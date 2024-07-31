Основы философии - учебник

Студентам, приступающим к знакомству с философией, крайне важно отказаться от предубеждения о бесполезности этой учебной дисциплины, являющейся, по мнению нелюбящих чтение, досадным препятствием на пути к заветному диплому. В аудиториях нередко раздается возглас о непопулярности философии, поскольку в ней речь идет о некоем всеобщем, а не о насущном. К тому же изъясняются философы, как правило, на малопонятном языке, часто словами, оканчивающимися на «измы».

А между тем в давние времена философию называли царицей наук, и никто из приобщавшихся к научным знаниям, не сомневался в ее пользе и для постижения книжной премудрости и для воспитания собственного характера, и для обустройства жизни по-человечески. Теперь философию царицей наук не называют. Однако она не потеряла своей «царственности». Изменились содержание и цели последней. Есть убеждение в том, что в учебных заведениях, кроме философских факультетов университетов, учат не философии. Освоение взглядов того или иного мыслителя не является самоцелью. Хотя внешне обучение нередко так и выглядит. Однако за внешним скрывается подлинное назначение философии. С ее помощью студентов учат думать и жить.

Учебный курс философии — это средство развития культуры мышления каждого человека. Философия снабжает тех, кто ею увлечен, мировоззренческими и методологическими принципами анализа реальных ситуаций, возникающих на жизненном пути проблем, что позволяет принимать оптимальные решения. В этом качестве философия является единственным предметом учебных планов. Соперницей философии является только сама жизненная практика, повседневно приобретаемые навыки обдумывания складывающихся ситуаций с последующими выводами. Однако в эмпирическом опыте много случайного, основанного на эмоциональном реагировании на жизненные факты. Философия дает ключ, инструмент для выработки мудрых мыслей. Философские понятия и категории являются своеобразными «строительными лесами» нашей мыследеятельности. Надежный категориальный каркас обеспечивает высокий уровень культуры мышления.

Основы философии

учебник

под ред. А.В. Грибакина

Москва : ЮСТИЦИЯ, 2024, 352 с.

Серия "Среднее профессиональное образование"

ISBN 978-5-406-11934-1

Основы философии - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ

Глава 1. Предмет, задачи и функции философии

ЧАСТЬ II. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИИ САМООБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ САМОГО СЕБЯ

Глава 2. Античная философия

Глава 3. Средневековая философия

Глава 4. Философия эпохи Возрождения

Глава 5. Философия Нового времени

Глава 6. Немецкая классическая философия. Материалистические философии Л. Фейербаха и К. Маркса

Глава 7. Русская философия

Глава 8. Западноевропейская философия второй половины XIX — первой половины XX вв.

ЧАСТЬ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЛОСОФИИ