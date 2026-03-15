Орр - Отдать себя без остатка - Аппасами - Запиши, что видишь - Биография Эдвина Орра

Add to Favorites Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History Недавно вышла биография Эдвина Орра «Запиши, что видишь». Эдвин Орр (1912-1987) — ученый, проповедник и прекрасный апологет. Но, наверное, главным его вкладом в сокровищницу христианства было историческое исследование о великих церковных пробуждениях. Его труд нельзя назвать чисто теоретическими. Орр был практиком — постоянно путешествовал, изучал историю и проповедовал о пробуждении по всему миру. По утверждению журнала «National Geographic» Эдвин Орр посетил больше мест на планете, чем кто-либо другой. Он объехал более 170 стран мира, все провинции Канады, Индии, все штаты Америки и Австралии. Он прошел джунгли Новой Гвинеи. Он дважды побывал в СССР. Первый раз он приехал в Москву в 1934 году. Затем вернулся спустя 20 лет, пересек всю страну от Москвы до Иркутска на поезде и отправился оттуда в Монголию. Но если та книга рассказывает о его приключениях и путешествиях, то эта является сосредоточием той проповеди, с которой он обращался к людям по всему миру. Его послание заключалось в том, что пробуждение — это явление не только общинное, но и глубоко личное. Пробуждение начинается в сердце. В моем и твоем сердце. Так почему пробуждений в истории христианства было не так уж и много? Люди, да и христиане в том числе, часто думают, что легкая, комфортная жизнь — это ключ к счастью. Увы, это не так. Все ровно наоборот. Любой музыкант и спортсмен знает: ключ к успеху — это не блаженное ничегонеделание, а упорные занятия и тренировки. Успех — это союз теории и практики, обучения и работы, это долгие часы, проведенные в оттачивании своих навыков. Никому еще максимальное расслабление и легкая жизнь не помогли победить на международном конкурсе или на олимпиаде. Для достижения цели требуются усилия, каждодневное преодоление трудностей и рост. Тренировки зачастую бывают более суровы, чем сами соревнования. Движение вперед — это испытание силы воли: человеку приходится действовать на пределе своих возможностей. Без упорного труда человек никогда не достигнет профессионализма и не обретет мастерства в своем деле. Эдвин Орр - Отдать себя без остатка - Богословие пробуждения Пер. с англ. — М.: Триада, 2023 — 184 с. ISBN 978-5-861819־693־ (в обл.) Эдвин Орр - Отдать себя без остатка – Содержание ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДИСЛОВИЕ БИЛЛИ ГРЭМА ОТДАТЬ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА ГЛАВА 1. НАРУШЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ

ГЛАВА 2. ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

ГЛАВА 3. ИСПОВЕДЬ

ГЛАВА 4. КАК ИССЛЕДОВАТЬ СЕРДЦЕ

ГЛАВА 5. ГРЕХИ ЯЗЫКА

ГЛАВА 6. ПРИЗНАКИ РАСПУЩЕННОСТИ

ГЛАВА 7. ГРЕХ НЕПРАВЕДНОГО ВЛАДЕНИЯ

ГЛАВА 8. ГРЕХИ ДУХОВНЫЕ

ГЛАВА 9. ОЧИЩЕНИЕ ХРИСТИАНИНА

ГЛАВА 10. ТРИ ГРАНИ СВЯТОСТИ

ГЛАВА 11. ВЕРА - ЭТО ПОБЕДА

ГЛАВА 12. СВЯТОЙ ДУХ

ГЛАВА 13. СВЯТОЙ ДУХ И ВЕРУЮЩИЙ

ГЛАВА 14. ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ

ГЛАВА 15. СВИДЕТЕЛЬСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ДУХОМ

ГЛАВА 16. МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО Айядурай Джесудасен Аппасами - Запиши, что видишь - Биография Эдвина Орра Пер. с англ. — М.: Триада, 2023 - 276 с. ISBN 978-5-86181-672-4 (в обл.) Айядурай Джесудасен Аппасами - Запиши, что видишь – Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВА 1. ШКОЛА ИСПЫТАНИЙ

ГЛАВА 2. КРИЗИС ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА 3. ШКОЛА ВЕРЫ

ГЛАВА 4. ПОСЛАНЕЦ ЦАРЯ

ГЛАВА 5. СКАНДИНАВСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

ГЛАВА 6. ПОЕЗДКА ПО ЕВРОПЕ

ГЛАВА 7. ВРЕМЕНА ОБНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА 8. ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ЮЖНОГО КРЕСТА

ГЛАВА 9. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОЙ АФРИКЕ

ГЛАВА 10. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ГЛАВА 11. УЧЕБА И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ГЛАВА 12. ПРОПОВЕДЬ ПОД ОБСТРЕЛОМ

ГЛАВА 13. УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СТЕНЫ

ГЛАВА 14. ПРОБУЖДЕНИЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

ГЛАВА 15. ХРИСТИАНСКОЕ ЛИДЕРСТВО

ГЛАВА 16. БЛАГОВЕСТИЕ ЗВЕЗДАМ

ГЛАВА 17. ПРОБУЖДЕНИЕ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

ГЛАВА 18. ПРОБУЖДЕНИЕ В БРАЗИЛИИ

ГЛАВА 19. ИНДИЙСКАЯ ОДИССЕЯ

ГЛАВА 20. УМНОЖЕНИЕ ПЛОДОВ

ГЛАВА 21. ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ

ГЛАВА 22. БРЕМЯ ПРОБУЖДЕНИЯ

ГЛАВА 23. ФУНДАМЕНТ УЧЕНИЯ

ГЛАВА 24. ОТДАТЬ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА: БОГОСЛОВИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ ПОСЛЕСЛОВИЕ ИНДЕКС ИМЕН