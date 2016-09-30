И мы видим, что человек избран из созданий Творца в нижнем мире, ибо создан по образу и подобию Всевышнего и совершеннее других созданий, и пребывает в нем мудрая душа, способная постичь тайну верхнего и нижнего миров. Это позволяет понять, что человек есть суть, цель и смысл творения, и все, что создано в этом мире, все для нужд человека. Для того и дано человеку истинное Учение, чтобы наставлять человека и направлять его по пути истины. Ибо человек мил Всевышнему и любим Всевышним, а праведнику даже служат посланцы Всевышнего, как мы знаем из сказанного о праотцах Аврааме и Ицхаке. Яаков же говорит: “Посланец Всевышнего, который спасает меня от любой напасти, благословит детей” (Берешит 48; 16). И написано: “И боролся с посланцем Всевышнего и победил” (Ошеа 12; 5). И Даниэль сказал: “Всевышний послал Своего посланца, и он закрыл пасть львов, и они мне не повредили” (Даниэль 6; 23). И еще мы находим, что посланец Всевышнего приходит на помощь праведникам, как написано: “И было в ту ночь, и вышел посланец Всевышнего и побил ассирийский стан” (Млахим II 19; 35). Есть много подобного этому!

Если б другой какой человек говорил миру о страхе пред Всевышним, никто не принял бы это всерьез. Сказали бы: у него ничего иного нет, он свободен от других занятий, вот и толкует о страхе пред Всевышним. Но царь Шломо был богаче всех, как написано: “И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным камням” (Млахим II 10; 27), и был мудрее всех, и был царем, как написано: “И стал умнее всех людей” (там же 5;11). И подобало ему сказать: “Суета сует и всяческая суета” (Коэлет 1; 2) и, значит, нет ничего важнее, чем растить в себе страх пред Всевышним.

Орхот цадиким - Книга о человеческих достоинствах

Published 1996

First Russian Edition, 1996

THE FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF TORAH STUDY

Published by: The Kest-Lebovits Jewish Heritage and Roots Library

P.O.B. 16068 Bayit-Vegan Station, Jerusalem 91160 Israel

PRINTED IN ISRAEL

Орхот цадиким - Книга о человеческих достоинствах - Содержание

Предисловие Врата 1. Врата гордости Врата 2. Врата смирения Врата 3. Врата стыда Врата 4. Врата наглости Врата 5. Врата любви Врата 6. Врата ненависти Врата 7. Врата милосердия Врата 8. Врата жестокости Врата 9. Врата радости Врата 10. Врата беспокойства Врата 11. Врата сожаления Врата 12. Врата гнева Врата 13. Врата гнева Врата 14. Врата зависти Врата 15.Врата расторопности Врата 16.Врата лени Врата 17.Врата щедрости Врата 18.Врата скупости Врата 19.Врата памяти Врата 20.Врата забвения Врата 21.Врата молчания Врата 22.Врата лжи Врата 23.Врата правды Врата 24.Врата лести Врата 25.Врата злословия Врата 26.Врата раскаяния Врата 27.Врата Торы Врата 28.Врата страха пред Всевышним

Орхот цадиким - Книга о человеческих достоинствах - Врата гордости

Гордость /геава/ это та монета, которую вывел из обращения Великий Царь, благословен Он, и предостеper нас от нее в Своем Учении, как сказано: “Остерегись, дабы ты не забыл Всевышнего” (Дварим 8; 11), ибо гордец забудет своего Создателя, как написано: “И скот твой, и овцы твои умножатся, и серебро и золото умножатся тебе <...> и возвысится сердце твое, и забудешь Всевышнего <...> и скажешь ты в сердце своем: моя сила и мощь руки моей сделали мне это богатство. Но помни Всевышнего, ибо Он дает тебе силу разбогатеть” (там же 8; 13-18). И о царе сказано: “Дабы не возвысилось его сердце над братьями его” (там же 17; 20). Если Закон предостерегает даже царя, тем более простым людям не следует властно обращаться друг с другом!

Гордость бывает двух видов: гордость своим телом и гордость своими деяниями, степенями мудрости и добрыми делами. Гордость человека своим телом также содержит два вида, один вид добрый и один дурной.

Вот дурной вид гордости человека своим телом: если гордость преобладает в человеческом сердце, она будет владеть всем человеком целиком, от головы до пят. Головой и шеей как написано: “Ибо возгордились дочери Сиона и ходят, подъявши шею” (Ищая 3; 16). Руками и ногами как написано: “Да не ступит на меня нога высокомерного, и рука нечестивых да не изгонит меня” (Теилим 36; 12). “Нога высокомерного” за это была наказана дочь рабби Ханины бен-Традиона, ибо однажды шла она перед римскими вельможами и услышала, как они сказали: “Как красива поступь этой девушки!” И пошла она, ступая еще красивее (Авода зара 18а). Глазами как написано: “Глаза гордые” (Мишлей 6; 17). Ушами ибо гордец не услышит стенаний несчастных бедняков. Обонянием носа стоя возле бедных или входя в их дома, говорит гордец: “Воняют они!”. А также словами, ибо из гордости станет лгать о праведнике. А также гордость проявляется в еде и питье, проявляется в одежде, ибо одежда гордости одежда нееврея. Учение Моше нас предостерегает, как сказано: “И не ходите по законам народов” (Ваикра 20; 23), и написано: “И по их законам не ходите” (там же 18; 13), и сказано: “Остерегись, дабы не попасться в сети, идя за ними” (Дварим 12; 30) все это об одном и том же, это предостережение еврею: будь отделен от неевреев своей одеждой, своими словами и всеми своими обычаями. И Он говорит: “И Я отделю вас от народов” (Ваикра 20; 26).

Гордецы мерзость пред Всевышним, как сказано: “Мерзость пред Всевышним всякий высокомерный” (Мишлей 16; 5), и он отдан во власть своего злого начала, ибо не с ним помощь Всевышнего мерзок он пред Всевышним. И даже если он ни словом, ни делом не пытается возвысить себя ни перед одним человеком, но в сердце своем возвышает себя, мерзок он, ибо сказано: “Мерзость пред Всевышним всякий высокомерный”; только лишь в сердце есть в нем гордыня, мерзок он. Сказали наши учители: каждый, в ком есть гордыня, как бы поклоняется идолам, написано: “Мерзок пред Всевышним всякий высокомерный” и написано: “Не вноси мерзость в дом свой” (Дварим 7; 26). А есть говорящие: “это как бы совершил прелюбодеяние, ибо написано: “Ибо все это мерзкое делали” (Ваикра 18; 27). И есть говорящие: “это как бы поставил жертвенник” /вне Храма/ (Сота 46). И сказали: “Каждый, в ком есть гордыня, в конце концов уменьшится, как сказано: “А чуть повыше и нет его” (Иов 24; 24), и его следует срубить, как дерево идолов. Тут написано: “И высокие ростом срублены” (Ишаяу 10; 33), а там написано: “И деревья идолов их вырубите” (Дварим 7; 5). И прах гордеца не воспрянет, и Всевышний как бы сожалеет о нем. И сказал Всевышний: “Я и он, мы не можем быть в мире, как сказано: “Его, чье око высокомерно и сердце надменно, не могу терпеть” (Теилим 101; 5). Не читай “его”, а читай “с ним”: с ним не могу быть (Сота 5а). И сказали: “Гордец не подобает даже своим домочадцам, как сказано: “Гордец да не приукрасится” (Хавакук 2; 5) даже в своем собственном оазисе /навэ/ (Бава Батра 98а).

Гордость ведет к погоне за почестями, к желанию властвовать над людьми. И ты знаешь, что произошло с Корахом и его сообщниками из-за гордости Кораха! Он хотел возвыситься и получить власть, которая не была дана ему Всевышним. И затеял ссоры и раздоры, а от раздоров произошли зависть и ненависть, эти низменные качества. Все это будет объяснено с помощью Всевышнего!

И в заключение. Каждый украшающий себя, свое тело, чтобы гордиться этим, забывает Всевышнего, благословен Он, не соблюдает заповеди и за добрыми делами не погонится, ибо все его помыслы и намерения о себе: украсить свое тленное тело, чей конец гниль и черви. Тот, кто украшает свое тело, близок к разврату, ибо он появляется перед женщинами, чтобы понравиться им, а потом он сблизится с ними, что приведет к легкомыслию и насмешке. Такова же и женщина, украшающая себя перед людьми, она зажигает их сердца и наводит на дурные мысли. И потому наказание для нее очень велико, ибо она расставляет ловушки всему обществу. А мудрецы запретили даже смотреть на цветную

женскую одежду, разостланную на стене для сушки, даже если женщина не надевает эту одежду (Авода зара 206). И тем более великим запретом запрещено и великое наказание определено женщине, украшающей себя перед людьми, которые глядят на нее.

И гордость приводит к страсти /таава/, ибо сердце гордеца алчно и он желает всего. Страсть это худшее из качеств, ибо гордец из гордости своей пожелает одевать дорогую одежду, строить большие дворцы и есть дорогую пищу. Потому что гордец вечно желает иметь дорогие вещи, но если случится, что у него нет для этого достаточных средств, он дойдет до воровства и злодейства. Сердце гордеца желает, и карман его широко раскрыт для богатства, он никогда не доволен своей участью, ибо все, что у него есть, в его глазах недостаточно, мало по множеству затрат ради страсти его гордости. И еще гордость приводит к тому, что гордец не может быть терпеливым, не может выносить ярмо /оль/ людей. И уж нет надобности много говорить о низости того, кто нетерпелив. Это всем известно!

А вот добрая гордость тела! Человек скажет: поскольку гордость дурное качество, отстранюсь и удалюсь от нее как можно больше и дальше! И отстранится настолько, что не станет есть мяса и не станет пить вина, и не женится, и не станет жить в красивом доме, и не наденет красивой одежды, но наденет дерюгу и грубую шерсть, и грязную, рваную одежду, и будет пользоваться грязной, отвратительной посудой, и не будет мыть лицо, руки и ноги, и его облик изменится настолько, что он будет выделяться среди других людей. Все это он делает, чтобы настолько удалиться от гордости, что невозможно уж дальше удаляться. Идущий этим путем называется преступником /хотэ/, ибо сказано о назорее: “И искупил его за то, что совершил преступление против души” (Бамидбар 6; 11). Сказали мудрецы: “Если назорей, который отказал себе лишь в вине, называется преступником, тот, кто отказывает себе во всем, тем более преступник” (Таанит 11а). Сказали мудрецы: “Тебе недостаточно того, что запретил Закон, что ты запрещаешь себе другие вещи?” (Иер. Недарим 9; 1). И об этом и подобном этому сказал Шломо: “Не будь слишком праведным и не будь слишком умным, ибо зачем тебе быть опустошенным” (Коэлет 7; 16).