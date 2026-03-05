Сторми Омартиан - Преображающая сила молитвы
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Сторми Омартиан «Преображающая сила молитвы» посвящена силе молитвы и её влиянию на духовную жизнь человека. Автор показывает, как искренняя и постоянная молитва способна изменить сердце, укрепить веру и преобразить различные сферы жизни.

Опираясь на библейские принципы и личный духовный опыт, Сторми Омартиан объясняет, как молитва помогает человеку углублять отношения с Богом, находить внутренний мир, принимать правильные решения и преодолевать жизненные трудности.

В книге рассматриваются различные направления молитвы: молитва о духовном росте, о защите, о мудрости, о семье, о будущем и о Божьем водительстве. Автор также показывает, как через молитву человек учится доверять Богу и видеть Его действие в своей жизни.

Книга предназначена для всех, кто хочет развить более глубокую молитвенную жизнь и испытать преобразующее действие молитвы в своей повседневной жизни.

Пер. с англ. — 5-е изд. — СПб.: Виссон, 2017. — 352 с. — (Сила молитвы).

ISBN 0-7369-1468-4 (англ.)

Сторми Омартиан - Преображающая сила молитвы – Содержание

Какая молитва преображает всё?

Часть 1 Пятнадцать причин для прославления Бога сейчас

  • Почему нам нужно глубже познавать Бога

  • 1. Потому что Он создал меня

  • 2. Потому что Он — мой Небесный Отец

  • 3. Потому что Он любит меня

  • 4. Потому что Он положил Свою жизнь за меня

  • 5. Потому что Он простил меня

  • 6. Потому что Он дал мне Своего Святого Духа

  • 7. Потому что Он дал мне Свое Слово

  • 8. Потому что Он — благой Бог

  • 9. Потому что Он свят

  • 10. Потому что Он всемогущий

  • 11. Потому что Он со мной

  • 12. Потому что Он определил цель в моей жизни

  • 13. Потому что Он — Искупитель

  • 14. Потому что Он — свет миру

  • 15. Потому что Он есть

Часть 2 Пятнадцать случаев, когда прославление Бога решает всё

  • Почему нам нужно больше прославлять Бога

  • 16. Когда меня одолевают мрачные мысли и чувства....

  • 17. Когда я испытываю беспокойство, страх или впадаю в уныние

  • 18. Когда я чувствую себя больной, слабой или оскорбленной

  • 19. Когда я борюсь с сомнениями

  • 20. Когда я не получаю ответа на мои молитвы

  • 21. Когда у меня возникают проблемы в отношениях с людьми

  • 22. Когда мне нужно прощать

  • 23. Когда я вижу — что-то идет не так, но ничего не могу сделать

  • 24. Когда я жажду знать Божью волю

  • 25. Когда я ищу выход, освобождение или стремлюсь к переменам

  • 26. Когда мне нужна Божья помощь и защита

  • 27. Когда я борюсь с искушениями

  • 28. Когда меня атакует враг

  • 29. Когда я переживаю большую потерю, разочарование или неудачу

  • 30. Когда всё хорошо

Added 05.03.2026
