Осборн - Библейские уроки воспитания детей
Книга Рика Осборна «Библейские уроки воспитания детей» посвящена вопросам воспитания детей на основе библейских принципов. Автор рассматривает роль родителей в духовном и нравственном формировании ребёнка и показывает, как применять библейские истины в повседневной семейной жизни.
В книге затрагиваются темы любви и дисциплины, ответственности родителей, формирования характера ребёнка и передачи духовных ценностей следующему поколению. Осборн предлагает практические советы и примеры, помогающие родителям строить отношения с детьми на основе христианской веры и библейского мировоззрения.
Издание предназначено для родителей, служителей церкви, преподавателей воскресных школ и всех, кто интересуется вопросами христианского воспитания детей.
Рик Осборн - Библейские уроки воспитания детей
Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2007. — 272 с. — (Воспитание с мудростью).
ISBN 5-93925-108-0
Рик Осборн - Библейские уроки воспитания детей - Содержание
Благодарность
Введение . Библия как основной учебник для родителей
Часть первая. Ветхий Завет: учебник по воспитанию детей для Марии и Иосифа
Глава 1. Третий Род ител ь: воспитание детей с Божьей помощью
Глава 2. Семья Адама: объясните детям, что каждый из них сотворен Богом с определенной целью
Глава 3. Кораблестроительная компания «Ной и сыновья»: служение Богу всей семьей
Глава 4. Отец и мать нашей веры: радость быть родителем
Глава 5. Неверный выбор Лота: воспитывая детей, выбирайте правильный путь
Глава 6. Агарь - мать-одиночка : когда судьба сурова с твоей семьей
Глава 7. Смешанная семья Сарры: твои дети, мои дети
Глава 8. Исаак на жертвеннике: воспитание послушания у детей
Глава 9. Доброе сердце Исаака, ч асть 1: учите детей любить своих ближних
Глава 10. Доброе сердце Исаака, часть 2: учите детей общаться со своими ближними
Глава 11. Проблемы близнецов: откройте детям смысл жизни
Глава 12. Ревекка - наставница, лишенная мудрости: какие советы давать детям
Глава 13. Воспитание детей по Иакову: любимчики
Глава 14. Двенадцать сыновей Иакова: как справиться с тестостероном
Глава 15.Авраам, Исаак и Иаков: сила благословения
Глава 16. Маленький Моисей и его мать: воспитание в раннем возрасте
Глава 17. Мариам, Аарон и Моисей: как воспитывать первенца
Глава 18. Моисей и Сепфора: родительское партнерство
Глава 19. Дочери Салпаада: цените своих детей
Глава 20. Моисей - родителям-израильтянам: Библия как главное пособие по воспитанию детей
Глава 21. Моисей о примерах из жизни: рассказывайте детям о своей вере
Глава 22. Два поколения израильтян: духовно возрастайте вместе с детьми
Глава 23. Родители Самсона: правила и требования необходимо аргументировать
Глава 24. Этапы взросления Самуила: духовный рост - шаг за шагом
Глава 25. Самуил в храме: не перекладывайте ответственность за воспитание детей на чужие плечи
Глава 26. Нечестивые дети Илия: разница между укором и запретом
Глава 27. Самуил и Илий: помогайте ребенку познавать Бога
Глава 28. Давид и сыновья: не замалчивайте проблемы
Глава 29. Давид - обманутый отец: честность прежде всего
Глава 30. Мудрость Соломона: учите детей быть мудрыми
Глава 31. Два пророка и три матери: ежедневные чудеса в вашей семье
Глава 32. Юные цари Иоас и Иосия: как вера родителей становится верой их детей
Глава 33. Есфирь и Мардохей: научите дет ей серьезно относиться к мелочам
Глава 34. Иов: доверяйте Богу в несчастье
Глава 35. Песнь Песней: разговор о сексе
Глава 36. Даниил в школе: чему учат наших детей
Глава 37. Седрах, Мисах и Авденаго - вперед в огонь: испытание сверстниками
Глава 38. Малахия и Иоанн Креститель - два Божьих посланника: обратите сердца к детям
Часть вторая. Новый Завет: моды воспитания по принципам Книrи Жизни
Глава 39. Радость рождения Крестителя: пуст ь дети будут вашей радостью и весельем
Глава 40. Разговор Марии и Гавриила: Бог определяет время рождения и пол ваших детей
Глава 41. Иосиф и Иисус: с любовью к неродным детям
Глава 42. Верность Марии и Иосифа: неразрывность брачных уз
Глава 43. Представление Иисуса Господу в иерусалимском храме: посвящение детей Богу, крещение и конфирмация
Глава 44. Иисус в подростковом возрасте: помогайте детям расти духовно
Глава 45. Путешествие в Иерусалим , часть 1: необходимость строгой дисциплины
Глава 46. Путешествие в Иерусалим , часть 2: почтительность и послушность-важные качества в глазах Бога
Глава 47. Сокровище Марии: наблюдая за детьми, приклоните ухо свое к Богу
Глава 48. Мария, Иосиф, Иисус и синагога: значение церкви
Глава 49. Иисус и дети: приводите детей ко Христу
Глава 50. Петр и Павел - в наставление потомкам: о двух миссионерских поприщах
