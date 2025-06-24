Время от времени я встречаю людей, которые, по моему мнению, довольно слабы умом. Они переезжают с места на место и совершают безрассудные поступки, полагая, что исполняют Божью волю, и принимая нелепые выдумки своего больного ума за вдохновение свыше.

Является ли истиной то, что, как я утверждаю, Бог открыл мне в личном откровении? Разве я могу воображать, что получаю особые откровения, и руководствоваться в своей жизни голосами, мечтами и впечатлениями? Братья, не впадайте в это распространенное заблуждение. Божье Слово к нам заключено в Писании. Вся истина, освящающая людей, содержится в Божьем Слове. Не слушайте тех, кто заявляет: «Вот здесь!» и «Вот там!»

Нет более распространенного заблуждения, которое так сильно смущает церковь, чем вера в то, что Бог регулярно говорит с людьми через другие средства, помимо Писания. Иногда даже самые приятные и благонамеренные верующие усматривают слово от Бога для себя в спонтанных мыслях, посещающих их, внезапных впечатлениях, голосах в голове, ярких снах или других явлениях, которые они истолковывают как прямое откровение свыше. Это пагубная разновидность мистицизма, основанная в большей степени на оккультном предсказании будущего, чем на библейских принципах различения Божьей воли.

Как и любая другая разновидность мистицизма, стремление к новому, личному откровению от Бога коренится в ложной идее о том, что мы постигаем духовную реальность интуитивным способом. Иначе говоря, мы постигаем истину субъективно, путём самоанализа или при помощи воображения, а не объективно, посредством чтения и правильного истолкования истины Божьего Слова.

На практике мистический подход серьёзно подрывает авторитет Писания, поскольку частные откровения, которые якобы исходят напрямую из уст Бога и обращены к отдельным людям, всегда кажутся более личными, более конкретными, более актуальными и более современными, чем послания, написанные в прошлые века ветхозаветными пророками или новозаветными апостолами.

Джеймс Осман — Бог не шепчет — Почему Писания достаточно

Самара: Благая Весть, 2025. — 464 с.

ISBN 978-5-7454-1933-2

Джеймс Осман — Бог не шепчет — Содержание