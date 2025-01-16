Мы часто задаемся вопросом о том, как могло случиться, что наши братья не разработали в старину масонское учение в более четкой и совершенной манере, нежели мы на блюдаем его в публикациях прошлого века, ведь уже тогда считалось, что такие дискуссии были бы чрезвычайно полезными, поскольку они рассеивали бы туманы и предрассудки, которые смущают людские умы и не позволяют им воспринимать истину. Многочисленные свидетельства этого факта разбросаны по трудам немногих масонских авторов, отличавших тот период. Лори пишет в своем предисловии:

«Лучший способ опровергнуть клевету, которая была выдвинута против братства вольных каменшиков, заключается в том, чтобы представить обшественности правильный и раииональный отчет о природе, происхождении и прогрессе этого учреждения, поскольку тогда люди сами смогут определить, связаны ли его принципы в какой-либо форме с принципами революционной анархии и было ли поведение его членов когда-либо сходным с поведением предателей».

После публикации таких настроений каждому брату стал бы очевидным тот факт, что недовольство масонством, столь открыто проявившееся всего несколько лет назад, приняло гораздо более мягкую форму, если не было полностью устранено.

Однако будет нетрудно объяснить малое число масонских писателей в предшествующую эпоху. До XVIII века символическое масонство, ограниченное простым церемониалом, нуждалось в небольшом количестве примеров, потому что в основном действовала наука, а посему наиболее ценными секретами были такие, которые имели отношение к строительству, то есть к научным орнаментам и украшениям каждого отдельного стиля архитектуры, в котором он процветал в свой период. И эти тайны сообщались постепенно, по мере того как кандидат поднимался по различным ступеням своего ордена, или профессионального поприща.

По-видимому, существовал один общий принцип, который распространялся на все стили, от древнеанглийского до витиеватого, декорированного и ортогонального, и составлял один из самых невыразимых секретов масонских Лож. Теперь известно, что это был иероглифический знак «Vesica Piscis» (рыбий пузырь), который можно проследить от церкви Святого Иоанна Латеранского и старого собора Святого Петра в Риме до церкви аббатства в Бате, которая является одним из новейших готических зданий в Англии. Этот знак был образован двумя равными кругами, пересекающими друг друга в центрах, и пользовался большим почетом, будучи неизменно принятым мастерами-масонами во всех странах. На барельефах, которые можно наблюдать в древнейших церквях над дверными проемами, обычно изображена фигура нашего Спасителя. Этот принцип можно было заметить во всех зданиях, посвященных христианству, и его приписывали исключительно научным достижениям Евклида.

Джордж Оливер - Пифагоров треугольник или наука о числах (1875)

М. 2022. - 192 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-217-6

Джордж Оливер - Пифагоров треугольник или наука о числах (1875) – Содержание

Предисловие

Треугольник Пифагора

Введение