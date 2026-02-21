Книга Сторми Омартиан «Молитвенный воин» — это стратегическое руководство по духовному сражению, которое призывает христиан перейти от пассивной веры к активному противостоянию силам тьмы. Автор утверждает, что каждый верующий вовлечен в невидимую войну, и молитва является тем оружием, которое Бог дал для защиты своей жизни, семьи и будущего. Основной призыв книги — не сдаваться, пока не будет одержана полная духовная победа.
Омартиан подробно описывает экипировку «молитвенного воина», основываясь на библейском описании Всеоружия Божьего. Она учит распознавать тактику врага, который использует ложь, страх и чувство вины, чтобы парализовать волю верующего. Автор предлагает конкретные молитвенные стратегии для разрушения духовных твердынь и подчеркивает важность стойкости: истинный воин умеет «молиться до победного конца», не теряя веры, даже если ответ задерживается или обстоятельства временно ухудшаются.
Книга наполнена практическими примерами и готовыми молитвами для разных жизненных ситуаций. Сторми акцентирует внимание на том, что молитва — это не просто просьба, а провозглашение Божьей власти над ситуацией. Она призывает читателей осознать свою позицию во Христе и использовать данную им власть для того, чтобы утверждать Божье Царство в своей повседневной реальности, становясь надежным стражем на стенах своего дома и церкви.
Сторми Омартиан - Молитвенный воин - Учитесь молиться до победного конца
Пер. с англ. И. Белов. - К .: Брайт Стар Паблишинг, 2015. - 208 с.
ISBN 978-966 -2665-46-8
Сторми Омартиан - Молитвенный воин – Содержание
1. Внимание! Идет война, и вы мобилизованы!
2. Выясните, Кто ваш Командир, и встаньте на Его сторону
3. Вам нужно знать своего врага в лицо!
4. Знайте, что ваши молитвы обладают силой
5. Готовьтесь стать тем, кем вы призваны стать
6. Пробудившись, сразу вооружитесь!
7. Мастерски овладевайте своим духовным оружием
8. Выходите на линию фронта! Дорога каждая секунда!
9. Определите, где сегодня ваше место в боевых действиях
10. Чтобы побеждать врага, следуйте Божьим приказам
11. Смотрите на происходящее Божьими глазами
12. Ознакомьтесь с молитвами молитвенного воина и используйте их
