутрь, обнаруженная там пустота указала на то, что мы, сотворенные по образу Божьему, не найдем покоя, пока не успокоимся в Боге.

Стюарт Олиотт - Личность Христа - Что говорит Библия?

пер. с англ.
Минск: А. Н. Вараксин, 2025, 272 с.
ISBN 978-985-7360-12-3

Стюарт Олиотт - Личность Христа - Что говорит Библия? - Оглавление

Предисловие
Пролог
Господь: Его божественность
  • Введение
  • 1. Вечный Бог
  • 2. С нами Бог
  • 3. Бог сейчас и всегда
Иисус: Его человечность
  • 4. Обещание о человеке
  • 5. Вот человек!
  • 6. Человек сейчас и навсегда
Христос: Его личность
  • 7. Одна личность
  • 8. Две разные природы
  • 9. Древние и современные ереси
Приложение 1
Приложение 2
Библейский указатель
Views 291
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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