Книга Сторми Омартиан «Сила молящейся женщины» — це глибоке практичне керівництво, присвячене внутрішньому світу жінки та її особистим стосункам із Богом. На відміну від попередніх праць, де акцент робився на молитві за чоловіка чи дітей, тут автор зосереджується на духовній повноті самої жінки. Омартіан стверджує, що жінка не може бути ефективною в інших сферах життя, якщо вона виснажена духовно, тому книга закликає насамперед довірити Творцю власні страхи, мрії та емоційний стан.
У цій роботі Стормі розглядає 30 важливих тем, що стосуються жіночої долі: від подолання тривоги та почуття провини до пошуку свого призначення та радості в Господі. Автор наголошує, що молитва — це спосіб дозволити Богу змінити нас зсередини, наповнити Його світлом і силою для щоденних викликів. Кожен розділ містить біблійні істини, особисті свідчення та готові молитви, які допомагають жінці відчути Божу підтримку та знайти мир у будь-яких обставинах.
Сторми Омартиан – Сила молящейся женщины
Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2005. —240 ־ с. — (Слово к женщине).
ISBN 5-93925-091-2
Сторми Омартиан – Сила молящейся женщины – Содержание
Благодарность
Сила молитвы
Глава 1. Господи, привлеки меня к себе и научи ходить Твоими путями
Глава 2. Господи, очисти меня и сердце праведное сотвори во мне
Глава 3. Господи, научи меня прощать
Глава 4. Господи, научи меня быть послушной Тебе во всем
Глава 5. Господи, укрепи меня для борьбы с лукавым
Глава 6. Господи, научи меня контролировать мои мысли
Глава 7. Господи, направляй меня во всех сферах моей жизни
Глава 8. Господи, помоги мне глубже познавать Твое слово
Глава 9. Господи, помоги мне навести порядок в моей жизни
Глава 10. Господи, помоги мне стать Твоей истинной поклонницей
Глава 11. Господи, благослови мой труд
Глава 12. Господи, помоги мне приносить плоды Твоего Духа
Глава 13. Господи, сохрани меня в чистоте и непорочности
Глава 14. Господи, сделай меня достойной того дела, к которому Ты призвал меня
Глава 15. Господи, помоги мне построить правильные отношения с людьми
Глава 16. Господи, помоги мне всегда слышать Тебя и исполнять Твою волю
Глава 17. Господи, защити меня и все, что мне дорого
Глава 18. Господи, даруй мне мудрость принимать правильные решения
Глава 19. Господи, избавь меня от всякого зла
Глава 20. Господи, освободи меня от негативных эмоций
Глава 21. Господи, утешай меня во время скорбей
Глава 22. Господи, помоги мне противостоять греховным искушениям
Глава 23. Господи, исцели меня и научи правильно заботиться о своем теле
Глава 24. Господи, освободи меня от ложного страха
Глава 25. Господи, помоги мне тронуть сердца людей своим служением Тебе
Глава 26. Господи, пусть из моих уст исходят только слова, несущие жизнь
Глава 27. Господи, помоги мне стать женщиной, чья вера способна сдвинуть горы
Глава 28. Господи, помоги мне уподобиться Христу
Глава 29. Господи, освободи меня от моего прошлого
Глава 30. Господи, веди меня в будущее, которое Ты приготовил для меня
