Книга «Поцелуй ведьмы» известной исследовательницы современного язычества Эммы Ресталл Орр — это откровенное и глубокое путешествие к истинной природе женственности, скрытой под слоями социальных ожиданий, вежливости и послушания. Автор утверждает, что «сахар и специи» — далеко не полный рецепт женской души; в ней неизбежно присутствуют «грязь, занозы и дикие бури», составляющие саму суть архетипа Ведьмы.

Через призму древних притч и мифов книга исследует ключевые женские ипостаси: от «Дикой и темной» до «Матери», «Стервы» и «Старой кошелки». Орр не боится заглядывать в самые пугающие уголки женской психики, реабилитируя право женщины на ярость, сексуальность без стыда, созидательную силу «крови» и право говорить решительное «нет». Это исследование того, что происходит, когда женщина перестает прятать свою дикую природу и принимает поцелуй Ведьмы — символ инициации в подлинную самость.

Издание представляет собой не просто аналитический труд, а магическое пространство, где история каждой женщины переплетается с вековыми легендами. Книга станет бесценным ресурсом для тех, кто ищет примирения со своей теневой стороной и стремится обрести целостность, заложенную самой природой задолго до появления патриархальных законов.

Эмма Ресталл Орр — Поцелуй ведьмы. Сокрытая богиня и истинная суть женщины

«Касталия», 2026. — 346 с.

ISBN 978-5-908110-01-3

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