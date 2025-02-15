МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Цикл уроков

Данный цикл уроков предназначен для использования наставником или другим подготовленным сотрудником христианского лагеря в работе с небольшой группой воспитанников. Роль наставника - помогать воспитанникам в процессе познания. Уроки разработаны таким образом, чтобы сами воспитанники принимали непосредственное участие в их изучении. Процесс познания в уроках данного цикла может быть представлен в последовательности следующих этапов:

• знать, что, почему и как;

• применять изученные истины в своей жизни;

• преображаться под влиянием изученных истин.

У каждого дня есть главная тема, изучение которой состоит из пяти этапов:

1. Утренняя стража - изучение через открытия.

2. Урок первый - изучение через действие.

3. Урок второй - углубленное изучение.

4. Урок третий - изучение через практическое применение.

5. Вечернее собрание - праздничное изучение.

Вечернее общение в группе

В материалах уроков ничего не говорится о вечернем общении в группе, однако оно чрезвычайно необходимо для того, чтобы завершить день практическим применением главной темы.

Занятия в течение дня

Каждый урок разработан таким образом, чтобы подготовить воспитанника к восприятию следующего урока. Поэтому так важно преподавать уроки данного цикла в предлагаемом порядке и не выходить за рамки материала изучаемого урока.

Инок Олсон – Величайшие открытия в мире - Десять библейских занятий для христианских молодежных лагерей

Перевод с английского Владимир Шевченко, Александр Харитонов. - Санкт-Петербург, «Христианские международные лагеря России», 1998. – 97 с.

Инок Олсон – Величайшие открытия в мире - Содержание