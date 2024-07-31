Основы философии - учебник
Студентам, приступающим к знакомству с философией, крайне важно отказаться от предубеждения о бесполезности этой учебной дисциплины, являющейся, по мнению нелюбящих чтение, досадным препятствием на пути к заветному диплому. В аудиториях нередко раздается возглас о непопулярности философии, поскольку в ней речь идет о некоем всеобщем, а не о насущном. К тому же изъясняются философы, как правило, на малопонятном языке, часто словами, оканчивающимися на «измы».
А между тем в давние времена философию называли царицей наук, и никто из приобщавшихся к научным знаниям, не сомневался в ее пользе и для постижения книжной премудрости и для воспитания собственного характера, и для обустройства жизни по-человечески. Теперь философию царицей наук не называют. Однако она не потеряла своей «царственности». Изменились содержание и цели последней. Есть убеждение в том, что в учебных заведениях, кроме философских факультетов университетов, учат не философии. Освоение взглядов того или иного мыслителя не является самоцелью. Хотя внешне обучение нередко так и выглядит. Однако за внешним скрывается подлинное назначение философии. С ее помощью студентов учат думать и жить.
Учебный курс философии — это средство развития культуры мышления каждого человека. Философия снабжает тех, кто ею увлечен, мировоззренческими и методологическими принципами анализа реальных ситуаций, возникающих на жизненном пути проблем, что позволяет принимать оптимальные решения. В этом качестве философия является единственным предметом учебных планов. Соперницей философии является только сама жизненная практика, повседневно приобретаемые навыки обдумывания складывающихся ситуаций с последующими выводами. Однако в эмпирическом опыте много случайного, основанного на эмоциональном реагировании на жизненные факты. Философия дает ключ, инструмент для выработки мудрых мыслей. Философские понятия и категории являются своеобразными «строительными лесами» нашей мыследеятельности. Надежный категориальный каркас обеспечивает высокий уровень культуры мышления.
Основы философии
учебник
под ред. А.В. Грибакина
Москва : ЮСТИЦИЯ, 2024, 352 с.
Серия "Среднее профессиональное образование"
ISBN 978-5-406-11934-1
Основы философии - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
- Глава 1. Предмет, задачи и функции философии
ЧАСТЬ II. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИИ САМООБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ САМОГО СЕБЯ
- Глава 2. Античная философия
- Глава 3. Средневековая философия
- Глава 4. Философия эпохи Возрождения
- Глава 5. Философия Нового времени
- Глава 6. Немецкая классическая философия. Материалистические философии Л. Фейербаха и К. Маркса
- Глава 7. Русская философия
- Глава 8. Западноевропейская философия второй половины XIX — первой половины XX вв.
ЧАСТЬ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЛОСОФИИ
- Глава 9. Человек
- Глава 10. Бытие. Онтологические исследования
- Глава 11. Сознание
- Глава 12. Теория познания
- Глава 13. Общество как способ воспроизводства человеческой жизни
- Глава 14. Культура. Ценности
- Глава 15. Глобальные проблемы современности
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