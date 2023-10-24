Томас Джей Орд - Неконтролирующая любовь Бога - Открытый и реляционный характер провидения

Большинство попыток описать Божье провидение во вселенной не являются убедительными. Некоторые модели представляют Бога как управляющего; они, по крайней мере, говорят, что Бог может управлять или иногда управляет. Некоторые модели отрицают подлинную случайность. В некоторых моделях мало объяснительной последовательности, что не помогает нам понять смысл жизни. Некоторые модели провидения изображают Бога незатронутым, безличным и невовлеченным, что затрудняет представление о том, как Бог с любовью относится к творениям. Некоторые модели отрицают, что мы можем каким-либо образом постичь Бога, что приводит к абсолютной тайне.

Открытая и реляционная теология хорошо подходит для объяснения случайностей и закономерностей нашего мира. Такой подход к реальности помогает нам понять смысл наших интуитивных представлений о свободе воли, агентстве, самоорганизации, спонтанности и других причинно-следственных связях. Открытая и реляционая теология поддерживает мнение о том, что происходят как подлинно добрые, так и подлинно злые события. И она утверждает, что любовь находится в центре наиболее удовлетворительных ответов на сложные жизненные вопросы.

Хотя многие люди интуитивно верят, что любовь неконтролирующая, большинство теологов - даже некоторые открытые и реляционные теологи - не считают кенотическую любовь логически преобладающим атрибутом Божьей природы. Вместо этого некоторые считают, что божественная сила предшествует божественной любви. Но если поставить суверенный выбор перед самоотверженной, дарующей силы другим любовью, то возникает вопрос, почему Бог иногда не контролирует творения, чтобы предотвратить подлинное зло. Когда сила логически предшествует любви, Бог мог бы контролировать других людей или ситуации, если бы захотел. Мы справедливо задаемся вопросом, почему Бог, способный контролировать, не делает этого чаще во имя любви, чтобы предотвратить подлинное зло.

Я предлагаю модель провидения, которую я называю сущностным кенозисом. При описании этой модели я опираюсь на широкие темы христианского Писания, особенно на те, которые касаются божественной любви, творения и отношений между Богом и творением. Всемогущая Божья любовь постоянно одаривает все творение. Неконтролирующая любовь - это способ, с помощью которого действует Божественное провидение, потому что любовь логически стоит на первом месте в Боге.

Отличительной чертой сущностного кенозиса является его утверждение, что Бог не может отрицать собственную природу самоотдающей любви. Бог обязательно наделяет творения свободой, агентностью, самоорганизацией или спонтанностью. Поскольку Божественная природа - это самоотдающая, дающая силы другим любовь, а Бог "не может отречься от Себя" (2 Тим 2:13), Бог не может удержать, отменить или не предоставить эти дары творению. Творец обязательно дает, и эти дары безвозвратны.

Сущностный кенозис решает оба вопроса, поставленные в начале этой книги. На вопрос о том, почему любящий и всемогущий Бог не предотвращает подлинное зло, сущностный кенозис отвечает, что Бог обязательно любит и, следовательно, не может предотвратить такое зло. Для того чтобы Бог мог предотвратить такое зло в одностороннем порядке, ему пришлось бы отречься от самого себя, что невозможно.

На вопрос о том, как Бог может быть провидцем, несмотря на случайность, шанс и удачу в мире - особенно те события, которые имеют негативные последствия - сущностный кенозис говорит, что Бог дает существование, включая спонтанность, всем вещам. Случайные события возможны благодаря Божьей любви, дарующей существование. Бог не может с уверенностью предвидеть или предотвратить случайные события от негативных последствий.

Дары Бога обеспечивают бытие существ в каждый момент времени, и Бог постоянно активен в дающих и принимающих отношениях с каждым существом. Кенотическая любовь дает существам возможность быть и действовать, и эта любовь позволяет сложным существам действовать свободно. Когда творения и творение хорошо отвечают на Божью неконтролирующую любовь, устанавливается благополучие. Царство Божье присутствует. Любовь царит на небе и на земле. Все, что есть хорошего, проистекает из Божьего сущностного кенозиса, который предшествует и делает возможным творческий отклик.

Бог, которого описывает сущностный кенозис, имеет планы и цели. Бог приглашает, повелевает и наделяет творения силой, чтобы они хорошо на них реагировали, но Бог никогда не контролирует творения или ситуации. Бог не действует по скурпулезно точному предначертанному или заранее известному плану. Вместо этого Бог дает возможность другим. Творения, которые сотрудничают, работают на благо Божьих целей.

Неконтролирующий Бог сущностного кенозиса верен как в обеспечении закономерностей существования, так и в совершении чудес. Чудеса - это добрые и необычные события, которые связаны с особыми действиями Бога по обеспечению благотворных форм существования мира. Бог не вмешивается сверхъестественным образом в творение, не управляет им и не нарушает его. Но благодаря Божьей убедительной любви как закономерности, так и особые действия в чудесах выражают Божественное провидение.

Орд, Томас Джей. Неконтролирующая любовь Бога. Открытый и реляционный характер провидения

Томас Джей Орд; [пер. с англ. с издания Thomas Jay Oord. The Uncontrolling Love of God, InterVarsity Press, 2015 г. исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].

(Современное богословие).

Электронное издание, Черкассы - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2023 – 330 с.

ISBN 978-0-8308-9901-2 (eBook)

Томас Джей Орд - Неконтролирующая любовь Бога - Открытый и реляционный характер провидения - Содержание

1 Трагедия нуждается в объяснении

Полнейшее смятение

Это действие Бога

Это просто должно было случиться

Я не знаю, исцелится ли когда-нибудь мое сердце

Заключение

2 Случайности и закономерности жизни

Случайность отвергнута?

Случайность принимается

Наука и философия случайных событий

Законы и закономерности

Законы природы?

3 Агентность и свобода в мире добра и зла

Начиная с простого

Начиная с комплекса

Либертарианская свобода

Ценности в жизни

Проблема зла

Проблема добра

4 Модели Божьего провидения

Бог - это всепричина.

Бог наделяет силой и властвует.

Бог добровольно самоограничивается.

Бог по сути своей кенотичен.

Бог поддерживает как безличная сила.

Бог - первоначальный творец и текущий наблюдатель.

Пути Божьи - не наши пути.

5 Открытая и реляционная альтернатива

Писание

Христианские теологии

Философия

Наука

6 Любовь превыше всего?

Бог, который рискует

Проблемы со взглядом Сандерса

Что стоит прежде всего в природе Бога?

7 Сущностный Кенозис как модель Провидения

Кенозис

Сущностный кенозис и первичность любви

Сущностный кенозис и зло

Бог как вездесущий Дух

Принуждающий Бог любви, является вымышленным

8 Чудеса и Божье провидение

Всемогущий Бог

Случаются ли чудеса?

Определение чуда

Божественное действие по отношению к творениям

Учет чудес природы

Преимущества теологии сущностного кенозиса для понимания чуда

Послесловие

Примечания