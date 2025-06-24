Осман — Бог не шепчет
Время от времени я встречаю людей, которые, по моему мнению, довольно слабы умом. Они переезжают с места на место и совершают безрассудные поступки, полагая, что исполняют Божью волю, и принимая нелепые выдумки своего больного ума за вдохновение свыше.
Является ли истиной то, что, как я утверждаю, Бог открыл мне в личном откровении? Разве я могу воображать, что получаю особые откровения, и руководствоваться в своей жизни голосами, мечтами и впечатлениями? Братья, не впадайте в это распространенное заблуждение. Божье Слово к нам заключено в Писании. Вся истина, освящающая людей, содержится в Божьем Слове. Не слушайте тех, кто заявляет: «Вот здесь!» и «Вот там!»
Нет более распространенного заблуждения, которое так сильно смущает церковь, чем вера в то, что Бог регулярно говорит с людьми через другие средства, помимо Писания. Иногда даже самые приятные и благонамеренные верующие усматривают слово от Бога для себя в спонтанных мыслях, посещающих их, внезапных впечатлениях, голосах в голове, ярких снах или других явлениях, которые они истолковывают как прямое откровение свыше. Это пагубная разновидность мистицизма, основанная в большей степени на оккультном предсказании будущего, чем на библейских принципах различения Божьей воли.
Как и любая другая разновидность мистицизма, стремление к новому, личному откровению от Бога коренится в ложной идее о том, что мы постигаем духовную реальность интуитивным способом. Иначе говоря, мы постигаем истину субъективно, путём самоанализа или при помощи воображения, а не объективно, посредством чтения и правильного истолкования истины Божьего Слова.
На практике мистический подход серьёзно подрывает авторитет Писания, поскольку частные откровения, которые якобы исходят напрямую из уст Бога и обращены к отдельным людям, всегда кажутся более личными, более конкретными, более актуальными и более современными, чем послания, написанные в прошлые века ветхозаветными пророками или новозаветными апостолами.
Джеймс Осман — Бог не шепчет — Почему Писания достаточно
Самара: Благая Весть, 2025. — 464 с.
ISBN 978-5-7454-1933-2
Джеймс Осман — Бог не шепчет — Содержание
- Предисловие
- Благодарность
- Предисловие автора
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Часть 1. Введение
- 1. Кризис студенческих лет
- 2. Общепринятый порядок
- 3. Не переключайтесь!
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Часть 2. Анализ ложных предпосылок
- 4. Ложная предпосылка 1: Мне нужно слышать голос Бога вне Писания
- 5. Ложная предпосылка 2: Мне следует ожидать, что я услышу голос Бога вне Писания
- 6. Ложная предпосылка 3: Мне нужно научиться слышать голос Бога вне Писания
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Часть 3. Критический анализ методологии
- 7. Я услышал «тихий, нежный голос»
- 8. Мой взгляд упал на этот стих
- 9. Бог дал мне знамение!
- 10. Бог открыл дверь
- 11. Я расстелил руно
- 12. У меня появился мир в сердце
- 13. Я почувствовал, как Дух ведет меня
- 14. Я видел сон
- 15. Я увидел человека в белом
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Часть 4. Прочие вопросы
- 16. Как принимали решения апостолы
- 17. Как принимать решения, не пытаясь услышать голос Бога
- 18. Ответы на вопросы и возражения
- 19. Худые плоды учения о необходимости слышать голос Бога
- Заключение: последний призыв
- Библиография
- Об авторе
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