Орлов Андрей - Небесный храм в раннем иудаизме и христианстве

Category ESXATOS BOOKS, Theology
Series Библиотека журнала Символ (13 books)

Андрей Орлов - Томас Гарсиа-Уидобро - Небесный храм в раннем иудаизме и христианстве

Научный совет издания: Гарсиа-Уидобро Томас, S.J. Орлов Андрей Александрович. Переводы с английского И. Д. Колбутовой и А. В. Маркова. - М.: Институт св. Фомы, 2018. — 304 с.

ISBN 978-5-9907661-1-2

Андрей Орлов - Томас Гарсиа-Уидобро - Небесный храм в раннем иудаизме и христианстве - Оглавление

Предисловие

Часть I. Небесный Храм

  • Грегори Бил. Символы небесного храма в раннем иудаизме

  • Маргарет Баркер. Завеса Иерусалимского храма

  • Андрей Орлов. Храм творения в Откровении Авраама

Часть II. Священники Небесного Храма

  • Криспин Флетчер-Луи. Первосвященник как божественный посредник (Пример из Книги пророка Даниила)

  • Андрей Орлов. Небесные священники и небесные жертвоприношения в Откровении Авраама

  • Андрей Орлов Регент небесных крыл: Литургическая роль Еноха-Метатрона во Второй книге Еноха итрадации Меркавы

Часть III Ритуалы. Небесного Храма

  • Андрей Орлов. Эсхатологический Йом Киппур в Откровении Авраама

  • Томас Гарсиа-Уидобро, S.J. Ангелы и люди: единение в общей литургии

