Омартиан - Сила молящейся жены

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Сторми Омартиан «Сила молящейся жены. Молитвы на каждый день» — это практическое руководство, которое учит женщин поддерживать своих мужей не через контроль или критику, а через духовное предстояние перед Богом. Автор выделяет более 30 ключевых сфер жизни мужчины (работа, здоровье, отцовство, защита от искушений), за которые жена может совершать целенаправленные молитвы. Основная идея заключается в том, что искренняя молитва супруги создает невидимый «щит» вокруг мужа, помогая ему справляться с давлением и принимать мудрые решения.

Особое внимание в книге уделяется внутреннему состоянию самой женщины: Сторми призывает начинать молитву с просьбы изменить собственное сердце, чтобы избавиться от обид и горечи. Каждая глава содержит конкретные стихи из Писания и готовые образцы молитв, которые помогают сформулировать свои чувства и нужды перед Творцом. Это пособие служит ежедневным инструментом для укрепления брака, напоминая, что изменения в семье часто начинаются с тихой и верной молитвы за закрытой дверью.

Сторми Омартиан - Сила молящейся жены. Молитвы на каждый день

Библейский взгляд, СПб, 2015

ISBN: 978-5-8445-0306-1

Сторми Омартиан - Сила молящейся жены. Молитвы на каждый день - Содержание

Предисловие

Благодарность

Сила молитвы

  • Глава 1. Ты вышла замуж

  • Глава 2. Его работа

  • Глава 3. Его финансы

  • Глава 4. Его интимная жизнь

  • Глава 5. Его нежность

  • Глава 6. Его искушения

  • Глава 7. Его сомнения

  • Глава 8. Его страхи

  • Глава 9. Его цели

  • Глава 10. Его решения

  • Глава 11. Его здоровье

  • Глава 12. Его безопасность

  • Глава 13. Его испытания

  • Глава 14. Его нравственные принципы

  • Глава 15. Его репутация

  • Глава 16. Его приоритеты

  • Глава 17. Его отношения с людьми

  • Глава 18. Его отцовство

  • Глава 19. Его прошлое

  • Глава 20. Его настроение

  • Глава 21. Его брак

  • Глава 22. Его эмоции

  • Глава 23. Его хождение

  • Глава 24. Его слова

  • Глава 25. Его покаяние

  • Глава 26. Его освобождение

  • Глава 27. Его послушание

  • Глава 28. Его самооценка

  • Глава 29. Его вера

  • Глава 30. Его будущее

