Книга Рика Осборна «Библейские уроки воспитания детей» посвящена вопросам воспитания детей на основе библейских принципов. Автор рассматривает роль родителей в духовном и нравственном формировании ребёнка и показывает, как применять библейские истины в повседневной семейной жизни.

В книге затрагиваются темы любви и дисциплины, ответственности родителей, формирования характера ребёнка и передачи духовных ценностей следующему поколению. Осборн предлагает практические советы и примеры, помогающие родителям строить отношения с детьми на основе христианской веры и библейского мировоззрения.

Издание предназначено для родителей, служителей церкви, преподавателей воскресных школ и всех, кто интересуется вопросами христианского воспитания детей.

Рик Осборн - Библейские уроки воспитания детей

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2007. — 272 с. — (Воспитание с мудростью).

ISBN 5-93925-108-0

Рик Осборн - Библейские уроки воспитания детей - Содержание

Благодарность

Введение . Библия как основной учебник для родителей

Часть первая. Ветхий Завет: учебник по воспитанию детей для Марии и Иосифа

Глава 1. Третий Род ител ь: воспитание детей с Божьей помощью

Глава 2. Семья Адама: объясните детям, что каждый из них сотворен Богом с определенной целью

Глава 3. Кораблестроительная компания «Ной и сыновья»: служение Богу всей семьей

Глава 4. Отец и мать нашей веры: радость быть родителем

Глава 5. Неверный выбор Лота: воспитывая детей, выбирайте правильный путь

Глава 6. Агарь - мать-одиночка : когда судьба сурова с твоей семьей

Глава 7. Смешанная семья Сарры: твои дети, мои дети

Глава 8. Исаак на жертвеннике: воспитание послушания у детей

Глава 9. Доброе сердце Исаака, ч асть 1: учите детей любить своих ближних

Глава 10. Доброе сердце Исаака, часть 2: учите детей общаться со своими ближними

Глава 11. Проблемы близнецов: откройте детям смысл жизни

Глава 12. Ревекка - наставница, лишенная мудрости: какие советы давать детям

Глава 13. Воспитание детей по Иакову: любимчики

Глава 14. Двенадцать сыновей Иакова: как справиться с тестостероном

Глава 15.Авраам, Исаак и Иаков: сила благословения

Глава 16. Маленький Моисей и его мать: воспитание в раннем возрасте

Глава 17. Мариам, Аарон и Моисей: как воспитывать первенца

Глава 18. Моисей и Сепфора: родительское партнерство

Глава 19. Дочери Салпаада: цените своих детей

Глава 20. Моисей - родителям-израильтянам: Библия как главное пособие по воспитанию детей

Глава 21. Моисей о примерах из жизни: рассказывайте детям о своей вере

Глава 22. Два поколения израильтян: духовно возрастайте вместе с детьми

Глава 23. Родители Самсона: правила и требования необходимо аргументировать

Глава 24. Этапы взросления Самуила: духовный рост - шаг за шагом

Глава 25. Самуил в храме: не перекладывайте ответственность за воспитание детей на чужие плечи

Глава 26. Нечестивые дети Илия: разница между укором и запретом

Глава 27. Самуил и Илий: помогайте ребенку познавать Бога

Глава 28. Давид и сыновья: не замалчивайте проблемы

Глава 29. Давид - обманутый отец: честность прежде всего

Глава 30. Мудрость Соломона: учите детей быть мудрыми

Глава 31. Два пророка и три матери: ежедневные чудеса в вашей семье

Глава 32. Юные цари Иоас и Иосия: как вера родителей становится верой их детей

Глава 33. Есфирь и Мардохей: научите дет ей серьезно относиться к мелочам

Глава 34. Иов: доверяйте Богу в несчастье

Глава 35. Песнь Песней: разговор о сексе

Глава 36. Даниил в школе: чему учат наших детей

Глава 37. Седрах, Мисах и Авденаго - вперед в огонь: испытание сверстниками

Глава 38. Малахия и Иоанн Креститель - два Божьих посланника: обратите сердца к детям

Часть вторая. Новый Завет: моды воспитания по принципам Книrи Жизни