Книга-вызов. Громкие истории

Об Иисусе, сыне скромного плотника, написаны бесчисленные тома. Но знаем мы о нем по-прежнему немного . Разумеется, у нас есть Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, но порой они, кажется, противоречат друг другу, а кроме того, представляют скорее духовный взгляд на Иисуса, чем его историческое жизнеописание. О том, кем был Иисус и что именно с ним произошло, и по сей день ведутся ожесточенные споры.

Создавая эту книгу, основанную на фактах, мы с Мартином Дьюгардом не пытались сделать вид, что знаем об Иисусе все . Но знаем мы многое — и расскажем то, чего вы, возможно, никогда не слышали. Наши поиски откроют вам увлекательную, а местами, пожалуй, и шокирующую историю. В биографии Иисуса имеются серьезнейшие пробелы, и временами нам остается лишь гадать, опираясь на известные свидетельства, о том, что происходило с ним тогда-то и там-то. По возможности мы старались опираться на классические труды . Основные наши источники перечислены на последних страницах этой книги. Как и в предыдущих наших книгах, «Убийство Линкольна» и «Убийство Кеннеди», в тех случаях, когда мы не знаем, что произошло, или не можем с уверенностью полагаться на свидетельства, мы откровенно в этом признаемся.

Билл О'Рейли, Мартин Дьюгард - Убийство Иисуса: расследование самого громкого преступления в истории

(Книга-вызов. Громкие истории)

Москва: Эксмо, 2020. — 320 с.

ISBN 978-5-04-111002-4

Билл О'Рейли, Мартин Дьюгард - Убийство Иисуса: расследование самого громкого преступления в истории - Содержание

Обращение к читателям

Книга I. МИР ИИСУСА

Книга II. СЕ, ЧЕЛОВЕК

Книга III. ЕСЛИ ТЫ СЫН БОЖИЙ, СОЙДИ С КРЕСТА

Послесловие

Постскриптум

Источники

Благодарности

Билл О'Рейли, Мартин Дьюгард - Убийство Иисуса: расследование самого громкого преступления в истории - Книга I. Мир Иисуса

Этому ребенку предстоит прожить на свете тридцать шесть лет. Сейчас ему всего несколько дней от роду. Но за ним уже охотятся.

Воины, вооруженные до зубов, идут из столицы — Иерусалима — в этот маленький городок, чтобы найти и убить младенца Это солдаты разных национальностей и даже рас: наемники из Греции, Галлии, Сирии . Имя младенца, им неизвестное, — Иисус; его единственная вина — в том, что некоторые верят, что он станет следующим царем еврейского народа. Нынешний монарх, полуеврей-полуараб по имени Ирод, сам стоит на пороге смерти — но так жаждет гибели этого ребенка, что приказал своим войскам перебить в Вифлееме всех мальчиков младше двух лет. Как выглядят мать и отец мальчика или где именно находится их дом, никому из солдат не ведомо; но они готовы истребить всех детей в округе, чтобы будущий царь Иудейский точно от них не ушел!

В Иудее весна, сезон зеленеющих лугов и пастбищ. Воины маршируют по грязной дороге мимо густых масличных рощ и пастухов, пасущих свои стада. Грязь летит из-под сандалий . Ноги воинов обнажены, чресла прикрыты птеругами — своего рода юбками . Под железными доспехами и глухими бронзовыми шлемами, закрывающими макушку, лоб и щеки, солдаты обливаются потом.

Воинам прекрасно известна жестокость Ирода, неустанная готовность преследовать всякого, кто, как ему чудится, готов покуситься на его престол Но приказ убивать младенцев их не смущает. Они не обсуждают, хорошо это или дурно . Не спрашивают себя, хватит ли им духу вырвать плачущего ребенка из рук матери и совершить над ним казнь . Когда придет время, они выполнят приказ и сделают то, что должны сделать, — иначе сами будут казнены на месте за неповиновение.

Избавляться от младенцев воины намерены ударами мечей . Все они вооружены иудейской разновидностью острых, как бритва, pugio и gladius, какими пользуются в римских легионах; сейчас меч висит у каждого на поясе Впрочем, мечами или кинжалами никакие правила их не ограничивают.