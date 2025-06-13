Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Омельчук - Делай учеников - Все остальное — компромисс

Омельчук Владимир - Делай учеников. Все остальное — компромисс.
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Эта книга адресована людям, которые по-настоящему хотят, чтобы церковь росла. Я писал ее в то время, когда карантинные требования во всем мире наложили запрет на массовые собрания, и мы к этому были не готовы. Книга «Делать учеников. Все остальное — компромисс» является актуальным инструментом, который работает во время карантина и вне карантина. Она о том, что нужно сделать, чтобы церковь росла в зрелости и численности. Формат мини-групп — «Д-групп» поможет церквям пройти карантин без потерь и даже вырасти.

Название книги получилось дерзким. Думаю, что оно соответствует тому, как мы должны воспринять Великое Поручение нашего Господа. Ведь если бы мы относились к нему серьезно, то наши церкви росли бы. А мы рассматриваем поручение Иисуса Христа, как одну из опций: исповедуем и игнорируем.

Господь мне даровал благодать ощутить опыт организации новых церквей. Четыре раза я участвовал в этом добром деле в основном составе. И всякий раз, когда наши команды думали о стратегии, мы возвращались к гениальной модели Иисуса Христа для взращивания учеников. Я осознал, что если занимаешься учениками, то побочным результатом будет рост церкви.

Данная книга о подражании Иисусу и о том, как сделать из людей, которые хотят жить для себя, посвященных последователей Христа. Она состоит из трех частей: 1) идеология — отвечает на вопрос «зачем?» 2) методология — отвечает на вопрос —«как?»и3)практика —отвечаетнавопрос «что?». В ней читатель найдет рекомендации для всех этапов ученичества.

Взяв эту книгу на свое вооружение, верующие люди смогут опереться в своей деятельности на важные законы ученичества, которые приведут к росту церкви. Также эта книга сможет помочь верующим людям оставить те служения, которые привели их к суете и мешают им делать учеников.

Около двадцати лет я стараюсь заниматься взращиванием учеников, которые будут взращивать учеников. Пока я растил их, то рос и сам. По сути, мы подбрасывали топливо в жизнь друг друга.

Омельчук Владимир - Делай учеников. Все остальное — компромисс

2022. 144 с.

ISBN 978-617-503-237-4


Омельчук Владимир - Делай учеников. Все остальное — компромисс - Содержание

Отзывы
Предисловие
I. ИДЕОЛОГИЯ. «ЗАЧЕМ?»
  • Определение терминов
  • Миссия неизменна
  • Вопрос, приведший к процессу
  • Делать учеников или полировать скамейки?
  • Делай учеников, не иди на компромисс
  • Три великих принципа Великого Поручения
  • Цель фокусирует на главные действия
  • Подражайте мне, как я Христу
  • Поврежденное ДНК и мутация
  • Церковь, которая несет сходство Христу, будет расти, применяя методы Христа
II. МЕТОДОЛОГИЯ. «КАК?»
  • Модель лучшего Лидера
  • Принцип 1. Согласованное избрание
  • Принцип 2. Формирующее общение
  • Принцип 3. Увидеть и попробовать
  • Принцип 4. Подотчетность
  • Принцип 5. Посвящение
  • Принцип 6. Пребывание, ведущее к плодоношению
  • Принцип 7. Воспроизводство
III. ПРАКТИКА. «ЧТО?»
  • С моделью ясно, но зачем «Д-группа»?
  • Основные принципы участников «Д-группы» и их описание
  • Чем наполнена встреча «Д-группы»?
  • Сценарий встречи «Д-группы»
  • Вопросы для подотчетности и ободрения в «Д-группах»
  • Ответы на самые задаваемые вопросы
  • Эпилог. Чудо Дюнкерка
  • Молитва
ЗАВЕТ ДЕЛАНИЯ УЧЕНИКОВ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Views 242
Rating 5.0 / 5
Added 13.06.2025
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books