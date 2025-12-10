Я люблю читать Божье Слово. Особенно мне нравится то, что Писание вдохновляет меня на молитву. Всегда. В этой книге я хочу поделиться с вами конкретными стихами, выбранными из Библии, поскольку они особым образом коснулись моего сердца и разума, побуждая к конкретным молитвам. Надеюсь, что по мере чтения этих коротких библейских уроков и молитвенных отрывков вы тоже воодушевитесь и увидите в каждом стихе Божьего Слова источник вдохновения, способный привести вас к более тесному хождению с Господом в процессе непрекращающейся молитвы.

Молюсь о том, чтобы места Писания, представленные здесь, побудили вас прочитать эти стихи в вашей Библии, дабы вы еще глубже погрузились в другие стихи этого отрывка или главы. Вашему вниманию я предлагаю всего лишь один или пару стихов, но обязательно даю ссылку на полный текст, чтобы вы могли лучше познакомиться с ним, если вам захочется. Контекст отрывка всегда позволяет получить еще больше откровений и понимания из сопутствующего материала, когда у вас есть на то время и желание.

Начиная с первой главы книги Бытие и заканчивая последней главой Откровения, вы обнаружите примеры того, как следует молиться о своей жизни и жизни окружающих вас людей вместе с молитвами обо всем мире и о вещах, которые заботят вас более всего. Вы увидите примеры того, как великие мужи и жены Божьи из библейских историй молились Богу и Он отвечал на их прошения. Вы узнаете, чего хочет от нас Бог в сфере молитвы и как нам следует отвечать на Его руководство. Вы узнаете о том, как следует молиться в соответствии с замыслом Бога и почему.

Омартиан, Сторми - Сила молитвы по Библии

Пер. с англ. — «Христианская Миссия», 2023. — 400 с.

ISBN 978-0-7369-2358-3

Омартиан, Сторми - Сила молитвы по Библии - Содержание