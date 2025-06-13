Эта книга адресована людям, которые по-настоящему хотят, чтобы церковь росла. Я писал ее в то время, когда карантинные требования во всем мире наложили запрет на массовые собрания, и мы к этому были не готовы. Книга «Делать учеников. Все остальное — компромисс» является актуальным инструментом, который работает во время карантина и вне карантина. Она о том, что нужно сделать, чтобы церковь росла в зрелости и численности. Формат мини-групп — «Д-групп» поможет церквям пройти карантин без потерь и даже вырасти.

Название книги получилось дерзким. Думаю, что оно соответствует тому, как мы должны воспринять Великое Поручение нашего Господа. Ведь если бы мы относились к нему серьезно, то наши церкви росли бы. А мы рассматриваем поручение Иисуса Христа, как одну из опций: исповедуем и игнорируем.

Господь мне даровал благодать ощутить опыт организации новых церквей. Четыре раза я участвовал в этом добром деле в основном составе. И всякий раз, когда наши команды думали о стратегии, мы возвращались к гениальной модели Иисуса Христа для взращивания учеников. Я осознал, что если занимаешься учениками, то побочным результатом будет рост церкви.

Данная книга о подражании Иисусу и о том, как сделать из людей, которые хотят жить для себя, посвященных последователей Христа. Она состоит из трех частей: 1) идеология — отвечает на вопрос «зачем?» 2) методология — отвечает на вопрос —«как?»и3)практика —отвечаетнавопрос «что?». В ней читатель найдет рекомендации для всех этапов ученичества.

Взяв эту книгу на свое вооружение, верующие люди смогут опереться в своей деятельности на важные законы ученичества, которые приведут к росту церкви. Также эта книга сможет помочь верующим людям оставить те служения, которые привели их к суете и мешают им делать учеников.

Около двадцати лет я стараюсь заниматься взращиванием учеников, которые будут взращивать учеников. Пока я растил их, то рос и сам. По сути, мы подбрасывали топливо в жизнь друг друга.