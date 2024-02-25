Мы нередко теряем из виду этот потенциал. Очередной скандал вызывает у нас негодование; очередная трагедия — сочувствие. Время и пространство сжимаются. Мы забываем о масштабе истории, в которой принимаем участие. Но бывают моменты, когда мы вспоминаем о нем — когда наш ракурс смещается, а приоритеты перестраиваются. Мы понимаем, что человеческий вид оказался в опасной близости от самоуничтожения и будущее, сулящее огромные перспективы, висит на волоске. И тогда главной заботой общества становится сделать так, чтобы этот волосок не порвался.

В этой книге утверждается, что защита будущего человечества — определяющая задача нашего времени. Дело в том, что мы живем в переломный момент истории своего вида. Подпитываемая техническим прогрессом, наша мощь настолько возросла, что впервые за долгую историю человечества у нас появилась возможность уничтожить самих себя, поставив крест на собственном будущем и всех своих перспективах. Но если человечество при этом и стало мудрее, то ненамного, и это опасно.

Человечеству недостает зрелости, координации и дальновидности, без которых не обойтись, если мы хотим избежать непоправимых ошибок. По мере увеличения разрыва между мощью и мудростью человечества наше будущее оказывается сопряжено со все большим риском. Но долго так продолжаться не может. Последующие несколько веков готовят человечеству испытания: оно либо научится действовать решительно, чтобы защитить себя и свой потенциал в долгосрочной перспективе, либо, что вполне вероятно, лишится этого потенциала навсегда. Чтобы выжить, несмотря на сложности, и обеспечить себе будущее, действовать необходимо прямо сейчас: нам нужно управлять сегодняшними рисками, предупреждать завтрашние и становиться обществом, которое никогда больше не подвергнет себя подобным рискам.

Орд Тоби - На краю пропасти - Экзистенциальный риск и будущее человечества

пер. с англ. Е. Фоменко. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2023. — 528 с.

ISBN 978-5-17-147312-9

Орд Тоби - На краю пропасти - Содержание

На краю пропасти

Что было раньше

Что может ждать нас впереди

Пропасть

Экзистенциальный риск

Что такое экзистенциальный риск?

Что мы видим в настоящем?

Что мы видим в будущем?

Что мы видим в прошлом?

Цивилизационные добродетели

Космическая значимость

Неопределенность

Как мы пренебрегаем экзистенциальными рисками

Природные риски

Астероиды и кометы

Мегаизвержения

Звездные вспышки

Другие природные риски

Общий природный риск

Антропогенные риски

Ядерное оружие

Изменение климата

Экологический ущерб

Будущие риски

Пандемии

Неконтролируемый искусственный интеллект

Дистопические сценарии

Другие риски

Рисковый ландшафт

Количественная оценка рисков

Объединение и сравнение рисков

Факторы риска

Какие риски?

Защита человечества

Общая стратегия человечества

Беспрецедентные риски

Международная координация

Технологический прогресс

Исследования экзистенциального риска

Что можете сделать вы

Наш потенциал

Сроки

Масштабы

Качество

Дисконтирование долгосрочного будущего

Популяционная этика и экзистенциальный риск

Чрезвычайные происшествия с ядерным оружием

Неожиданные эффекты сочетания рисков

Ценность защиты человечества

Рекомендации по разработке стратегии и проведению исследований

Расширение шкалы Кардашёва

Интернет-ресурсы

Благодарности

Материалы для дополнительного чтения

Примечания

Библиография

Об авторе

Предметно-именной указатель