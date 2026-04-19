Оріген Адамант - Коментар на Послання до римлян - Том 2

Ця книга є завершальним томом масштабної праці одного з найвидатніших мислителів ранньої Церкви — Орігена Адаманта. Його коментар на Послання до римлян вважається вершиною античної біблійної екзегези, де глибокий філософський аналіз поєднується з ретельним вивченням апостольського слова. Оріген, якого сучасники називали «алмазним» за його неймовірну працездатність та стійкість духу, пропонує читачеві не просто тлумачення тексту, а цілісну систему християнського світогляду, що заклала фундамент для розвитку догматики на віки вперед.

Особливу цінність виданню надає історичний контекст його збереження. Оскільки оригінальний грецький текст був значною мірою втрачений, ми знаємо цю працю завдяки латинському перекладу Руфіна Аквілейського. У цьому томі читач знайде не лише роздуми Орігена про складні питання закону, благодаті та спасіння, але й унікальні відомості про адресата перекладу — Іраклія. Ця постать, хоч і залишається маловідомою в офіційній історії, відіграла роль «тихого каталізатора», завдяки зацікавленості якого ми маємо доступ до цього інтелектуального скарбу латинською мовою.

Праця Орігена — це інтелектуальна подорож, що вимагає від читача зосередженості та готовності до зустрічі з думкою, яка не боїться торкатися найскладніших таємниць буття. Це видання стане незамінним для кожного, хто прагне осягнути витоки християнської екзегези та відчути живий подих патристичної епохи.

Оріген Адамант — Коментар на Послання до римлян. Т.2 (Кн. 6-10)

Пер. з лат. — Raleigh, NC: Перша Українська Баптистська Церква; Одеса: Бондаренко М. О., 2026. — 313 с. — (Серія: «Джерела»). © 2026 Олег Енський.

Оріген Адамант — Коментар на Послання до римлян. Т.2 - Зміст