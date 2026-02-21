Омартиан - Молитвы любящих сердец

Омартиан - Молитвы любящих сердец
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга «Молитвы любящих сердец» Сторми Омартиан представляет собой сборник вдохновляющих молитв и размышлений, направленных на укрепление эмоциональной связи между человеком и Богом. В центре внимания автора находится сердце как средоточие любви, веры и переживаний. Омартиан подчеркивает, что искренняя молитва, исходящая из глубины любящего сердца, способна не только изменить обстоятельства жизни, но и исцелить внутренние раны, принося мир и обновление в самые сложные сферы человеческих взаимоотношений.

В своем труде автор предлагает читателям конкретные молитвенные обращения на каждый день, которые помогают сфокусироваться на Божьих обетованиях. Сторми затрагивает темы прощения, доверия и преданности, помогая верующим облекать свои сокровенные чувства в слова. Эта книга служит практическим инструментом для тех, кто стремится сделать свою молитвенную жизнь более глубокой и личной, превращая общение с Творцом в постоянный источник радости и силы для любви к окружающим.

Омартиан С. – Молитвы любящих сердец

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2012. — 128 с. — (Сила молитвы).

ISBN 978-5-904737-69-6

Омартиан С. – Молитвы любящих сердец – Содержание

От издательства

ЖЕНА В МОЛИТВЕ

  • Молитва о том, чтобы быть женой по сердцу Божьему

  • Молитва о восстановлении отношений с мужем

  • Молитва о об успехах мужа на работе

  • Молитва о благосостоянии семьи

  • Молитва о чистоте супружеских отношений

  • Молитва об избавлении от холодности и равнодушия в браке

  • Молитва об умении мужа противостоять искушениям

  • Молитва об избавлении мужа от сомнений

  • Молитва об освобождении мужа от страхов

  • Молитва об умении мужа видеть цель своей жизни

  • Молитва о даровании мужу мудрости

  • Молитва об укреплении здоровья мужа

  • Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности

  • Молитва об умении мужа достойно переносить жизненные испытания

  • Молитва о соблюдении мужем высоких нравственных принципов

  • Молитва о сохранении репутации мужа незапятнанной

  • Молитва об умении мужа правильно расставлять приоритеты

  • Молитва об установлении добрых отношений с окружающими людьми

  • Молитва о том, чтобы муж стал хорошим отцом

  • Молитва об освобождении мужа от груза прошлых ошибок

  • Молитва одарований мужу мира и покоя

  • Молитва об укреплении брака

  • Молитва об избавлении мужа от гнева и тревоги

  • Молитва о хождении мужа путями Господа

  • Молитва об очищении уст мужа

  • Молитва о сокрушении сердца мужа

  • Молитва о Божьей помощи мужу в день скорби

  • Молитва о даровании мужу желания жить, следуя Божьим заповедям

  • Молитва об откровении мужу истины о самом себе

  • Молитва об укреплении мужа в вере

  • Молитва о будущем нашей семьи

  • Молитва, которую вы напишете о муже

МУЖ В МОЛИТВЕ

  • Молитва о том, чтобы быть мужем по сердцу Божьему

  • Молитва о возрастании жены в вере

  • Молитва о защите жены от происков лукавого

  • Молитва об избавлении жены от негативных эмоций

  • Молитва о том, чтобы жена стала хорошей матерью

  • Молитва одарований жене мира и покоя

  • Молитва о восстановлении отношений с женой

  • Молитва о об укреплении брака

  • Молитва о том, чтобы жена повиновалась мужу

  • Молитва об установлении добрых отношений с окружающими людьми

  • Молитва о том, чтобы жена правильно расставляла приоритеты

  • Молитва о том, чтобы жена ценила красоту, дарованную ей Богом

  • Молитва о чистоте супружеских отношений

  • Молитва об освобождении жены от всяческих страхов

  • Молитва о о том, чтобы жена смогла устоять перед искушениями

  • Молитва о том, чтобы жена видела цель своей жизни

  • Молитва об укреплении доверия друг к другу и к Господу

  • Молитва о защите жены от всяческого несчастья и опасности

  • Молитва о об исполнении всех благих желаний жены

  • Молитва об успехах жены на работе

  • Молитва об освобождении жены от пут прошлого

  • Молитва о том, чтобы жена была послушна Богу

  • Молитва об обретении женой уверенности в своем будущем

  • Молитва о мудрости и понимании Божьей воли

  • Молитва, которую вы напишете о жене

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

