Омартиан Сторми - Сила молитвы по Библии
Я люблю читать Божье Слово. Особенно мне нравится то, что Писание вдохновляет меня на молитву. Всегда. В этой книге я хочу поделиться с вами конкретными стихами, выбранными из Библии, поскольку они особым образом коснулись моего сердца и разума, побуждая к конкретным молитвам. Надеюсь, что по мере чтения этих коротких библейских уроков и молитвенных отрывков вы тоже воодушевитесь и увидите в каждом стихе Божьего Слова источник вдохновения, способный привести вас к более тесному хождению с Господом в процессе непрекращающейся молитвы.
Молюсь о том, чтобы места Писания, представленные здесь, побудили вас прочитать эти стихи в вашей Библии, дабы вы еще глубже погрузились в другие стихи этого отрывка или главы. Вашему вниманию я предлагаю всего лишь один или пару стихов, но обязательно даю ссылку на полный текст, чтобы вы могли лучше познакомиться с ним, если вам захочется. Контекст отрывка всегда позволяет получить еще больше откровений и понимания из сопутствующего материала, когда у вас есть на то время и желание.
Начиная с первой главы книги Бытие и заканчивая последней главой Откровения, вы обнаружите примеры того, как следует молиться о своей жизни и жизни окружающих вас людей вместе с молитвами обо всем мире и о вещах, которые заботят вас более всего. Вы увидите примеры того, как великие мужи и жены Божьи из библейских историй молились Богу и Он отвечал на их прошения. Вы узнаете, чего хочет от нас Бог в сфере молитвы и как нам следует отвечать на Его руководство. Вы узнаете о том, как следует молиться в соответствии с замыслом Бога и почему.
Омартиан, Сторми - Сила молитвы по Библии
Пер. с англ. — «Христианская Миссия», 2023. — 400 с.
ISBN 978-0-7369-2358-3
Омартиан, Сторми - Сила молитвы по Библии - Содержание
- Предисловие
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I. Основы молитвы и отношения с Богом
- Связь Бога с нами
- В Эдемском саду
- Действенное слушание
- Сила Божьего обетования
- Когда приходится ждать
- Идти непосредственно к Богу
- Личные отношения с Богом
- Познать источник
- Дар молитвы
- Ценность времени наедине с Богом
- Создать симфонию молитвы
- Научиться верить
- Желать Божьей воли
- Пусть время с Богом устранит беспокойство
- Бог всегда слышит ваши молитвы
- Пребывать в Нем
- Оставаться верным в молитве
- Приходить к Богу Отцу с уверенностью
- Когда нет слов
- Постоянство в молитве
- Переполняться радостью, миром и надеждой
- Как всегда выполнять Божью волю
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II. Покаяние, Прощение и Духовная Чистота
- Принесение жертвы
- Цена прощения
- Ваш день искупления
- Как я могу быть свят?
- Важность возмещения
- Исповедание и покаяние
- Важность исповедания
- Смирение в Его присутствии
- Нарушение верности
- Молитвенное покаяние перед Богом
- Принять красоту вместо пепла
- Избавиться от бремени греха
- Обрести Божье прощение и любовь
- Сила прощения
- Отец, я прощаю им
- Обрести прощение через исповедание
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III. Мудрость, Руководство и Воля Божья
- Молитва за успех
- Искать Божьей воли
- Ждете прорыва?
- Вопросить Господа
- Быть осторожным в просьбах
- Бог дает конкретные инструкции
- Когда Бог говорит «нет»
- Открой мне глаза, Господь
- Просить у Бога мудрости
- Десять причин, по которым следует просить у Бога мудрости
- Когда наши молитвы неугодны Богу
- Божье время исключительно важно
- Путь, по которому идти
- Просить у Бога способности к различению
- Научиться слушать
- Обратить внимание на Божьи пути
- Прежде чем принять решение
- Просить у Бога мудрости
- Желать Божьей воли
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IV. Сила хвалы, поста и веры
- Сила хвалы
- Сила действий мало-помалу
- Руководство в пути
- Достаточно света для следующего шага
- Сила веры
- Не бояться
- Хвалить Бога за Его величие
- Хвала — это молитва, которая все изменяет
- Сила даяния, наполненного хвалой
- Молитва в доброе время
- Противоядие от страха
- Сила поста и молитвы
- Быть бдительным в молитве
- Благодарить Бога за Его милость
- Сила одного человека
- Хвала Богу в доброе и недоброе время
- Самое сильное оружие — хвала
- Хвала — самая чистая форма молитвы
- Молиться Божьим Словом
- Пост, избранный Богом
- Хвалиться только Богом
- Настроить сердце на поклонение
- Научиться верить
- Сила для победы над искушениями
- Скрытая сила хвалы
- Поверить в невидимое
- Хвалить Бога за будущее
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V. Молитва за других, ходатайство и миссия
- Молитвы о других людях
- Сила ходатайства
- Молитва за тех, кто причинил боль
- Молитвы ходатайства
- Молитва за людей, которые этого не заслуживают
- Зачем молиться о своей нации
- Молитва за народ
- Встать в пролом за свою нацию
- Молиться о благочестивых друзьях
- Доставить Божье послание
- Молиться за духовных лидеров и служителей
- Изменить мир молитвами
- Сила молитвы за других людей
- Молитва за людей, которым нужна Благая весть
- Молитва в единстве
- Помнить в молитвах
- Просить дерзновения и делиться своей верой
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VI. Преграды, испытания и личная жизнь
- Борьба в молитве
- Почему мы делаем то, что делаем
- Когда вы изнемогаете
- Бог ближе, когда мы молимся
- Бог с вами
- Преграды на пути к молитве
- Бог видит отношение сердца к Нему
- Бог смотрит на сердце
- Когда Бог не отвечает
- Зыбучие пески соблазнов
- Молиться, прежде чем действовать
- Бог делает больше, чем можно представить
- Просить о Божьем присутствии и прощении
- Избавление на расстоянии одной молитвы
- Даже когда мы не все делаем правильно
- Бог на вашей стороне
- Разобраться со своими страхами
- Мир посреди страданий
- Песнь в ночи
- Бог слышит, когда вы призываете Его
- Смотреть на Бога как на своего Защитника
- Непоколебимые молитвы
- Небесный Отец хочет услышать вас
- Благословение исповедания
- Молитвы для преодоления искушения
- Жажда по Богу
- Молитва из правильного сердца
- Передать свои дела Богу
- Вочеловечение Христа и обожение человека
- Религия атеизма и её истоки
- Византия, католицизм и «filioque»
- «Русь святая, храни веру православную!»
- Литература
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VII. Обучение и практические советы
- Достаточно молиться, пора действовать
- Научиться молиться дерзновенно
- Молитва с ожиданием
- Бог даст столько, сколько сможете принять
- Незаслуженные ответы на молитвы
- Вспомни обо мне, Господь
- Просить с дерзновением
- Как реагировать на отсутствие ответов на молитвы
- Иисус учит нас молиться
- Просить, искать и стучать
- Сильная и эффективная молитва
- Бог слышит наши молитвы и видит наше сердце
- Молитва умножает любовь в сердце
- Когда падение других людей испытывает нашу веру
- Жить в свободе, приготовленной Богом
- Видеть силу Божью в действии
- Вооружиться для битвы
- Молитва и благодарение несут мир
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