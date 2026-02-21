Книга Сторми Омартиан «Сила молящейся жены. Молитвы на каждый день» — это практическое руководство, которое учит женщин поддерживать своих мужей не через контроль или критику, а через духовное предстояние перед Богом. Автор выделяет более 30 ключевых сфер жизни мужчины (работа, здоровье, отцовство, защита от искушений), за которые жена может совершать целенаправленные молитвы. Основная идея заключается в том, что искренняя молитва супруги создает невидимый «щит» вокруг мужа, помогая ему справляться с давлением и принимать мудрые решения.
Особое внимание в книге уделяется внутреннему состоянию самой женщины: Сторми призывает начинать молитву с просьбы изменить собственное сердце, чтобы избавиться от обид и горечи. Каждая глава содержит конкретные стихи из Писания и готовые образцы молитв, которые помогают сформулировать свои чувства и нужды перед Творцом. Это пособие служит ежедневным инструментом для укрепления брака, напоминая, что изменения в семье часто начинаются с тихой и верной молитвы за закрытой дверью.
Сторми Омартиан - Сила молящейся жены. Молитвы на каждый день
Библейский взгляд, СПб, 2015
ISBN: 978-5-8445-0306-1
Сторми Омартиан - Сила молящейся жены. Молитвы на каждый день - Содержание
Предисловие
Благодарность
Сила молитвы
Глава 1. Ты вышла замуж
Глава 2. Его работа
Глава 3. Его финансы
Глава 4. Его интимная жизнь
Глава 5. Его нежность
Глава 6. Его искушения
Глава 7. Его сомнения
Глава 8. Его страхи
Глава 9. Его цели
Глава 10. Его решения
Глава 11. Его здоровье
Глава 12. Его безопасность
Глава 13. Его испытания
Глава 14. Его нравственные принципы
Глава 15. Его репутация
Глава 16. Его приоритеты
Глава 17. Его отношения с людьми
Глава 18. Его отцовство
Глава 19. Его прошлое
Глава 20. Его настроение
Глава 21. Его брак
Глава 22. Его эмоции
Глава 23. Его хождение
Глава 24. Его слова
Глава 25. Его покаяние
Глава 26. Его освобождение
Глава 27. Его послушание
Глава 28. Его самооценка
Глава 29. Его вера
Глава 30. Его будущее
