Он нашел меня

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Этот сборник представляет собой десять уникальных и глубоко личных историй, объединенных одной темой: инициатива спасения всегда принадлежит Богу. Название книги подчеркивает библейскую истину о том, что не столько человек ищет Бога, сколько Добрый Пастырь находит потерянную овцу. Герои книги — люди разных профессий, возрастов и судеб. Среди них есть те, кто пришел к вере через интеллектуальный поиск, и те, кого Бог буквально выхватил из пламени жизненных трагедий, зависимостей или глубокого разочарования.

Каждое свидетельство в книге акцентирует внимание на «точке встречи» — том самом моменте, когда абстрактное знание о Боге превратилось в живое личное познание Христа. Авторы искренне описывают свои внутренние борения, сомнения и то радикальное преображение, которое последовало за их обращением. Книга служит прекрасным напоминанием о том, что у Бога нет стандартных шаблонов: к каждому сердцу Он подбирает свой «ключ». Эти истории вдохновляют читателя увидеть действие Божьего провидения в собственной жизни и укрепляют веру в то, что Господь продолжает активно действовать в мире сегодня, находя и спасая каждого, кто откликается на Его призыв.

Он нашел меня – Десять христиан рассказывают о своей встрече с Христом

Одесса: «Христианское просвещение», 1998. – 132 с.

Он нашел меня - Содержание

  • 1. Сара Чан

  • 2. Дуглас МакМиллан

  • 3. ЭннРэйманг

  • 4. Гурнам Синг

  • 5. Жанет Файф

  • 6. Малкольм Маклин

  • 7. Элизабет Роуз

  • 8. Дональд Маклеон

  • 9. Марго Макаскил

  • 10. Тоуни

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

