Олсон – Величайшие открытия в мире
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Цикл уроков
Данный цикл уроков предназначен для использования наставником или другим подготовленным сотрудником христианского лагеря в работе с небольшой группой воспитанников. Роль наставника - помогать воспитанникам в процессе познания. Уроки разработаны таким образом, чтобы сами воспитанники принимали непосредственное участие в их изучении. Процесс познания в уроках данного цикла может быть представлен в последовательности следующих этапов:
• знать, что, почему и как;
• применять изученные истины в своей жизни;
• преображаться под влиянием изученных истин.
У каждого дня есть главная тема, изучение которой состоит из пяти этапов:
1. Утренняя стража - изучение через открытия.
2. Урок первый - изучение через действие.
3. Урок второй - углубленное изучение.
4. Урок третий - изучение через практическое применение.
5. Вечернее собрание - праздничное изучение.
Вечернее общение в группе
В материалах уроков ничего не говорится о вечернем общении в группе, однако оно чрезвычайно необходимо для того, чтобы завершить день практическим применением главной темы.
Занятия в течение дня
Каждый урок разработан таким образом, чтобы подготовить воспитанника к восприятию следующего урока. Поэтому так важно преподавать уроки данного цикла в предлагаемом порядке и не выходить за рамки материала изучаемого урока.
Инок Олсон – Величайшие открытия в мире - Десять библейских занятий для христианских молодежных лагерей
Перевод с английского Владимир Шевченко, Александр Харитонов. - Санкт-Петербург, «Христианские международные лагеря России», 1998. – 97 с.
Инок Олсон – Величайшие открытия в мире - Содержание
- Методические указания
- День первый, открытие первое
- Бог действительно существует
- Исследование доказательств существования Бога
- День второй, открытие второе
- Самое главное в жизни - познать Бога
- Исследование личности, сущности и свойств Бога
- День третий, открытие третье
- Величайшая книга в мире
- Исследование Слова Божьего
- День четвертый, открытие четвертое
- Величайшая проблема человека
- Исследование человека и его происхождения
- День пятый, открытие пятое
- Злейший враг человека
- Исследование последствий греха и смерти
- День шестой, открытие шестое
- Источник жизни
- Исследование вечной жизни в Иисусе Христе
- День седьмой, открытие седьмое
- Новый образ мышления
- Исследование Божьего образа мысли и Божьей воли
- День восьмой, открытие восьмое
- Новый образ жизни
- Исследование деятельности Святого Духа
- День девятый, открытие девятое
- Смысл жизни
- Исследование цели, ради достижения которой мы живем
- День десятый, открытие десятое
- Самые важные в мире люди
- Исследование того, что такое Церковь
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