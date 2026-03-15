Осборн - Библейские уроки воспитания детей

Осборн - Библейские уроки воспитания детей
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Рика Осборна «Библейские уроки воспитания детей» посвящена вопросам воспитания детей на основе библейских принципов. Автор рассматривает роль родителей в духовном и нравственном формировании ребёнка и показывает, как применять библейские истины в повседневной семейной жизни.

В книге затрагиваются темы любви и дисциплины, ответственности родителей, формирования характера ребёнка и передачи духовных ценностей следующему поколению. Осборн предлагает практические советы и примеры, помогающие родителям строить отношения с детьми на основе христианской веры и библейского мировоззрения.

Издание предназначено для родителей, служителей церкви, преподавателей воскресных школ и всех, кто интересуется вопросами христианского воспитания детей.

Рик Осборн - Библейские уроки воспитания детей

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2007. — 272 с. — (Воспитание с мудростью).

ISBN 5-93925-108-0

Рик Осборн - Библейские уроки воспитания детей - Содержание

Благодарность

Введение . Библия как основной учебник для родителей

Часть первая. Ветхий Завет: учебник по воспитанию детей для Марии и Иосифа

  • Глава 1. Третий Род ител ь: воспитание детей с Божьей помощью

  • Глава 2. Семья Адама: объясните детям, что каждый из них сотворен Богом с определенной целью

  • Глава 3. Кораблестроительная компания «Ной и сыновья»: служение Богу всей семьей

  • Глава 4. Отец и мать нашей веры: радость быть родителем

  • Глава 5. Неверный выбор Лота: воспитывая детей, выбирайте правильный путь

  • Глава 6. Агарь - мать-одиночка : когда судьба сурова с твоей семьей

  • Глава 7. Смешанная семья Сарры: твои дети, мои дети

  • Глава 8. Исаак на жертвеннике: воспитание послушания у детей

  • Глава 9. Доброе сердце Исаака, ч асть 1: учите детей любить своих ближних

  • Глава 10. Доброе сердце Исаака, часть 2: учите детей общаться со своими ближними

  • Глава 11. Проблемы близнецов: откройте детям смысл жизни

  • Глава 12. Ревекка - наставница, лишенная мудрости: какие советы давать детям

  • Глава 13. Воспитание детей по Иакову: любимчики

  • Глава 14. Двенадцать сыновей Иакова: как справиться с тестостероном

  • Глава 15.Авраам, Исаак и Иаков: сила благословения

  • Глава 16. Маленький Моисей и его мать: воспитание в раннем возрасте

  • Глава 17. Мариам, Аарон и Моисей: как воспитывать первенца

  • Глава 18. Моисей и Сепфора: родительское партнерство

  • Глава 19. Дочери Салпаада: цените своих детей

  • Глава 20. Моисей - родителям-израильтянам: Библия как главное пособие по воспитанию детей

  • Глава 21. Моисей о примерах из жизни: рассказывайте детям о своей вере

  • Глава 22. Два поколения израильтян: духовно возрастайте вместе с детьми

  • Глава 23. Родители Самсона: правила и требования необходимо аргументировать

  • Глава 24. Этапы взросления Самуила: духовный рост - шаг за шагом

  • Глава 25. Самуил в храме: не перекладывайте ответственность за воспитание детей на чужие плечи

  • Глава 26. Нечестивые дети Илия: разница между укором и запретом

  • Глава 27. Самуил и Илий: помогайте ребенку познавать Бога

  • Глава 28. Давид и сыновья: не замалчивайте проблемы

  • Глава 29. Давид - обманутый отец: честность прежде всего

  • Глава 30. Мудрость Соломона: учите детей быть мудрыми

  • Глава 31. Два пророка и три матери: ежедневные чудеса в вашей семье

  • Глава 32. Юные цари Иоас и Иосия: как вера родителей становится верой их детей

  • Глава 33. Есфирь и Мардохей: научите дет ей серьезно относиться к мелочам

  • Глава 34. Иов: доверяйте Богу в несчастье

  • Глава 35. Песнь Песней: разговор о сексе

  • Глава 36. Даниил в школе: чему учат наших детей

  • Глава 37. Седрах, Мисах и Авденаго - вперед в огонь: испытание сверстниками

  • Глава 38. Малахия и Иоанн Креститель - два Божьих посланника: обратите сердца к детям

Часть вторая. Новый Завет: моды воспитания по принципам Книrи Жизни

  • Глава 39. Радость рождения Крестителя: пуст ь дети будут вашей радостью и весельем

  • Глава 40. Разговор Марии и Гавриила: Бог определяет время рождения и пол ваших детей

  • Глава 41. Иосиф и Иисус: с любовью к неродным детям

  • Глава 42. Верность Марии и Иосифа: неразрывность брачных уз

  • Глава 43. Представление Иисуса Господу в иерусалимском храме: посвящение детей Богу, крещение и конфирмация

  • Глава 44. Иисус в подростковом возрасте: помогайте детям расти духовно

  • Глава 45. Путешествие в Иерусалим , часть 1: необходимость строгой дисциплины

  • Глава 46. Путешествие в Иерусалим , часть 2: почтительность и послушность-важные качества в глазах Бога

  • Глава 47. Сокровище Марии: наблюдая за детьми, приклоните ухо свое к Богу

  • Глава 48. Мария, Иосиф, Иисус и синагога: значение церкви

  • Глава 49. Иисус и дети: приводите детей ко Христу

  • Глава 50. Петр и Павел - в наставление потомкам: о двух миссионерских поприщах

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

