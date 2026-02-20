Осипчук - Псалом или сигарета?
Книга Геннадия Осипчука «Псалом или сигарета?» представляет собой сборник из десяти глубоких очерков, посвященных теме радикального преображения человеческой жизни под действием Божьей благодати. Название книги подчеркивает острый конфликт выбора, с которым сталкивается человек: между старым образом жизни, полным зависимостей и пустоты, и новой реальностью, наполненной хвалой и смыслом. Автор не просто рассуждает о богословии, а через реальные истории показывает, как Божья любовь достигает людей в самых безнадежных обстоятельствах.
Каждый очерк в сборнике раскрывает разные грани божественного милосердия, акцентируя внимание на том, что для Бога нет «слишком трудных» случаев. Осипчук пишет о силе прощения, о восстановлении разрушенных судеб и о том, как молитва и слово псалма способны вытеснить пагубные привычки и внутреннюю тьму. Это книга о надежде, которая призывает читателя к честному самоанализу и напоминает, что Божья рука простерта к каждому, кто готов сделать шаг навстречу свету.
Осипчук, Геннадий - Псалом или сигарета? - 10 очерков о любви и милости Божьей
Заокский: Источник жизни, 2021.-160 с.
ISBN 978-55־00126-160־
От автора
Примите мудрость! Бесплатно!
Любить Бога? Подскажите, пожалуйста, как это?
Псалом или сигарета?
Наталья, воскреснет брат твой!
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир»
Не судите о книге по обложке
Если Ты, Господи, дашь мне
Начнем сначала
Разберемся в себе
Истинная суть Евангелия
Comments (1 comment)