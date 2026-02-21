Омартиан - Молитвы любящих сердец

Книга «Молитвы любящих сердец» Сторми Омартиан представляет собой сборник вдохновляющих молитв и размышлений, направленных на укрепление эмоциональной связи между человеком и Богом. В центре внимания автора находится сердце как средоточие любви, веры и переживаний. Омартиан подчеркивает, что искренняя молитва, исходящая из глубины любящего сердца, способна не только изменить обстоятельства жизни, но и исцелить внутренние раны, принося мир и обновление в самые сложные сферы человеческих взаимоотношений.
В своем труде автор предлагает читателям конкретные молитвенные обращения на каждый день, которые помогают сфокусироваться на Божьих обетованиях. Сторми затрагивает темы прощения, доверия и преданности, помогая верующим облекать свои сокровенные чувства в слова. Эта книга служит практическим инструментом для тех, кто стремится сделать свою молитвенную жизнь более глубокой и личной, превращая общение с Творцом в постоянный источник радости и силы для любви к окружающим.
Омартиан С. – Молитвы любящих сердец
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2012. — 128 с. — (Сила молитвы).
ISBN 978-5-904737-69-6
Омартиан С. – Молитвы любящих сердец – Содержание
От издательства
ЖЕНА В МОЛИТВЕ
Молитва о том, чтобы быть женой по сердцу Божьему
Молитва о восстановлении отношений с мужем
Молитва о об успехах мужа на работе
Молитва о благосостоянии семьи
Молитва о чистоте супружеских отношений
Молитва об избавлении от холодности и равнодушия в браке
Молитва об умении мужа противостоять искушениям
Молитва об избавлении мужа от сомнений
Молитва об освобождении мужа от страхов
Молитва об умении мужа видеть цель своей жизни
Молитва о даровании мужу мудрости
Молитва об укреплении здоровья мужа
Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности
Молитва об умении мужа достойно переносить жизненные испытания
Молитва о соблюдении мужем высоких нравственных принципов
Молитва о сохранении репутации мужа незапятнанной
Молитва об умении мужа правильно расставлять приоритеты
Молитва об установлении добрых отношений с окружающими людьми
Молитва о том, чтобы муж стал хорошим отцом
Молитва об освобождении мужа от груза прошлых ошибок
Молитва одарований мужу мира и покоя
Молитва об укреплении брака
Молитва об избавлении мужа от гнева и тревоги
Молитва о хождении мужа путями Господа
Молитва об очищении уст мужа
Молитва о сокрушении сердца мужа
Молитва о Божьей помощи мужу в день скорби
Молитва о даровании мужу желания жить, следуя Божьим заповедям
Молитва об откровении мужу истины о самом себе
Молитва об укреплении мужа в вере
Молитва о будущем нашей семьи
Молитва, которую вы напишете о муже
МУЖ В МОЛИТВЕ
Молитва о том, чтобы быть мужем по сердцу Божьему
Молитва о возрастании жены в вере
Молитва о защите жены от происков лукавого
Молитва об избавлении жены от негативных эмоций
Молитва о том, чтобы жена стала хорошей матерью
Молитва одарований жене мира и покоя
Молитва о восстановлении отношений с женой
Молитва о об укреплении брака
Молитва о том, чтобы жена повиновалась мужу
Молитва об установлении добрых отношений с окружающими людьми
Молитва о том, чтобы жена правильно расставляла приоритеты
Молитва о том, чтобы жена ценила красоту, дарованную ей Богом
Молитва о чистоте супружеских отношений
Молитва об освобождении жены от всяческих страхов
Молитва о о том, чтобы жена смогла устоять перед искушениями
Молитва о том, чтобы жена видела цель своей жизни
Молитва об укреплении доверия друг к другу и к Господу
Молитва о защите жены от всяческого несчастья и опасности
Молитва о об исполнении всех благих желаний жены
Молитва об успехах жены на работе
Молитва об освобождении жены от пут прошлого
Молитва о том, чтобы жена была послушна Богу
Молитва об обретении женой уверенности в своем будущем
Молитва о мудрости и понимании Божьей воли
Молитва, которую вы напишете о жене
