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Осман — Бог не шепчет

Джеймс Осман — Бог не шепчет — Почему Писания достаточно
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology

Время от времени я встречаю людей, которые, по моему мнению, довольно слабы умом. Они переезжают с места на место и совершают безрассудные поступки, полагая, что исполняют Божью волю, и принимая нелепые выдумки своего больного ума за вдохновение свыше.

Является ли истиной то, что, как я утверждаю, Бог открыл мне в личном откровении? Разве я могу воображать, что получаю особые откровения, и руководствоваться в своей жизни голосами, мечтами и впечатлениями? Братья, не впадайте в это распространенное заблуждение. Божье Слово к нам заключено в Писании. Вся истина, освящающая людей, содержится в Божьем Слове. Не слушайте тех, кто заявляет: «Вот здесь!» и «Вот там!»

Нет более распространенного заблуждения, которое так сильно смущает церковь, чем вера в то, что Бог регулярно говорит с людьми через другие средства, помимо Писания. Иногда даже самые приятные и благонамеренные верующие усматривают слово от Бога для себя в спонтанных мыслях, посещающих их, внезапных впечатлениях, голосах в голове, ярких снах или других явлениях, которые они истолковывают как прямое откровение свыше. Это пагубная разновидность мистицизма, основанная в большей степени на оккультном предсказании будущего, чем на библейских принципах различения Божьей воли.

Как и любая другая разновидность мистицизма, стремление к новому, личному откровению от Бога коренится в ложной идее о том, что мы постигаем духовную реальность интуитивным способом. Иначе говоря, мы постигаем истину субъективно, путём самоанализа или при помощи воображения, а не объективно, посредством чтения и правильного истолкования истины Божьего Слова.

На практике мистический подход серьёзно подрывает авторитет Писания, поскольку частные откровения, которые якобы исходят напрямую из уст Бога и обращены к отдельным людям, всегда кажутся более личными, более конкретными, более актуальными и более современными, чем послания, написанные в прошлые века ветхозаветными пророками или новозаветными апостолами.

Джеймс Осман — Бог не шепчет — Почему Писания достаточно

Самара: Благая Весть, 2025. — 464 с.
ISBN 978-5-7454-1933-2

Джеймс Осман — Бог не шепчет — Содержание

  • Предисловие
  • Благодарность
  • Предисловие автора
  • Часть 1. Введение
    • 1. Кризис студенческих лет
    • 2. Общепринятый порядок
    • 3. Не переключайтесь!
  • Часть 2. Анализ ложных предпосылок
    • 4. Ложная предпосылка 1: Мне нужно слышать голос Бога вне Писания
    • 5. Ложная предпосылка 2: Мне следует ожидать, что я услышу голос Бога вне Писания
    • 6. Ложная предпосылка 3: Мне нужно научиться слышать голос Бога вне Писания
  • Часть 3. Критический анализ методологии
    • 7. Я услышал «тихий, нежный голос»
    • 8. Мой взгляд упал на этот стих
    • 9. Бог дал мне знамение!
    • 10. Бог открыл дверь
    • 11. Я расстелил руно
    • 12. У меня появился мир в сердце
    • 13. Я почувствовал, как Дух ведет меня
    • 14. Я видел сон
    • 15. Я увидел человека в белом
  • Часть 4. Прочие вопросы
    • 16. Как принимали решения апостолы
    • 17. Как принимать решения, не пытаясь услышать голос Бога
    • 18. Ответы на вопросы и возражения
    • 19. Худые плоды учения о необходимости слышать голос Бога
  • Заключение: последний призыв
  • Библиография
  • Об авторе
Views 346
Rating 5.0 / 5
Added 24.06.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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