Донна Орвин - Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой

Данный проект был щедро поддержан двумя многолетними грантами Исследовательского совета по социальным и гуманитарным наукам Канады (Social Science and Humanities Research Council of Canada, SSHRC). Годичный творческий отпуск, профинансированный Университетом Торонто, позволил мне написать основную часть рукописи. Я благодарна также Славянской библиотеке Хельсинкского университета, где провела плодотворный месяц, исследуя журналы 1840-х годов.

Часть главы 4 этой книги ранее публиковалась в качестве самостоятельной статьи под заглавием «Антифилософская философия Толстого в “Анне Карениной”» («Tolstoy’s Antiphilosophical Philosophy in “Anna Karenina”») в книге «Подходы к преподаванию “Анны Карениной” Толстого» («Approaches to Teaching Tolstoy’s “Anna Karenina”») под редакцией Лизы Кнапп и Эми Манделкер. Другая, связанная с первой часть той же главы была опубликована на русском языке: «Жанр Платоновых диалогов и творчество Толстого» (Русская литература. 2002. № 1), а третья часть — «Влияние И. С. Тургенева и рассказ Л. Н. Толстого “Утро помещика”» — была издана по-русски в сборнике «Лев Толстой и мировая литература: Материалы IV Международной научной конференции, 22-25 августа 2005» (Ясная Поляна, 2007).

Как свою преподавательскую, так и научную деятельность я рассматриваю в качестве совместного с другими исследователями и преподавателями проекта, чтобы усовершенствовать наше понимание творчества русских классиков и донести его смысл до современного читателя. Обширная библиография свидетельствует, в какой значительной степени я опиралась на работы моих предшественников; кроме того, долгие годы я приобретала знания в беседах с коллегами на многочисленных конференциях, где имела возможность представить собственные научные изыскания. Но подлинным вдохновением для моей работы стало преподавание. Я обязана своим студентам, которые стимулировали мои идеи, заставляли меня развивать и уточнять их, отвечая на замечания и вопросы. Книга писалась долго, и я очень благодарна поддерживавшим меня коллегам и друзьям, что и позволило завершить работу, — это Андрей Донское, Лидия Дмитриевна Громова-Опульская в ее поздние годы, Кристина Крамер и Робин Фойер Миллер. Мои коллеги из Торонто Кеннет Лэнц, Ральф Линдхейм и Сара Дж. Янг прочитали и прокомментировали рукопись; на более позднем этапе Кэрил Эмерсон отрецензировала ее для издательства Стэнфордского университета и дала мне ценные советы.

Донна Орвин - Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)

Санкт-Петербург : Academic Studies Press / Библиороссика, 2022. — 351 с.

ISBN 978-1-6446980-4-4 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907532-07-6 (Библиороссика)

Донна Орвин - Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой - Содержание

От автора

Предисловие

Глава 1. Личностное сознание в русской литературной традиции, его истоки и национальная специфика

Глава 2. Тургенев. Субъективность в тени

Глава 3. Скрытый автор Достоевского

Глава 4. Укрощение автора: платоновское и тургеневское в прозе Толстого

Глава 5. Романтическая тоска у Тургенева

Глава 6. Критика Тургенева Достоевским

Глава 7. Рефлексия как инструмент понимания в русской психологической прозе

Глава 8. Детство у Диккенса, Достоевского и Толстого

Глава 9. Психология зла у Толстого и Достоевского

Заключение

Избранная библиография

Предметно-именной указатель