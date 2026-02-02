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Орр - Поцелуй ведьмы

Орр - Поцелуй ведьмы
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Archetypal Psychology, Paganism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft

Книга «Поцелуй ведьмы» известной исследовательницы современного язычества Эммы Ресталл Орр — это откровенное и глубокое путешествие к истинной природе женственности, скрытой под слоями социальных ожиданий, вежливости и послушания. Автор утверждает, что «сахар и специи» — далеко не полный рецепт женской души; в ней неизбежно присутствуют «грязь, занозы и дикие бури», составляющие саму суть архетипа Ведьмы.

Через призму древних притч и мифов книга исследует ключевые женские ипостаси: от «Дикой и темной» до «Матери», «Стервы» и «Старой кошелки». Орр не боится заглядывать в самые пугающие уголки женской психики, реабилитируя право женщины на ярость, сексуальность без стыда, созидательную силу «крови» и право говорить решительное «нет». Это исследование того, что происходит, когда женщина перестает прятать свою дикую природу и принимает поцелуй Ведьмы — символ инициации в подлинную самость.

Издание представляет собой не просто аналитический труд, а магическое пространство, где история каждой женщины переплетается с вековыми легендами. Книга станет бесценным ресурсом для тех, кто ищет примирения со своей теневой стороной и стремится обрести целостность, заложенную самой природой задолго до появления патриархальных законов.

Эмма Ресталл Орр — Поцелуй ведьмы. Сокрытая богиня и истинная суть женщины

«Касталия», 2026. — 346 с.
ISBN 978-5-908110-01-3

Эмма Ресталл Орр — Поцелуй ведьмы - Содержание

  • Введение: Притча о ведьме и исследование желаний.

  • Глава 1. Дикая и тёмная: Страх темноты и природа Самости.

  • Глава 2. Кровь: Пять дней с кровавой богиней; Созидательность и священный обряд.

  • Глава 3. Девственница: Нетронутая земля и игра в одиночестве.

  • Глава 4. Шлюха: Желание, стыд и наслаждение без условий.

  • Глава 5. Мать: Источник заботы и связь материнства с сексуальностью.

  • Глава 6. «Стерва»: Положительный аспект ярости и владение своим телом.

  • Глава 7. Колдунья: Сердце колдовства и магия соединения.

  • Глава 8. «Старая кошёлка»: Утрата фертильности как время праздника.

  • Глава 9. Ведьма: Что есть любовь и принятие судьбы.

Views 364
Rating 1.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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