Христианская духовность в католической традиции - Джордж Омэнн

В книге рассматриваются проявления духовности в католической традиции, и не только в католической, от древних времен до нашего времени.

Настоящая книга написана в качестве второго тома недавно опубликованной в лондонском издательстве Sheed & Ward книги Spiritual Theology (Мистическое богословие). В первой книге мы предпринимаем попытку исчерпывающего систематического исследования богословия христианского самосовершенствования, определяя богословские принципы, составляющие доктриальную основу аскетической и мистической практики, а затем рассматривая применение этих принципов в христианской жизни.

В книге, предлагаемой сегодня, мы переходим от теории и принципов к жизни и свидетельству. История духовности не только проливает свет на истоки и развитие христианской мистики, но, что так же важно, она проецирует на нашу современность жизнь и учения людей, как мужчин, так и женщин, достигших в прошлом высокой степени святости. Кроме того, история духовности раскрывает дивное многообразие проявлений святости и напоминает, что совершенства в любви может достичь каждый христианин, независимо от рода его деятельности.

В эпоху, не слишком благоприятствующую развитию систематического богословия, но более расположенную к экспериментальным подходам, исторический обзор, возможно, окажется особенно полезным для понимания вечных ценностей христианской духовности. Кроме того, анализ возникавших почти с самого зарождения христианства еретических учений и движений делают изучение истории полезным для выявления ошибок, заблуждений прошлого и, следовательно, для предупреждения их повторения в настоящем. В однотомном изложении истории духовности мы ограничимся скромной задачей: дать обзор эволюции и приспособления к условиям времени христианской мистики за истекшие века, уделяя особое внимание мистическим учениям выдающихся мыслителей Церкви. Кроме того, как показывает название этой книги, мы рассматриваем исключительно историю католической духовности. Те же, кого заинтересуют более подробные и более специальные исследования, могут обратиться к классической работе Christian Spirituality, P. Pourrat (в четрырех томах), или к написанной позднее работе History of Christian Spirituality, L. Bouyer, J. Leclercq, F. Vandenbroucke, L. Cognet (в трех томах), или к еще незаконченному Dictionnaire de Spiritualitй, издаваемому Beauchesne в Париже. Наконец, мы приводим подробные библиографические ссылки и примечания для всех, кто пожелает детальнее изучить труды какого-нибудь автора, историю какого-либо движения, или определенный исторический период.

В книге, предлагаемой сегодня, мы переходим от теории и принципов к жизни и свидетельству. История духовности не только проливает свет на истоки и развитие христианской мистики, но, что так же важно, она проецирует на нашу современность жизнь и учения людей, как мужчин, так и женщин, достигших в прошлом высокой степени святости. Кроме того, история духовности раскрывает дивное многообразие проявлений святости и напоминает, что совершенства в любви может достичь каждый христианин, независимо от рода его деятельности.

В эпоху, не слишком благоприятствующую развитию систематического богословия, но более расположенную к экспериментальным подходам, исторический обзор, возможно, окажется особенно полезным для понимания вечных ценностей христианской духовности. Кроме того, анализ возникавших почти с самого зарождения христианства еретических учений и движений делают изучение истории полезным для выявления ошибок, заблуждений прошлого и, следовательно, для предупреждения их повторения в настоящем.

Джордан Омэнн - Христианская духовность в католической традиции

Издательство Святого Креста Рим-Люблин 1994 - 416 c.

ISBN 83-7014-1718 Джордан Омэнн - Христианская духовность в католической традиции - Содержание

ГЛАВА 1 СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Ветхий Завет

Новый Завет

ГЛАВА 2 ДУХОВНОСТЬ РАННЕЙ ЦЕРКВИ

Апостольские мужи

Жизненный уклад христиан

Христианский гностицизм

ГЛАВА 3 МОНАШЕСТВО НА ВОСТОКЕ

Христианские аскеты и девственники

Отшельничество и киновитство

Каппадокийские отцы

Евагрий, Псевдо-Дионисий и Максим

ГЛАВА 4 МОНАШЕСТВО НА ЗАПАДЕ

Истоки западного монашества

Иоанн Кассиан

Св. Августин

Св. Бенедикт

Ирландское монашество

Св. Григорий Великий

ГЛАВА 5 БЕНЕДИКТИНСКАЯ ДУХОВНОСТЬ

Бенедикт Анианский

Гильдемар

Клюнийская реформа

Иоанн Феканский

Св. Петр Дамиани

Камальдолийские эремиты

Картузианцы

Цистерцианская духовность

Св. Бернард

Гийом де Сен-Тьерри

Св.Элред Ривоский

Монахини и несвященствующие братья

ГЛАВА 6 ДУХОВНОСТЬ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Средневековое благочестие

Военно-монашеские ордена

Св. Норберт и Премонтре

Каноники св. Виктора

Схоластика

Св. Доминик и братья-проповедники

Св. Фома Аквинский

Св. Франциск и Меньшие братья

Св. Бонавентура

Появление новых монашеских орденов

ГЛАВА 7 ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ ДИОНИСИЯ И DEVOTIO MODERNA

Мистики Гельфты

Экхарт, Таулер, Сузо

Рёйсбрук

Английские мистики

Devotio moderna

Жан Жерсон

Св.Екатерина Сиенская

Дени Картузианец

ГЛАВА 8 ПОСТТРИДЕНТСКАЯ ДУХОВНОСТЬ

Духовные упражнения

Христианский гуманизм

Св.Игнатий Лойола

Св. Тереза Авильская

Св. Иоанн Креста

Золотой век Испании

Итальянская духовность

Св. Франциск Сальский

ГЛАВА 9 ДУХОВНОСТЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Истоки французской духовности

Янсенизм

Квиетизм

Возврат к ортодоксальности

Св.Альфонс Лигуори

Мистика и рационализм в Германии

Религиозное возрождение в Англии

ГЛАВА 10 ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Св.Тереза Лизьеская

Елизавета Троицы

Шарль де Фуко

Возрождение литургической духовности

Активизация миссионерской деятельности и "Католическое действие"

Святость мирян

Систематическое мистическое богословие

Джордан Омэнн - Христианская духовность в католической традиции - Св. Иоанн Креста

Невозможно говорить о св. Терезе Авильской, не обращаясь мыслью к ее великому сподвижнику св. Иоанну Креста. Настолько тесно взаимосвязаны они были в жизни, в деятельности и в учении, что безусловно являются столпами, на которых стоит кармелитская школа духовности. Св. Иоанн Креста (1542–1591) известен и читаем не столь широко, как он того заслуживает, и причин тому несколько: он писал для тех, чьи души уже продвинулись на пути совершенства; его учение об отрешенности и очищении представляется некоторым христианам слишком строгим; его язык, часто слишком изысканный и эзотерический, оказывается не по вкусу современным читателям. Однако его труды и труды св. Терезы так совершенно дополняют друг друга, что прийти к пониманию одних можно лучше всего через изучение других. Между ними, безусловно, существует значительное различие, однако касается оно не сущности, а подхода.

Чтобы понять св. Иоанна Креста и св. Терезу, необходимо разобраться в состоянии христианства в Испании шестнадцатого века. Люди, заявлявшие о даровании им откровений, видений и других необычных мистических переживаний, вызывали восхищение; таких людей искали. Некоторые из них действительно стремились к обретению этих чудесных даров; другие же явно имитировали стигматы или видения только ради того, чтобы воздействовать на верующих. Иллюминизм, достигший огромных масштабов, особенно в монашеских обителях, допускавших послабления, выступал в качестве средства, ведущего к высшей святости и не требующего аскетических подвигов и усилий в обретении добродетелей Им были отвергнуты как мешающие или как абсолютно ненужные для непосредственного соединения в мистическом опыте общения с Богом все разработанные и официально утвержденные методы религиозной практики. Псевдомистицизм стал объектом внимательнейшего изучения испанской инквизиции, которой удавалось контролировать ситуацию, пожертвовав, однако, развитием подлинной, ортодоксальной духовности. [1] Если не учитывать сложившейся в Испании в шестнадцатом веке ситуации, то можно ошибочно истолковать отдельные положения работ св. Терезы и св. Иоанна Креста.

Родившемуся в городке Фонтиверос, под Авилой, Хуану де Иэпес, св. Иоанну Креста (1542–1591), было всего лишь несколько месяцев, когда умер его отец. Сжатая тисками бедности семья перебралась в город Медина‑дель‑Кампо, где Иоанн перепробовал разные профессии, а с 1559 по 1563 г.г. посещал иезуитскую школу. В двадцать один год он вступил в орден кармелитов и был направлен в Саламанку для получения богословского образования. Возвращаясь в Медина‑дель‑Кампо для совершения своей первой мессы, Иоанн встретил св. Терезу Авильскую. В то время он серьезно обдумывал переход к картузианцам, но Тереза убедила его присоединиться к реформированному Кармелю.

Первая мужская обитель реформированных кармелитов была основана в Дуруэло; отцами‑основателями были Иоанн и Антоний Иисуса. В течение нескольких лет Иоанн Креста выполнял различные обязанности: наставника новициата, ректора колледжа в Алкале, исповедника кармелиток в монастыре Благовещения в Авиле. Именно в Авиле его похитили (1577) и посадили в тюрьму своего монастыря в Толедо обутые кармелиты.

Совершив побег из Толедо, Иоанн провел большую часть оставшейся жизни в Андалусии и избирался на разные важные должности. Однако на провинциальном капитуле, состоявшемся в 1591 г. в Мадриде, Иоанн открыто выразил несогласие с генеральным викарием Николаем Дория, который немедленно лишил Иоанна всех должностей. Униженный, но радующийся возможности вернуться к уединению и сосредоточенности св. Иоанн Креста завершил свои дни в Убеде, где скончался после долгих страданий. Он был канонизирован в 1726 г. Папой Бенедиктом XIII, а в 1926 г. Папа Пий XI объявил его Учителем Церкви. [2]

[XCII] (первая редакция между 1585–1587 г.г., вторая – между 1586–1591 г.г.). Все эти работы являются комментариями к собственным стихам св. Иоанна Креста; два первых трактата никогда не были завершены. Общепризнано, однако, что эти два трактата Восхождение – Темная ночь посвящены одной теме, теме разделения активного и пассивного очищения чувств и духовных способностей. Главные работы св. Иоанна Креста – Восхождение на Кармель (1579–1585); Темная ночь души (1582–1585); Песнь Духа (1584 г. – первая редакция, вторая – между 1586–1591 годами); Живое пламя любви(первая редакция между 1585–1587 г.г., вторая – между 1586–1591 г.г.). Все эти работы являются комментариями к собственным стихам св. Иоанна Креста; два первых трактата никогда не были завершены. Общепризнано, однако, что эти два трактата Восхождение – Темная ночь посвящены одной теме, теме разделения активного и пассивного очищения чувств и духовных способностей. [3]

В годы занятий св. Иоанна Креста в Саламанке обучение там велось в русле томисткого богословия, но он также познакомился с работами Псевдо‑Дионисия и св. Григория Великого. Однако наибольшее влияние, по‑видимому, оказал на Иоанна Таулер, хотя вполне возможно, что ему также были известны работы св. Бернарда, Рёйсбрука, Кассиана, викторинцев, Осуны и, конечно, св. Терезы Авильской. [4] Тем не менее Иоанн Креста никому не подражал; его произведения, каждое в своем роде, отличаются особым своеобразием.

Фундаментальный принцип богословия св. Иоанна состоит в утверждении, что Бог есть все, а человек – ничто. Следовательно, чтобы достичь совершенного соединения с Богом, в чем и состоит святость, необходимо подвергнуть интенсивному и глубокому очищению все способности и силы души и тела. В Восхождении – Темной Ночи процесс очищения прослеживается полностью – от активного очищения внешних чувств до пассивного очищения высших способностей; Живое пламя и Песнь Духа описывают совершенную духовную жизнь в преобразующем соединении. Весь путь к соединению – "ночь", ибо только верой идет по нему душа. Св. Иоанн Креста излагает свое учение систематично, так что в результате складывается мистическое богословие в лучшем его понимании, но не потому, что оно систематичное, а потому, что источниками его являются Священное Писание, богословие и личный опыт.



[1] Cp A Huerga, Introduction" к Louis of Granada, Summa of the Christian Life , tr J Aumann, В Herder, St. Louis, Mo., 1954, Vol 1, M. Menendez y Pelayo, Historia de los heterodoxos espaсoles , ed ВАС, Madrid, 1951, pp 4‑59. [2] Подробнее о жизни св. Иоанна Креста см M del Nico Jesus, Vida y Obras de San Juan de la Cruz , Madrid, 1950; E Allison Peers, Spirit of Flame , London, 1943, С de Jesъs Sacramentado, Tlie Life of St John of the Cross , London, 1958, G of St Mary Magdalen, St John of the Cross , Mercier, Cork, 1947. XCII The Ascent of Mount Carmel; The DwkNtght of the Sotri, – The Spirituel Canticio – (англ.) [3] Cp. К. Kavanaugh‑O. Rodriguez, The Collected Works of St. John of the Cross , Doubleday, New York, N. Y, 1964, pp. 54–56. [4] Cp. С. de Jesus, San Juan de la Cruz: su obra cientнfica y literarнa , Avila, 1929, Vol 1, p 51.

Джордан Омэнн, O. P.

Директор Института духовности Папского университета св. Фомы Аквинского в Риме. Советник Священной конгрегации по делам духовенства и катехизации, а также Священной конгрегации по делам евангелизации. Редактировал The Priest, изд. Our Sunday Visitor, и Cross and Crown Series of Spirituality, изд. В. Herder Book Company of St. Louis, Mo. Проводил курсы духовных упражнений в уединении для священников и монахов, читал лекции в разных странах мира — в Нигерии, на Филиппинах, на Тайване, в Сингапуре, в США и Канаде. Почетный профессор Университета святого Фомы в Маниле.