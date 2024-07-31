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Основы философии - учебник

Основы философии - учебник
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Educational
Студентам, приступающим к знакомству с философией, крайне важно отказаться от предубеждения о бесполезности этой учебной дисциплины, являющейся, по мнению нелюбящих чтение, досадным препятствием на пути к заветному диплому. В аудиториях нередко раздается возглас о непопулярности философии, поскольку в ней речь идет о некоем всеобщем, а не о насущном. К тому же изъясняются философы, как правило, на малопонятном языке, часто словами, оканчивающимися на «измы».
А между тем в давние времена философию называли царицей наук, и никто из приобщавшихся к научным знаниям, не сомневался в ее пользе и для постижения книжной премудрости и для воспитания собственного характера, и для обустройства жизни по-человечески. Теперь философию царицей наук не называют. Однако она не потеряла своей «царственности». Изменились содержание и цели последней. Есть убеждение в том, что в учебных заведениях, кроме философских факультетов университетов, учат не философии. Освоение взглядов того или иного мыслителя не является самоцелью. Хотя внешне обучение нередко так и выглядит. Однако за внешним скрывается подлинное назначение философии. С ее помощью студентов учат думать и жить.
Учебный курс философии — это средство развития культуры мышления каждого человека. Философия снабжает тех, кто ею увлечен, мировоззренческими и методологическими принципами анализа реальных ситуаций, возникающих на жизненном пути проблем, что позволяет принимать оптимальные решения. В этом качестве философия является единственным предметом учебных планов. Соперницей философии является только сама жизненная практика, повседневно приобретаемые навыки обдумывания складывающихся ситуаций с последующими выводами. Однако в эмпирическом опыте много случайного, основанного на эмоциональном реагировании на жизненные факты. Философия дает ключ, инструмент для выработки мудрых мыслей. Философские понятия и категории являются своеобразными «строительными лесами» нашей мыследеятельности. Надежный категориальный каркас обеспечивает высокий уровень культуры мышления.

Основы философии

учебник
под ред. А.В. Грибакина
Москва : ЮСТИЦИЯ, 2024, 352 с.
Серия "Среднее профессиональное образование"
ISBN 978-5-406-11934-1

Основы философии - Содержание

Предисловие
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
  • Глава 1. Предмет, задачи и функции философии
ЧАСТЬ II. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИИ САМООБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ САМОГО СЕБЯ
  • Глава 2. Античная философия
  • Глава 3. Средневековая философия
  • Глава 4. Философия эпохи Возрождения
  • Глава 5. Философия Нового времени
  • Глава 6. Немецкая классическая философия. Материалистические философии Л. Фейербаха и К. Маркса
  • Глава 7. Русская философия
  • Глава 8. Западноевропейская философия второй половины XIX — первой половины XX вв.
ЧАСТЬ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЛОСОФИИ
  • Глава 9. Человек
  • Глава 10. Бытие. Онтологические исследования
  • Глава 11. Сознание
  • Глава 12. Теория познания
  • Глава 13. Общество как способ воспроизводства человеческой жизни
  • Глава 14. Культура. Ценности
  • Глава 15. Глобальные проблемы современности
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Rating 5.0 / 5
Added 31.07.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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