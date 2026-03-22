Орлов - Подобие Небес

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Эта книга содержит переведенные статьи, опубликованные в иностранных журналах и научных сборниках, недоступных большинству отечественных читателей. Автор признателен редакторам этих журналов и изданий за разрешение использовать опубликованные ими материалы в настоящем сборнике. Автор также считает своим долгом выразить глубокую благодарность Евгению Барскому, Марии Головановой, Ирине Колбутовой, Олегу Макарьеву, Александру Маркову и Николаю Селезневу за их переводы.

Андрей Орлов

Милуоки, США

Андрей Орлов - Подобие Небес - Азазель, Сатанаил и Левиафан в иудейской апокалиптике

Москва: Книжники, 2016. — 384 с.

Чейсовская коллекция

ISBN 978-5-9953-0486-9

Андрей Орлов - Подобие Небес - Азазель, Сатанаил и Левиафан в иудейской апокалиптике - Содержание

Предисловие

Введение. Темные зеркала: симметрия небесного и демоническогов ранней иудейской демонологии

Азазель

  • Гибель антагониста в апокалиптическом предании о козле отпущения

  • Мессианский козел отпущения в Откровении Авраама

  • Проклятия Азазеля в Откровении Авраама

  • Пища Азазеля в Откровении Авраама

  • «Подобие небес»: слава Азазеля в Откровении Авраама

  • Эсхатологический Йом Кипур в Откровении Авраама: обряд с козлом отпущения

Сатанаил

  • Затопленные кущи: предания о садах в славянской версии

  • Третьей книги Варуха и Книге Исполинов

  • Сатана Созерцаемый: апокалиптические роли антагониста в евангельских рассказах об искушении Христа

Левиафан

  • Левиафан как основание храма творения

  • «Что скрыто внизу?»: тайны Левиафана в ранних иудейских апокалипсисах и Мишна, Хагига, 2:1

Список принятых сокращений

Об авторе

