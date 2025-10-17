Опарин - История медицины

В Древней Месопотамии первоначально существовало два класса врачей. Это были жрецы, выполнявшие, в том числе, и функции врачей, и придворные врачи, хотя и в их методах лечения, как мы увидим ниже, магический элемент был одним из ведущих.

Причем, первый класс врачей был, во-первых, намного более обширным, чем второй, пользуясь всегда наибольшим уважением и влиянием, а во-вторых, он со временем фактически полностью нивелировал светскую медицину вообще, как таковую, вместе с придворными врачами. Причина этого лежала в той всесильной власти, которой обладала жреческая каста в Месопотамии, и которая по мере развития древне-месопотамских царств Вавилона и Ассирии только усиливалась и укреплялась.

Жрецы кроме происхождения, высокого общественного положения и связей должны еще были обладать определенными физическими данными: высоким ростом, представительной внешностью и, самое главное, здоровыми зубами, чтобы не шепелявить и четко произносить священные формулы. Так образовалась жреческая каста, растущая по мере усложнения обрядов, совершаемых в храме.

Со временем численность жрецов выросла до такой степени, что образовались целые касты жрецов разных специальностей. Были жрецы, учитывающие доходы храмов, обслуживающие статуи богов, читающие молитвы и сочиняющие разного рода гимны, оглашающие волю богов, исходя из гадания по внутренностям животных или по расположению звезд, борющиеся со злыми духами (ашипу). Особую категорию составляли певцы (заммару), услаждавшие богов пением под аккомпанемент ударных (кимвалы, тимпаны), духовых (флейты) и струнных (арфы) инструментов.

Опарин А. А. — История Древней и Средневековой медицины

Харьков: Факт, 2017. 784 с.

ISBN 978-966-637-864-7

Опарин А. А. - История Древней и Средневековой медицины - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. А. Жаловага

ПРЕДИСЛОВИЕ. Л. М. Пасиешвили

ПРЕДИСЛОВИЕ. Б. А. Рогожин

ОТ АВТОРА

Часть I. МЕДИЦИНА ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ Глава 1. Врачи-жрецы древнего Вавилона Глава 2. Лечебные направления Вавилона: ашипуту и асуту Глава 3. Хирурги древнего Вавилона Глава 4. Понятие болезни Глава 5. Методы профилактики заболеваний Глава 6. Методы лечения заболеваний Глава 7. Гигиена древней Месопотамии

Часть II. МЕДИЦИНА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА Глава 1. Папирусы и история развития древнеегипетской медицины Глава 2. Врачи-жрецы древнего Египта Глава 3. Теории происхождения заболеваний у древних египтян Глава 4. Методы лечения в древнем Египте Глава 5. Религия и медицина древнего Египта

Часть III. МЕДИЦИНА ДРЕВНЕГО КИТАЯ Глава 1. Философско-религиозные представления и медицина древнего Китая Глава 2. Роль философских учений в истории древнего Китая Глава 3. Понятие болезни в древнем Китае Глава 4. Анатомия в древнем Китае Глава 5. Методы диагностики в древнем Китае Глава 6. Методы лечения и профилактики в древнем Китае Глава 7. Врачи древнего Китая

Часть IV. МЕДИЦИНА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ Глава 1. Медицина и философии древней Индии Глава 2. Роль философских учений в истории древней Индии Глава 3. Древнеиндийские труды и вопросы медицины Глава 4. Медицинские представления древнеиндийских врачей Глава 5. Гигиена древней Индии Глава 6. Больницы и хирургия древней Индии

Часть V. МЕДИЦИНА ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ Глава 1. Библия и эпидемиология Глава 2. Библия и валеология Глава 3. Библия и наследственные заболевания Глава 4. Библия и социальная гигиена Глава 5. Библия и мистическая медицина Глава 6. Библия и религии древнего мира

Часть VI. МЕДИЦИНА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ Раздел 1. Храмовая медицина древней Греции Глава 1. Асклепейоны Глава 2. Структура, философия и принципы лечения в асклепейонах Глава 3. Яма демона и предсказания Аполлона Глава 4. Эфесские письмена и источники богини Деметры Глава 5. Пещеры Трофония Раздел 2. Нехрамовая медицина древней Греции Глава 1. Кротонская медицинская школа Глава 2. Лаодикийская медицинская школа Глава 3. Книдская медицинская школа Глава 4. Косская медицинская школа Глава 5. Гиппократ: биография Глава 6. Гиппократов сборник Глава 7. Этические произведения Гиппократа Глава 8. Работы Гиппократа по климатологии Глава 9. Работы Гиппократа по хирургии и акушерству Глава 10. Работы Гиппократа по валеологии и психиатрии Глава 11. Афоризмы Гиппократа Глава 12. Народная медицина древней Греции Раздел 3. Послегиппократовский период Глава 1. Медицинская школа догматиков Глава 2. Александрийская медицинская школа Глава 3. Медицинская школа эмпириков Глава 4. Врачи и больницы древней Греции Раздел 4. Роль религии, философии, педагогики в формировании медицины древней Греции Глава 1. Древнегреческая медицина и боги древней Греции Глава 2. Древнегреческая медицина и магия древней Греции Глава 3. Древнегреческая медицина и философия древней Греции Глава 4. Древнегреческая медицина и воспитание в древней Греции

Часть VII. МЕДИЦИНА ДРЕВНЕГО РИМА Глава 1. Медицина царского и республиканского периодов Глава 2. Состояние римской медицины республиканского периода Глава 3. Санитарно-гигиенические сооружения царского и республиканского периодов Глава 4. Положение римских врачей в имперский период Глава 5. Санитарно-гигиенические сооружения в императорский период Глава 6. Система подготовки врачей в древнем Риме Глава 7. Медицинские школы древнего Рима: школа методистов Глава 8. Медицинские школы древнего Рима: школа пневматиков Глава 9. Медицинские школы древнего Рима: школа эклектиков Глава 10. Гален: штрихи к портрету Глава 11. Этика Галена Глава 12. Гален и эволюция Глава 13. Гален и психосоматика Глава 14. Гален и учение о бессмертии души Глава 15. Гален, христианство и развитие медицины Глава 16. Медицинские воззрения и достижения Галена Глава 17. Медицинские школы древнего Рима: школа энциклопедистов Глава 18. Римские врачи императорского периода: врачи-архиатры Глава 19. Римские врачи императорского периода: частные врачи Глава 20. Римские врачи армии и флота Глава 21. Крах и вырождение римской медицины Глава 22. Государственная идеология языческой Римской империи Глава 23. Роль рабства в крахе античного мира

Часть VIII. МЕДИЦИНА ВИЗАНТИИ Глава 1. Социально-экономический портрет Византийской империи Глава 2. Религиозный портрет византийского общества Глава 3. Начальные, средние и высшие школы Византийской империи Глава 4. Принципы византийского медицинского образования Глава 5. Врачи Византии Глава 6. Больницы Византийской империи Глава 7. Акведуки, водохранилища и бани Византийской империи Глава 8. Государственная церковь Византии. Константин и Юстиниан Глава 9. Государственная церковь Византии и цезаропапизм Глава 10. Государственная церковь Византии и попрание евангельского учения

Часть IX. МЕДИЦИНА ДРЕВНЕГО ТИБЕТА Глава 1. Тибет: страна гор, озер и монастырей Глава 2. Нравы и обычаи Тибета Глава 3. Тантрический буддизм. Государство-монастырь Глава 4. Тантрический буддизм. Особенности философии и культа Глава 5. Санитарное состояние тибетских городов Глава 6. Методы лечения тибетской медицины

Часть X. АРАБСКАЯ МЕДИЦИНА Глава 1. Система подготовки врачей Глава 2. Больницы Глава 3. Арабская медицина и аптеки Глава 4. Арабские врачи Глава 5. Авиценна: человек и врач Глава 6. Вклад Авиценны в развитие медицинской науки и практики

Часть XI. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИЦИНА Глава 1. Санитарно-эпидемиологическое состояние средневекового города Глава 2. Эпидемии эпохи средневековья: чума Глава 3. Крестовые походы и их плоды Глава 4. Эпидемии эпохи средневековья: проказа Глава 5. Эпидемии эпохи средневековья: психические заболевания Глава 6. Причины нервно-психических эпидемий средневековья Глава 7. Университеты средневековой Европы Глава 8. Принципы преподавания в средневековых университетах Глава 9. Средневековые хирурги и хирургия Глава 10. Салернский и Падуанский университеты Глава 11. Методы лечения средневековой медицины Глава 12. Средневековые аптеки Глава 13. Причины формирования особенностей средневековой медицины

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Опарин А. А. — Медицина Византийской империи

Опарин А. А. Медицина Византийской империи / А. А. Опарин. ― Харьков: Факт, 2020. ― 320 с.

ISBN 978-966-637-943-9

Опарин А. А. — Медицина Византийской империи - Содержание

Предисловие (А. Жаловага)

История медицины Византийской империи: актуальная тема современного здравоохранения (Б. А. Рогожин)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВИЗАНТИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ПОРТРЕТ ИМПЕРИИ Вступление Глава 1. Социально-экономический портрет Византийской империи Глава 2. Религиозный портрет византийского общества

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УЧЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И МЕДИЦИНУ Раздел I. Роль Византийской церкви в формировании медицины Глава 1. Император Константин Великий: жизнь до принятия христианства Глава 2. Император Константин Великий: причины выбора христианства Глава 3. Система Двоеверия Глава 4. Император Константин Великий: жизнь после принятия христианства Глава 5. Система цезарепапизма Раздел 2. Византийская медицина и учение неоплатонизма Глава 1. Учение неоплатонизма Глава 2. Неоплатонизм и медицина Раздел 3. Византийская медицина и учение гностицизма Глава 1. Учение гностицизма Глава 2. Гностицизм и медицина Раздел 4. Византийская медицина и учение каббалы Раздел 5. Византийская медицина и монашество Глава 1. Причины появления института монашества Глава 2. История развития монашеского движения Раздел 6. Византийская медицина и учение исихазма Глава 1. Учение исихазма и Григорий Палама Глава 2. Учение исихазма и медицина

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ВИЗАНТИИ Глава 1. Система медицинского образования в Византии Глава 2. Понятие болезни и ее происхождения Глава 3. Врачи Византии Глава 4. Богодельни и приюты Византийской империи Глава 5. Санитарно-технические сооружения Византии

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ВИЗАНТИЙСКАЯ МЕДИЦИНА: МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ Раздел I. Византийская медицина и иконопочитание Глава 1. История возникновения и поклонения иконам. Первый этап: неприятие христианами изображений Глава 2. Иконы, приписываемые кисти апостолов: правда или вымысел Глава 3. История возникновения и поклонения иконам. Второй и третий этапы: первые изображения и поклонение Глава 4. История возникновения и поклонения иконам. Четвертый этап: попытка очистить церковь от идолопоклонства Глава 5. История возникновения и поклонения иконам. Пятый этап: окончательное утверждение поклонения иконам Глава 6. Роль и место икон в лечении болезней в Византии Раздел II. Византийская медицина и культ святых Глава 1. История появления культа святых Глава 2. Роль и место культа святых в лечении заболеваний Раздел III. Византийская медицина и культ девы Марии Глава 1. История и происхождение культа девы Марии: первые три века христианства Глава 2. История и происхождение культа девы Марии: эпоха Средневековья Глава 3. Культ девы Марии и медицина Раздел IV. Византийская медицина и реликвии Глава 1. История возникновения и поклонения реликвиям Глава 2. Роль и место реликвий в лечении заболеваний Раздел V. Византийская медицина: языческие шествия и крестные ходы Раздел VI. Византийская медицина и обереги Раздел VII. Византийская медицина и канонические и апокрифические молитвы, заклинания и заговоры Глава 1. Методы лечения заболеваний: молитвы канонические Глава 2. Методы лечения заболеваний: молитвы апокрифические Глава 3. Методы лечения заболеваний: заклинания Глава 4. Методы лечения заболеваний: заговоры Раздел VIII. Византийская медицина и магические приемы в лечении заболеваний

Постскриптум

Список использованной литературы

Опарин А. А. — Медицина Киевской Руси

Харьков: Факт, 2019. ― 392 с.

ISBN 978-966-637-922-4

Опарин А. А. - Медицина Киевской Руси - Содержание

Предисловия

Часть первая. КИЕВСКАЯ РУСЬ: ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО Глава 1. Языческая Русь: правда и вымысел Глава 2. Выбор веры Глава 3. Принятие христианства: причины и следствия Глава 4. Принятие христианства Римом, Византией и Киевской Русью: исторические параллели Глава 5. Двоеверие: христианство и поклонение языческим богам Глава 6. Двоеверие: языческие христиане Глава 7. Двоеверие: языческие боги и христианские святые Глава 8. Двоеверие: языческие изображения и иконы Глава 9. Двоеверие: суббота и день солнца Глава 10. Двоеверие: языческие капища и христианские церкви Глава 11. Два мифа о христианизации Киевской Руси Глава 12. Причины неоконченной христианизации Киевской Руси

Часть вторая. ИСТОРИЯ МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ КИЕВСКОЙ РУСИ Глава 1. Мистическая медицина и мировоззрение жителей Киевской Руси Глава 2. Мистическая медицина и апокрифическая литература Глава 3. Мистическая медицина: волхвы и ведуны Глава 4. Методы диагностики и прогноза заболеваний: сны и гадания Глава 5. Мистическая медицина Киевской Руси. Методы лечения: зелья Глава 6. Мистическая медицина Киевской Руси. Методы лечения: камни и металлы Глава 7. Мистическая медицина Киевской Руси. Методы лечения: заговоры и заклятия Глава 8. Мистическая медицина Киевской Руси. Методы профилактики: обереги жилищ и одежды Глава 9. Мистическая медицина Киевской Руси. Методы профилактики: наузы и амулеты Постскриптум. Роль мистической медицины в истории Киевской Руси

Часть третья. ИСТОРИЯ МОНАСТЫРСКОЙ МЕДИЦИНЫ КИЕВСКОЙ РУСИ Глава 1. Монастырская медицина Киевской Руси: причины появления и формирования Глава 2. Монастырская медицина Киевской Руси: общие принципы организации и идеологии Глава 3. Монастырская медицина Киевской Руси: благотворительная деятельность монастырей Глава 4. Монастырская медицина Киевской Руси: богадельни Глава 5. Методы лечения монастырской медицины: исцеление с помощью мощей Глава 6. Методы лечения монастырской медицины: исцеление с помощью икон Глава 7. Методы лечения монастырской медицины: честные кресты Глава 8. Методы лечения монастырской медицины: самоистязания Глава 9. Монастырская медицина Киевской Руси: методы профилактики заболеваний Глава 10. Монастырская медицина Киевской Руси: «врачи-монахи» Постскриптум. Роль монастырской медицины в Киевской Руси

Часть четвертая. ИСТОРИЯ РЕМЕСЛЕННОЙ МЕДИЦИНЫ КИЕВСКОЙ РУСИ Глава 1. Ремесленная медицина Киевской Руси: причины стагнации Глава 2. Ремесленная медицина Киевской Руси: книги медицинского содержания Глава 3. Ремесленная медицина Киевской Руси: лечцы и врачи-иностранцы Глава 4. Ремесленная медицина Киевской Руси: бани Глава 5. Ремесленная медицина Киевской Руси: санитарное состояние городов Глава 6. Ремесленная медицина Киевской Руси: вопросы профилактики заболеваний Глава 7. Ремесленная медицина Киевской Руси: анатомо-физиологические представления и терминология Глава 8. Ремесленная медицина Киевской Руси: хирургические представления Глава 9. Ремесленная медицина Киевской Руси: аптеки Глава 10. Ремесленная медицина Киевской Руси: социальная деятельность Постскриптум. Глава 1. Возрождение язычества в Киевской Руси Глава 2. Крушение Киевской Руси

Список использованной литературы

Опарин А. А. — История медицины эпохи Возрождения и Реформации

Опарин А. А. История медицины эпохи Возрождения и Реформации / А. А. Опарин. ― Харьков: Факт, 2018. ― 416 с.

ISBN 978-966-637-892-0

Опарин А. А. — История медицины эпохи Возрождения и Реформации - Содержание