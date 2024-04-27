Опарина - Русский человек XVII века: выбор веры

Семнадцатый век стал одной из важных вех в истории России. Войны, изменения в культуре и обществе, церковная реформа, происходившая на фоне эсхатологических ожиданий и многократно усилившая их, обусловили сложные вопросы выбора как отдельного человека, так и различных социальных групп. Автор в течение многих лет занима- ется проблемами межконфессиональных контактов и конфликтов, которым была посвящена серия работ. В книге представлены статьи автора, опубликованные в течение ряда лет, в большинстве своем, в малодоступных изданиях. Они объединены в три больших блока.

Первая глава «Отношение русского человека XVII века к чужой вере» включает девять очерков. Все они раскрывают позицию русского человека и русской Церкви к не־московскому христианству: католициз- му, протестантизму, униатству, православию Киевской митрополии. Отдельный очерк обращен к теме антииудейской полемики в русской книжности рассматриваемого периода.

Вторая глава «Выбор веры на фоне Раскола русского православия» состоит из пяти очерков, реконструирующих стратегии поведения людей в условиях церковно-обрядовой реформы патриарха Никона. В очерках даны примеры как поддержки реформы и ее инициатора, так и отвержения. В отдельном очерке восстанавливается история текстов о крестном знамении, опубликованных на Московском Печат- ном дворе накануне реформы, и ставших основой старообрядческой полемики по этой теме.

Третья глава «Выбор в условиях эсхатологических ожиданий» анализирует ряд эсхатологических построений русской книжности, актуализированных в XVII в. Это трактовки библейских цитат из III книги Ездры, цитаты о «третьей части звезд небесных» и цифр 1000 и 666 Апокалипсиса, 8 тысячи лет святоотеческих и апокрифи- ческих текстов, представлений о загробном мире полемиста Киевской митрополии Стефана Зизания. Два очерка обращены к магическим практикам и их запретам в русском обществе.

Книга опирается на свидетельства источников различного про- исхождения: нарративных, актовых, делопроизводственных. Она написана на основе изучения богословских полемических текстов (рукописных и в составе печатных изданий), официальных доку- ментов (следственных дел, указов). Это позволяет показать комплекс идей, ставших важными для русского человека XVII века, церковное законодательство и его воплощение в церковной практике, а также светскую политику по регламентации поведения русского человека в его контактах с представителями не-московского христианства и запрещения магических обрядов. Очерки выстраиваются в целостную картину.

В книге статьи публикуются в первоначальном варианте с незна- чительной стилистической правкой.

Опарина Т. А. - Русский человек XVII века: выбор веры

Μ.: Квадрига, 2023. - 400 с. - (Исторические исследования).

ISBN 978-5-91791-494-7

Опарина Т. А. - Русский человек XVII века: выбор веры - Содержание

Введение

Глава 1. Отношение русского человека XVII в. к чужой вере

ОЧЕРК 1. Представления о христианине другой конфессии в России первой половины XVII в

ОЧЕРК 2. Странствующий фрагмент по истории Реформации в польской, украинской и русской традициях конца XVI - начала XVII в

ОЧЕРК 3. Указы 1627 и 1652 гг. против «некрещенных иноземцев» (совм. с С.П. Орленко)

ОЧЕРК 4. Новые документы с изложением указа 1627 г. о православной прислуге у неправославных господ

ОЧЕРК 5. Полемическое богословие в России первой половины XVII в

ОЧЕРК 6. Антииудейская полемика в России XVII в

ОЧЕРК 7. Реакция Москвы на раскол Киевской митрополии в конце XVI в

ОЧЕРК 8. Проблема «своих» и «чужих» в текстах и в жизни (Россия, первая половина XVII в.)

ОЧЕРК 9. Дело вологодских еретиков

Глава 2. Выбор на фоне Раскола русского православия

ОЧЕРК 1. Поиски церковного идеала Ивана Неронова

ОЧЕРК 2. Грамота 6 г. Монастырского приказа о поисках Ивана Неронова

ОЧЕРК 3. Происхождение статьи «О крестном знамении» московских дониконовских изданий 40-х гг. XVII в

ОЧЕРК 4. Царская грамота 0 г. о наказании священника, не принявшего единогласного пения

ОЧЕРК 5. Грамота 3 г. о наказании священника, не принявшего указов о запрете поминания патриарха Никона

Глава 3. Выбор в условиях эсхатологических ожиданий

ОЧЕРК 1. К вопросу об использовании III книги Ездры в русской публицистике XVI-XVII вв

ОЧЕРК 2. Эсхатологические ожидания и дата конца света в «восьмом веке»

ОЧЕРК 3. Образ «третьей части звезд небесных» в русской публицистике XVII в

ОЧЕРК 4. Число 6 в русской книжности середины - третьей четверти XVII в

ОЧЕРК 5. Структура потустороннего мира в представлениях Стефана Зизания о посмертной судьбе души

ОЧЕРК 6. «Чужие» письмена в русской магии

ОЧЕРК 7. Неизвестный указ 3 г. о запрещении колдовства

Первые публикации матеиалов книги

Библиография