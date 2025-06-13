Омельчук - Делай учеников - Все остальное — компромисс
Название книги получилось дерзким. Думаю, что оно соответствует тому, как мы должны воспринять Великое Поручение нашего Господа. Ведь если бы мы относились к нему серьезно, то наши церкви росли бы. А мы рассматриваем поручение Иисуса Христа, как одну из опций: исповедуем и игнорируем.
Господь мне даровал благодать ощутить опыт организации новых церквей. Четыре раза я участвовал в этом добром деле в основном составе. И всякий раз, когда наши команды думали о стратегии, мы возвращались к гениальной модели Иисуса Христа для взращивания учеников. Я осознал, что если занимаешься учениками, то побочным результатом будет рост церкви.
Данная книга о подражании Иисусу и о том, как сделать из людей, которые хотят жить для себя, посвященных последователей Христа. Она состоит из трех частей: 1) идеология — отвечает на вопрос «зачем?» 2) методология — отвечает на вопрос —«как?»и3)практика —отвечаетнавопрос «что?». В ней читатель найдет рекомендации для всех этапов ученичества.
Взяв эту книгу на свое вооружение, верующие люди смогут опереться в своей деятельности на важные законы ученичества, которые приведут к росту церкви. Также эта книга сможет помочь верующим людям оставить те служения, которые привели их к суете и мешают им делать учеников.
Около двадцати лет я стараюсь заниматься взращиванием учеников, которые будут взращивать учеников. Пока я растил их, то рос и сам. По сути, мы подбрасывали топливо в жизнь друг друга.
Омельчук Владимир - Делай учеников. Все остальное — компромисс
ISBN 978-617-503-237-4
Омельчук Владимир - Делай учеников. Все остальное — компромисс - Содержание
- Определение терминов
- Миссия неизменна
- Вопрос, приведший к процессу
- Делать учеников или полировать скамейки?
- Делай учеников, не иди на компромисс
- Три великих принципа Великого Поручения
- Цель фокусирует на главные действия
- Подражайте мне, как я Христу
- Поврежденное ДНК и мутация
- Церковь, которая несет сходство Христу, будет расти, применяя методы Христа
- Модель лучшего Лидера
- Принцип 1. Согласованное избрание
- Принцип 2. Формирующее общение
- Принцип 3. Увидеть и попробовать
- Принцип 4. Подотчетность
- Принцип 5. Посвящение
- Принцип 6. Пребывание, ведущее к плодоношению
- Принцип 7. Воспроизводство
- С моделью ясно, но зачем «Д-группа»?
- Основные принципы участников «Д-группы» и их описание
- Чем наполнена встреча «Д-группы»?
- Сценарий встречи «Д-группы»
- Вопросы для подотчетности и ободрения в «Д-группах»
- Ответы на самые задаваемые вопросы
- Эпилог. Чудо Дюнкерка
- Молитва
No comments yet. Be the first!