Книга Сторми Омартиан «Молитвенный воин» — это стратегическое руководство по духовному сражению, которое призывает христиан перейти от пассивной веры к активному противостоянию силам тьмы. Автор утверждает, что каждый верующий вовлечен в невидимую войну, и молитва является тем оружием, которое Бог дал для защиты своей жизни, семьи и будущего. Основной призыв книги — не сдаваться, пока не будет одержана полная духовная победа.

Омартиан подробно описывает экипировку «молитвенного воина», основываясь на библейском описании Всеоружия Божьего. Она учит распознавать тактику врага, который использует ложь, страх и чувство вины, чтобы парализовать волю верующего. Автор предлагает конкретные молитвенные стратегии для разрушения духовных твердынь и подчеркивает важность стойкости: истинный воин умеет «молиться до победного конца», не теряя веры, даже если ответ задерживается или обстоятельства временно ухудшаются.

Книга наполнена практическими примерами и готовыми молитвами для разных жизненных ситуаций. Сторми акцентирует внимание на том, что молитва — это не просто просьба, а провозглашение Божьей власти над ситуацией. Она призывает читателей осознать свою позицию во Христе и использовать данную им власть для того, чтобы утверждать Божье Царство в своей повседневной реальности, становясь надежным стражем на стенах своего дома и церкви.

Сторми Омартиан - Молитвенный воин - Учитесь молиться до победного конца

Пер. с англ. И. Белов. - К .: Брайт Стар Паблишинг, 2015. - 208 с.

ISBN 978-966 -2665-46-8

Сторми Омартиан - Молитвенный воин – Содержание