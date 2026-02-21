Омартиан - Молитвы любящих сердец

Книга «Молитвы любящих сердец» Сторми Омартиан представляет собой сборник вдохновляющих молитв и размышлений, направленных на укрепление эмоциональной связи между человеком и Богом. В центре внимания автора находится сердце как средоточие любви, веры и переживаний. Омартиан подчеркивает, что искренняя молитва, исходящая из глубины любящего сердца, способна не только изменить обстоятельства жизни, но и исцелить внутренние раны, принося мир и обновление в самые сложные сферы человеческих взаимоотношений.

В своем труде автор предлагает читателям конкретные молитвенные обращения на каждый день, которые помогают сфокусироваться на Божьих обетованиях. Сторми затрагивает темы прощения, доверия и преданности, помогая верующим облекать свои сокровенные чувства в слова. Эта книга служит практическим инструментом для тех, кто стремится сделать свою молитвенную жизнь более глубокой и личной, превращая общение с Творцом в постоянный источник радости и силы для любви к окружающим.

Омартиан С. – Молитвы любящих сердец

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2012. — 128 с. — (Сила молитвы).

ISBN 978-5-904737-69-6

Омартиан С. – Молитвы любящих сердец – Содержание

От издательства

ЖЕНА В МОЛИТВЕ

Молитва о том, чтобы быть женой по сердцу Божьему

Молитва о восстановлении отношений с мужем

Молитва о об успехах мужа на работе

Молитва о благосостоянии семьи

Молитва о чистоте супружеских отношений

Молитва об избавлении от холодности и равнодушия в браке

Молитва об умении мужа противостоять искушениям

Молитва об избавлении мужа от сомнений

Молитва об освобождении мужа от страхов

Молитва об умении мужа видеть цель своей жизни

Молитва о даровании мужу мудрости

Молитва об укреплении здоровья мужа

Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности

Молитва об умении мужа достойно переносить жизненные испытания

Молитва о соблюдении мужем высоких нравственных принципов

Молитва о сохранении репутации мужа незапятнанной

Молитва об умении мужа правильно расставлять приоритеты

Молитва об установлении добрых отношений с окружающими людьми

Молитва о том, чтобы муж стал хорошим отцом

Молитва об освобождении мужа от груза прошлых ошибок

Молитва одарований мужу мира и покоя

Молитва об укреплении брака

Молитва об избавлении мужа от гнева и тревоги

Молитва о хождении мужа путями Господа

Молитва об очищении уст мужа

Молитва о сокрушении сердца мужа

Молитва о Божьей помощи мужу в день скорби

Молитва о даровании мужу желания жить, следуя Божьим заповедям

Молитва об откровении мужу истины о самом себе

Молитва об укреплении мужа в вере

Молитва о будущем нашей семьи

Молитва, которую вы напишете о муже

МУЖ В МОЛИТВЕ