Книга «Оружия воинствования нашего не плотские: Отношение христиан к войне» представляет собой глубокое исследование богословских и этических позиций христианства в вопросах применения силы, военной службы и пацифизма. Авторы ставят перед собой задачу проанализировать, как менялось восприятие войны в Церкви на протяжении веков: от радикального пацифизма ранних христиан до концепции «справедливой войны» и современных дискуссий о ненасилии. Основная идея произведения заключается в том, что духовная природа христианства диктует особые методы борьбы со злом, где приоритет отдается «духовному всеоружию», а физическое насилие рассматривается как трагическое следствие грехопадения.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр мнений различных деноминаций и исторических периодов. В издании детально разбираются библейские тексты Нового Завета, призывающие к любви к врагам, и сопоставляются с ветхозаветными образами войн Господних. Значительное внимание уделено позиции «исторических церквей мира» (таких как меннониты и квакеры), которые на протяжении столетий последовательно отстаивали принцип отказа от оружия по соображениям совести. Книга также анализирует вызовы XX и XXI веков, включая вопрос ядерного сдерживания и участия христиан в локальных конфликтах, предлагая читателю серьезную пищу для размышлений о том, как оставаться верным евангельским идеалам в условиях глобальной нестабильности.

Текст написан в аналитическом и пастырском стиле, который побуждает не к поверхностным спорам, а к глубокому личному поиску истины. Работа служит важным ресурсом для священнослужителей, катехитов и всех верующих, кто сталкивается с вопросами совести в отношении воинской обязанности и гражданской позиции. Это чтение, которое помогает понять сложность христианского выбора в мире конфликтов и напоминает, что истинная победа христианина достигается не мечом, а силой духа и преданностью Христу.

Оружия воинствования нашего не плотские - Отношение христиан к войне

Ephrata, PA: Grace Press, Типография «Благодать», б.г. – 130 с.

Оружия воинствования нашего не плотские - Содержание

Что говорит Библия о войне

Библейские ответы на некоторые вопросы непротивления

Что говорит о войне Ветхий Завет?

Не приказано ли нам всегда повиноваться нашему правительству?

Что сказал Христос?

Были ли христиане не противящимися злу?

Что вы думаете о людях, исповедующих христианство и участвующих в войне

Выдержки Священного Писания

Примеры из жизни христиан непротивившихся злу и отказавшихся от воинской службы

Цена преданности

Мы — христиане

Необычный поворот событий

Злой ветер

Просьба Летиции

Непобедимый вождь

Во втором коридоре

Страдания Руди Йодера

Испытание Мелвина

Живые памятники

Мишина благодарность

Я готов умереть за Христа

Истинная верность

