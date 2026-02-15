Этот сборник представляет собой десять уникальных и глубоко личных историй, объединенных одной темой: инициатива спасения всегда принадлежит Богу. Название книги подчеркивает библейскую истину о том, что не столько человек ищет Бога, сколько Добрый Пастырь находит потерянную овцу. Герои книги — люди разных профессий, возрастов и судеб. Среди них есть те, кто пришел к вере через интеллектуальный поиск, и те, кого Бог буквально выхватил из пламени жизненных трагедий, зависимостей или глубокого разочарования.

Каждое свидетельство в книге акцентирует внимание на «точке встречи» — том самом моменте, когда абстрактное знание о Боге превратилось в живое личное познание Христа. Авторы искренне описывают свои внутренние борения, сомнения и то радикальное преображение, которое последовало за их обращением. Книга служит прекрасным напоминанием о том, что у Бога нет стандартных шаблонов: к каждому сердцу Он подбирает свой «ключ». Эти истории вдохновляют читателя увидеть действие Божьего провидения в собственной жизни и укрепляют веру в то, что Господь продолжает активно действовать в мире сегодня, находя и спасая каждого, кто откликается на Его призыв.

Он нашел меня – Десять христиан рассказывают о своей встрече с Христом

Одесса: «Христианское просвещение», 1998. – 132 с.

