Бог хочет говорить с детьми, а дети хотят говорить с Богом — и учить их этому никогда не рано. Сторми Омартиан в своей книге «Сила молящегося ребенка» обращается к родителям, учителям и опекунам с важным напоминанием: молитва ребенка обладает такой же силой, как и молитва взрослого, ведь эта сила исходит от Самого Бога. Детская вера чиста и лишена сомнений, она подобна искре, способной разжечь в сердце яркое пламя, на которое Господь отвечает непостижимым образом.

Книга построена как доверительный разговор, помогающий ребенку выстроить искренние и близкие отношения с Творцом. Автор подчеркивает, что легче научить ребенка молиться сейчас, пока он мал, чем позже искать выход из сложных жизненных ситуаций, которых можно было бы избежать благодаря молитве. Книга учит детей не только просить о помощи, но и доверять Богу свои страхи, боль, беспокойство за друзей и даже трудности в ожидании ответов на молитвы.

Издание дополнено «Молитвенным дневником», который позволяет ребенку фиксировать свои беседы с Богом, учиться благодарности за Его дары и размышлять о своем будущем и цели жизни. Это практическое руководство из серии «Светлячок» призвано помочь детям направить их природную пылкость на путь добра и прославления Господа, закладывая прочный духовный фундамент на всю оставшуюся жизнь.

Сторми Омартиан — Сила молящегося ребенка

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2011. — 112 с. — (Светлячок).

ISBN 978-5-904737-22-1

Сторми Омартиан — Сила молящегося ребенка — Содержание