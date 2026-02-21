Омартиан - С молитвой через любые испытания

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Сторми Омартиан «С молитвой через любые испытания» — это глубокое практическое руководство по духовному выживанию и возрастанию в периоды жизненных кризисов. Автор исходит из того, что испытания неизбежны в жизни каждого человека, однако они не должны приводить к духовному краху. Основная идея книги заключается в том, что трудности — это не знак Божьего оставления, а возможность для более глубокого познания Его силы через молитву.

Омартиан подробно разбирает различные виды жизненных штормов: финансовые крахи, болезни, разрыв отношений, утрату близких или духовную сухость. Она учит читателя не просто «пережидать» трудности, а активно противостоять им, используя веру как щит. Автор подчеркивает важность хвалы и благодарения даже в самые темные моменты, утверждая, что такая позиция сердца открывает путь для Божьего вмешательства и сверхъестественного мира.

Как и в других своих работах, Сторми наполняет каждую главу конкретными молитвенными формулами и тематическими стихами из Священного Писания. Она акцентирует внимание на том, что победа в испытании начинается с изменения внутреннего состояния верующего — его мыслей, слов и доверия Богу. Книга служит мощным источником утешения и вдохновения, помогая увидеть в каждой проблеме скрытую возможность для укрепления характера и перехода на новый уровень отношений с Творцом.

Сторми Омартиан - С молитвой через любые испытания

Светлая Звезда, 2010

ISBN: 966-426-020-7, 1-59145-203-1

Сторми Омартиан - С молитвой через любые испытания - Содержание

Слова признательности

Введение

  • С молитвой – через любые испытания

  • Почему Бог допускает страдания

  • Как поступать в конфликтной ситуации

  • Побеждая депрессию

  • Справляясь с возрастными изменениями

  • Состояние тела и нарушения питания

  • Исцеление от последствий сексуального насилия

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

