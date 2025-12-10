Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Омартиан Сторми - Сила молитвы по Библии

Омартиан, Сторми - Сила молитвы по Библии
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Я люблю читать Божье Слово. Особенно мне нравится то, что Писание вдохновляет меня на молитву. Всегда. В этой книге я хочу поделиться с вами конкретными стихами, выбранными из Библии, поскольку они особым образом коснулись моего сердца и разума, побуждая к конкретным молитвам. Надеюсь, что по мере чтения этих коротких библейских уроков и молитвенных отрывков вы тоже воодушевитесь и увидите в каждом стихе Божьего Слова источник вдохновения, способный привести вас к более тесному хождению с Господом в процессе непрекращающейся молитвы.

Молюсь о том, чтобы места Писания, представленные здесь, побудили вас прочитать эти стихи в вашей Библии, дабы вы еще глубже погрузились в другие стихи этого отрывка или главы. Вашему вниманию я предлагаю всего лишь один или пару стихов, но обязательно даю ссылку на полный текст, чтобы вы могли лучше познакомиться с ним, если вам захочется. Контекст отрывка всегда позволяет получить еще больше откровений и понимания из сопутствующего материала, когда у вас есть на то время и желание.

Начиная с первой главы книги Бытие и заканчивая последней главой Откровения, вы обнаружите примеры того, как следует молиться о своей жизни и жизни окружающих вас людей вместе с молитвами обо всем мире и о вещах, которые заботят вас более всего. Вы увидите примеры того, как великие мужи и жены Божьи из библейских историй молились Богу и Он отвечал на их прошения. Вы узнаете, чего хочет от нас Бог в сфере молитвы и как нам следует отвечать на Его руководство. Вы узнаете о том, как следует молиться в соответствии с замыслом Бога и почему.

Омартиан, Сторми - Сила молитвы по Библии

Пер. с англ. — «Христианская Миссия», 2023. — 400 с.
ISBN 978-0-7369-2358-3

Омартиан, Сторми - Сила молитвы по Библии - Содержание

  • Предисловие
  • I. Основы молитвы и отношения с Богом
    • Связь Бога с нами
    • В Эдемском саду
    • Действенное слушание
    • Сила Божьего обетования
    • Когда приходится ждать
    • Идти непосредственно к Богу
    • Личные отношения с Богом
    • Познать источник
    • Дар молитвы
    • Ценность времени наедине с Богом
    • Создать симфонию молитвы
    • Научиться верить
    • Желать Божьей воли
    • Пусть время с Богом устранит беспокойство
    • Бог всегда слышит ваши молитвы
    • Пребывать в Нем
    • Оставаться верным в молитве
    • Приходить к Богу Отцу с уверенностью
    • Когда нет слов
    • Постоянство в молитве
    • Переполняться радостью, миром и надеждой
    • Как всегда выполнять Божью волю
  • II. Покаяние, Прощение и Духовная Чистота
    • Принесение жертвы
    • Цена прощения
    • Ваш день искупления
    • Как я могу быть свят?
    • Важность возмещения
    • Исповедание и покаяние
    • Важность исповедания
    • Смирение в Его присутствии
    • Нарушение верности
    • Молитвенное покаяние перед Богом
    • Принять красоту вместо пепла
    • Избавиться от бремени греха
    • Обрести Божье прощение и любовь
    • Сила прощения
    • Отец, я прощаю им
    • Обрести прощение через исповедание
  • III. Мудрость, Руководство и Воля Божья
    • Молитва за успех
    • Искать Божьей воли
    • Ждете прорыва?
    • Вопросить Господа
    • Быть осторожным в просьбах
    • Бог дает конкретные инструкции
    • Когда Бог говорит «нет»
    • Открой мне глаза, Господь
    • Просить у Бога мудрости
    • Десять причин, по которым следует просить у Бога мудрости
    • Когда наши молитвы неугодны Богу
    • Божье время исключительно важно
    • Путь, по которому идти
    • Просить у Бога способности к различению
    • Научиться слушать
    • Обратить внимание на Божьи пути
    • Прежде чем принять решение
    • Просить у Бога мудрости
    • Желать Божьей воли
  • IV. Сила хвалы, поста и веры
    • Сила хвалы
    • Сила действий мало-помалу
    • Руководство в пути
    • Достаточно света для следующего шага
    • Сила веры
    • Не бояться
    • Хвалить Бога за Его величие
    • Хвала — это молитва, которая все изменяет
    • Сила даяния, наполненного хвалой
    • Молитва в доброе время
    • Противоядие от страха
    • Сила поста и молитвы
    • Быть бдительным в молитве
    • Благодарить Бога за Его милость
    • Сила одного человека
    • Хвала Богу в доброе и недоброе время
    • Самое сильное оружие — хвала
    • Хвала — самая чистая форма молитвы
    • Молиться Божьим Словом
    • Пост, избранный Богом
    • Хвалиться только Богом
    • Настроить сердце на поклонение
    • Научиться верить
    • Сила для победы над искушениями
    • Скрытая сила хвалы
    • Поверить в невидимое
    • Хвалить Бога за будущее
  • V. Молитва за других, ходатайство и миссия
    • Молитвы о других людях
    • Сила ходатайства
    • Молитва за тех, кто причинил боль
    • Молитвы ходатайства
    • Молитва за людей, которые этого не заслуживают
    • Зачем молиться о своей нации
    • Молитва за народ
    • Встать в пролом за свою нацию
    • Молиться о благочестивых друзьях
    • Доставить Божье послание
    • Молиться за духовных лидеров и служителей
    • Изменить мир молитвами
    • Сила молитвы за других людей
    • Молитва за людей, которым нужна Благая весть
    • Молитва в единстве
    • Помнить в молитвах
    • Просить дерзновения и делиться своей верой
  • VI. Преграды, испытания и личная жизнь
    • Борьба в молитве
    • Почему мы делаем то, что делаем
    • Когда вы изнемогаете
    • Бог ближе, когда мы молимся
    • Бог с вами
    • Преграды на пути к молитве
    • Бог видит отношение сердца к Нему
    • Бог смотрит на сердце
    • Когда Бог не отвечает
    • Зыбучие пески соблазнов
    • Молиться, прежде чем действовать
    • Бог делает больше, чем можно представить
    • Просить о Божьем присутствии и прощении
    • Избавление на расстоянии одной молитвы
    • Даже когда мы не все делаем правильно
    • Бог на вашей стороне
    • Разобраться со своими страхами
    • Мир посреди страданий
    • Песнь в ночи
    • Бог слышит, когда вы призываете Его
    • Смотреть на Бога как на своего Защитника
    • Непоколебимые молитвы
    • Небесный Отец хочет услышать вас
    • Благословение исповедания
    • Молитвы для преодоления искушения
    • Жажда по Богу
    • Молитва из правильного сердца
    • Передать свои дела Богу
    • Вочеловечение Христа и обожение человека
    • Религия атеизма и её истоки
    • Византия, католицизм и «filioque»
    • «Русь святая, храни веру православную!»
    • Литература
  • VII. Обучение и практические советы
    • Достаточно молиться, пора действовать
    • Научиться молиться дерзновенно
    • Молитва с ожиданием
    • Бог даст столько, сколько сможете принять
    • Незаслуженные ответы на молитвы
    • Вспомни обо мне, Господь
    • Просить с дерзновением
    • Как реагировать на отсутствие ответов на молитвы
    • Иисус учит нас молиться
    • Просить, искать и стучать
    • Сильная и эффективная молитва
    • Бог слышит наши молитвы и видит наше сердце
    • Молитва умножает любовь в сердце
    • Когда падение других людей испытывает нашу веру
    • Жить в свободе, приготовленной Богом
    • Видеть силу Божью в действии
    • Вооружиться для битвы
    • Молитва и благодарение несут мир
Views 243
Rating 5.0 / 5
Added 10.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books