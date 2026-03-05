Книга Сторми Омартиан «Преображающая сила молитвы» посвящена силе молитвы и её влиянию на духовную жизнь человека. Автор показывает, как искренняя и постоянная молитва способна изменить сердце, укрепить веру и преобразить различные сферы жизни.

Опираясь на библейские принципы и личный духовный опыт, Сторми Омартиан объясняет, как молитва помогает человеку углублять отношения с Богом, находить внутренний мир, принимать правильные решения и преодолевать жизненные трудности.

В книге рассматриваются различные направления молитвы: молитва о духовном росте, о защите, о мудрости, о семье, о будущем и о Божьем водительстве. Автор также показывает, как через молитву человек учится доверять Богу и видеть Его действие в своей жизни.

Книга предназначена для всех, кто хочет развить более глубокую молитвенную жизнь и испытать преобразующее действие молитвы в своей повседневной жизни.

Сторми Омартиан - Преображающая сила молитвы

Пер. с англ. — 5-е изд. — СПб.: Виссон, 2017. — 352 с. — (Сила молитвы).

ISBN 0-7369-1468-4 (англ.)

Сторми Омартиан - Преображающая сила молитвы – Содержание

Какая молитва преображает всё?

Часть 1 Пятнадцать причин для прославления Бога сейчас

Почему нам нужно глубже познавать Бога

1. Потому что Он создал меня

2. Потому что Он — мой Небесный Отец

3. Потому что Он любит меня

4. Потому что Он положил Свою жизнь за меня

5. Потому что Он простил меня

6. Потому что Он дал мне Своего Святого Духа

7. Потому что Он дал мне Свое Слово

8. Потому что Он — благой Бог

9. Потому что Он свят

10. Потому что Он всемогущий

11. Потому что Он со мной

12. Потому что Он определил цель в моей жизни

13. Потому что Он — Искупитель

14. Потому что Он — свет миру

15. Потому что Он есть

Часть 2 Пятнадцать случаев, когда прославление Бога решает всё