Орр - Отдать себя без остатка - Аппасами - Запиши, что видишь - Биография Эдвина Орра

Эдвин Орр - Отдать себя без остатка - Богословие пробуждения
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

Недавно вышла биография Эдвина Орра «Запиши, что видишь». Эдвин Орр (1912-1987) — ученый, проповедник и прекрасный апологет. Но, наверное, главным его вкладом в сокровищницу христианства было историческое исследование о великих церковных пробуждениях. Его труд нельзя назвать чисто теоретическими. Орр был практиком — постоянно путешествовал, изучал историю и проповедовал о пробуждении по всему миру.

По утверждению журнала «National Geographic» Эдвин Орр посетил больше мест на планете, чем кто-либо другой. Он объехал более 170 стран мира, все провинции Канады, Индии, все штаты Америки и Австралии. Он прошел джунгли Новой Гвинеи. Он дважды побывал в СССР. Первый раз он приехал в Москву в 1934 году. Затем вернулся спустя 20 лет, пересек всю страну от Москвы до Иркутска на поезде и отправился оттуда в Монголию.

Но если та книга рассказывает о его приключениях и путешествиях, то эта является сосредоточием той проповеди, с которой он обращался к людям по всему миру. Его послание заключалось в том, что пробуждение — это явление не только общинное, но и глубоко личное. Пробуждение начинается в сердце. В моем и твоем сердце.

Так почему пробуждений в истории христианства было не так уж и много? Люди, да и христиане в том числе, часто думают, что легкая, комфортная жизнь — это ключ к счастью. Увы, это не так. Все ровно наоборот. Любой музыкант и спортсмен знает: ключ к успеху — это не блаженное ничегонеделание, а упорные занятия и тренировки. Успех — это союз теории и практики, обучения и работы, это долгие часы, проведенные в оттачивании своих навыков. Никому еще максимальное расслабление и легкая жизнь не помогли победить на международном конкурсе или на олимпиаде. Для достижения цели требуются усилия, каждодневное преодоление трудностей и рост. Тренировки зачастую бывают более суровы, чем сами соревнования. Движение вперед — это испытание силы воли: человеку приходится действовать на пределе своих возможностей. Без упорного труда человек никогда не достигнет профессионализма и не обретет мастерства в своем деле.

Эдвин Орр - Отдать себя без остатка - Богословие пробуждения

Пер. с англ. — М.: Триада, 2023 — 184 с.

ISBN 978-5-861819־693־ (в обл.)

Эдвин Орр - Отдать себя без остатка – Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ПРЕДИСЛОВИЕ БИЛЛИ ГРЭМА

ОТДАТЬ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА

  • ГЛАВА 1. НАРУШЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ

  • ГЛАВА 2. ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

  • ГЛАВА 3. ИСПОВЕДЬ

  • ГЛАВА 4. КАК ИССЛЕДОВАТЬ СЕРДЦЕ

  • ГЛАВА 5. ГРЕХИ ЯЗЫКА

  • ГЛАВА 6. ПРИЗНАКИ РАСПУЩЕННОСТИ

  • ГЛАВА 7. ГРЕХ НЕПРАВЕДНОГО ВЛАДЕНИЯ

  • ГЛАВА 8. ГРЕХИ ДУХОВНЫЕ

  • ГЛАВА 9. ОЧИЩЕНИЕ ХРИСТИАНИНА

  • ГЛАВА 10. ТРИ ГРАНИ СВЯТОСТИ

  • ГЛАВА 11. ВЕРА - ЭТО ПОБЕДА

  • ГЛАВА 12. СВЯТОЙ ДУХ

  • ГЛАВА 13. СВЯТОЙ ДУХ И ВЕРУЮЩИЙ

  • ГЛАВА 14. ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ

  • ГЛАВА 15. СВИДЕТЕЛЬСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ДУХОМ

  • ГЛАВА 16. МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Айядурай Джесудасен Аппасами - Запиши, что видишь - Биография Эдвина Орра

Айядурай Джесудасен Аппасами - Запиши, что видишь - Биография Эдвина Орра

Пер. с англ. — М.: Триада, 2023 - 276 с.

ISBN 978-5-86181-672-4 (в обл.)

Айядурай Джесудасен Аппасами - Запиши, что видишь – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ГЛАВА 1. ШКОЛА ИСПЫТАНИЙ

  • ГЛАВА 2. КРИЗИС ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

  • ГЛАВА 3. ШКОЛА ВЕРЫ

  • ГЛАВА 4. ПОСЛАНЕЦ ЦАРЯ

  • ГЛАВА 5. СКАНДИНАВСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

  • ГЛАВА 6. ПОЕЗДКА ПО ЕВРОПЕ

  • ГЛАВА 7. ВРЕМЕНА ОБНОВЛЕНИЯ

  • ГЛАВА 8. ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ЮЖНОГО КРЕСТА

  • ГЛАВА 9. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОЙ АФРИКЕ

  • ГЛАВА 10. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

  • ГЛАВА 11. УЧЕБА И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

  • ГЛАВА 12. ПРОПОВЕДЬ ПОД ОБСТРЕЛОМ

  • ГЛАВА 13. УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СТЕНЫ

  • ГЛАВА 14. ПРОБУЖДЕНИЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

  • ГЛАВА 15. ХРИСТИАНСКОЕ ЛИДЕРСТВО

  • ГЛАВА 16. БЛАГОВЕСТИЕ ЗВЕЗДАМ

  • ГЛАВА 17. ПРОБУЖДЕНИЕ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

  • ГЛАВА 18. ПРОБУЖДЕНИЕ В БРАЗИЛИИ

  • ГЛАВА 19. ИНДИЙСКАЯ ОДИССЕЯ

  • ГЛАВА 20. УМНОЖЕНИЕ ПЛОДОВ

  • ГЛАВА 21. ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ

  • ГЛАВА 22. БРЕМЯ ПРОБУЖДЕНИЯ

  • ГЛАВА 23. ФУНДАМЕНТ УЧЕНИЯ

  • ГЛАВА 24. ОТДАТЬ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА:

БОГОСЛОВИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ИНДЕКС ИМЕН

Added 15.03.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)


zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books