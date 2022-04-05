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Орвин - Следствия самоосознания - Тургенев, Достоевский, Толстой

Донна Орвин - Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Современная западная русистика (7 books)
Данный проект был щедро поддержан двумя многолетними грантами Исследовательского совета по социальным и гуманитарным наукам Канады (Social Science and Humanities Research Council of Canada, SSHRC). Годичный творческий отпуск, профинансированный Университетом Торонто, позволил мне написать основную часть рукописи. Я благодарна также Славянской библиотеке Хельсинкского университета, где провела плодотворный месяц, исследуя журналы 1840-х годов.
Часть главы 4 этой книги ранее публиковалась в качестве самостоятельной статьи под заглавием «Антифилософская философия Толстого в “Анне Карениной”» («Tolstoy’s Antiphilosophical Philosophy in “Anna Karenina”») в книге «Подходы к преподаванию “Анны Карениной” Толстого» («Approaches to Teaching Tolstoy’s “Anna Karenina”») под редакцией Лизы Кнапп и Эми Манделкер. Другая, связанная с первой часть той же главы была опубликована на русском языке: «Жанр Платоновых диалогов и творчество Толстого» (Русская литература. 2002. № 1), а третья часть — «Влияние И. С. Тургенева и рассказ Л. Н. Толстого “Утро помещика”» — была издана по-русски в сборнике «Лев Толстой и мировая литература: Материалы IV Международной научной конференции, 22-25 августа 2005» (Ясная Поляна, 2007).
Как свою преподавательскую, так и научную деятельность я рассматриваю в качестве совместного с другими исследователями и преподавателями проекта, чтобы усовершенствовать наше понимание творчества русских классиков и донести его смысл до современного читателя. Обширная библиография свидетельствует, в какой значительной степени я опиралась на работы моих предшественников; кроме того, долгие годы я приобретала знания в беседах с коллегами на многочисленных конференциях, где имела возможность представить собственные научные изыскания. Но подлинным вдохновением для моей работы стало преподавание. Я обязана своим студентам, которые стимулировали мои идеи, заставляли меня развивать и уточнять их, отвечая на замечания и вопросы. Книга писалась долго, и я очень благодарна поддерживавшим меня коллегам и друзьям, что и позволило завершить работу, — это Андрей Донское, Лидия Дмитриевна Громова-Опульская в ее поздние годы, Кристина Крамер и Робин Фойер Миллер. Мои коллеги из Торонто Кеннет Лэнц, Ральф Линдхейм и Сара Дж. Янг прочитали и прокомментировали рукопись; на более позднем этапе Кэрил Эмерсон отрецензировала ее для издательства Стэнфордского университета и дала мне ценные советы.

Донна Орвин - Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)
Санкт-Петербург : Academic Studies Press / Библиороссика, 2022. — 351 с.
ISBN 978-1-6446980-4-4 (Academic Studies Press)
ISBN 978-5-907532-07-6 (Библиороссика)

Донна Орвин - Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой - Содержание

  • От автора
  • Предисловие
  • Глава 1. Личностное сознание в русской литературной традиции, его истоки и национальная специфика
  • Глава 2. Тургенев. Субъективность в тени
  • Глава 3. Скрытый автор Достоевского
  • Глава 4. Укрощение автора: платоновское и тургеневское в прозе Толстого
  • Глава 5. Романтическая тоска у Тургенева
  • Глава 6. Критика Тургенева Достоевским
  • Глава 7. Рефлексия как инструмент понимания в русской психологической прозе
  • Глава 8. Детство у Диккенса, Достоевского и Толстого
  • Глава 9. Психология зла у Толстого и Достоевского
  • Заключение
Избранная библиография
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Added 05.04.2022
Author brat christifid
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