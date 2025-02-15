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Олсон – Величайшие открытия в мире

Инок Олсон – Величайшие открытия в мире - Десять библейских занятий для христианских молодежных лагерей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Цикл уроков
Данный цикл уроков предназначен для использования наставником или другим подготовленным сотрудником христианского лагеря в работе с небольшой группой воспитанников. Роль наставника - помогать воспитанникам в процессе познания. Уроки разработаны таким образом, чтобы сами воспитанники принимали непосредственное участие в их изучении. Процесс познания в уроках данного цикла может быть представлен в последовательности следующих этапов:
• знать, что, почему и как;
• применять изученные истины в своей жизни;
• преображаться под влиянием изученных истин.
У каждого дня есть главная тема, изучение которой состоит из пяти этапов:
1. Утренняя стража - изучение через открытия.
2. Урок первый - изучение через действие.
3. Урок второй - углубленное изучение.
4. Урок третий - изучение через практическое применение.
5. Вечернее собрание - праздничное изучение.
Вечернее общение в группе
В материалах уроков ничего не говорится о вечернем общении в группе, однако оно чрезвычайно необходимо для того, чтобы завершить день практическим применением главной темы.
Занятия в течение дня
Каждый урок разработан таким образом, чтобы подготовить воспитанника к восприятию следующего урока. Поэтому так важно преподавать уроки данного цикла в предлагаемом порядке и не выходить за рамки материала изучаемого урока.

Инок Олсон – Величайшие открытия в мире - Десять библейских занятий для христианских молодежных лагерей

Перевод с английского Владимир Шевченко, Александр Харитонов. - Санкт-Петербург, «Христианские международные лагеря России», 1998. – 97 с.

Инок Олсон – Величайшие открытия в мире - Содержание

  • Методические указания
  • День первый, открытие первое
  • Бог действительно существует
  • Исследование доказательств существования Бога
  • День второй, открытие второе
  • Самое главное в жизни - познать Бога
  • Исследование личности, сущности и свойств Бога
  • День третий, открытие третье
  • Величайшая книга в мире
  • Исследование Слова Божьего
  • День четвертый, открытие четвертое
  • Величайшая проблема человека
  • Исследование человека и его происхождения
  • День пятый, открытие пятое
  • Злейший враг человека
  • Исследование последствий греха и смерти
  • День шестой, открытие шестое
  • Источник жизни
  • Исследование вечной жизни в Иисусе Христе
  • День седьмой, открытие седьмое
  • Новый образ мышления
  • Исследование Божьего образа мысли и Божьей воли
  • День восьмой, открытие восьмое
  • Новый образ жизни
  • Исследование деятельности Святого Духа
  • День девятый, открытие девятое
  • Смысл жизни
  • Исследование цели, ради достижения которой мы живем
  • День десятый, открытие десятое
  • Самые важные в мире люди
  • Исследование того, что такое Церковь
Views 196
Rating 4.8 / 5
Added 15.02.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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