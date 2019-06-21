Ирмологий, богослужебная певческая книга византийской традиции, содержит ирмосы Октоиха, Минеи, Постной и Цветной Триодей. Ирмос (греч. ειρμός), краткое песнопение, поэтический и мелодический образец для тропарей канона. Тексты ирмосов содержат тематику на библейские песни: 1) пророка Моисея после перехода израильтян через Чермное море (Исх. 15, 1-19), 2) пророка Моисея во время шествия в пустыне (Втор. 32, 1-44), 3) песнь Анны, матери пророка Самуила (1 Цар. 2, 1-10), 4) песнь пророка Аввакума (Авв. 3, 1-19), 5) песнь пророка Исаии (Ис. 26. 9-19), 6) песнь пророка Ионы (Иона 2, 1-10), 7) песнь трёх вавилонских отроков (Дан. 3. 26-56), 8) песнь тех же отроков (Дан. 3, 57-88), 9) песнь Пресвятой Богородицы (Лк. 1. 46-55) и св. праведного Захарии, отца св. Иоанна Предтечи (Лк. 1, 68-79).

Осмогласие. Воскресные ирмосы

Санкт-Петербургская: издательство Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2017 г. — 92 с.

ISBN 978-5-906627-32-2

Осмогласие. Воскресные ирмосы – Содержание

Предисловие

Глас 1-й

Глас 2-й

Глас 3-й

Глас 4-й

Глас 5-й

Глас 6-й

Глас 7-й

Глас 8-й

Ирмосы: «Отверзу уста моя» Придворный обиход Н. И. Бахметева

Ирмосы: «Отверзу уста моя» Греческий распев, гарм. А. А. Архангельского

Осмогласие. Воскресные ирмосы – Предисловие

По числу слогов и делению на певческие строки в греческом языке ирмосы совпадают с тропарями канона. Ирмос предваряет каждую песнь канона и исполняется как его 1-й тропарь.

В древнерусской богослужебной традиции по певческой модели каждого 1-го ирмоса (тропаря) исполнялись все тропари канона.

В 1551 году на Стоглавом Соборе было узаконено тропари канонов читать, а петь только 1-й ирмос каждой песни. В настоящее время полный канон поётся только в праздник святой Пасхи. В конце каждой песни исполняется ирмос из последнего канона или канона ближайшего великого праздника, получившего название катавасии (греч. καταβάσία – схожу вниз). Во время катавасии оба клироса сходятся на средину храма для совместного исполнения указанного ирмоса.

В XVII веке ирмосы использовались в качестве пособий для определения попевок распева с объяснениями киноварных помет.

В 1772 году в московской Синодальной типографии вышел Ирмологий знаменного распева в квадратной нотации.

В 1890 году в Москве была издана новая редакция нотного Ирмология, подготовленная прот. Димитрием Разумовским. В 1982 году Московской Патриархией издан одноголосный Ирмологий знаменного и других распевов, составленный в конце XIX века архимандритом Аароном (Казанским).

Сборники ирмосов традиционных многоголосных распевов издавались в гармонизациях прот. Петра Турчанинова, архимандрита Феофана (Александрова), А. А. Архангельского, А. Д. Кастальского, Д. М. Яичкова, А. Е. Ставровского и других авторов. В Обиходе Придворной певческой капеллы изданы ирмосы под ред. А. Ф. Львова и Н. И. Бахметева.

В настоящем издании содержатся ирмосы под ред. Н. И. Бахметева знаменного, греческого и киевского распевов. Главным достоинством указанного Обихода является простота изложения и возможность исполнения его любым составом смешанного хора, а также трёхголосным, двухголосным и унисонным вариантами. При исполнении однородным хором потребуется лишь транспозиция в соответствующую тональность.

Издаваемые ирмосы рекомендованы регентам, певчим, воскресным школам, детским хорам и всем любителям церковного пения. М. И. Ващенко